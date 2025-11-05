Das sind die formstärksten Mannschaften im November 2025 Die Hinrunde 2025/26 ist auf der Zielgeraden.

FuPa Westfalen schaut auf die formstärksten Mannschaften von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Welche überkreislichen Mannschaften rollen derzeit von Woche zu Woche zu einem Erfolgserlebnis? 48 Mannschaften haben mind. elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt, neun davon blicken auf eine längere Siegesserie zurück.

SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 1,93 (11 Siege in Folge)

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient

Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | S-S-S-S-S | 1,92 (6 Siege in Folge)

SC Greven 09 | Bezirksliga 12 | S-S-S-S-S | 1,82 (7 Siege in Folge)

SV Brilon | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 2,04 (5 Siege in Folge)

SC Herford | Landesliga 1 | S-S-S-S-S | 2,00 (5 Siege in Folge)

FC Altenhof | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-S | 1,96 (5 Siege in Folge)

SV Westrich | Bezirksliga 10 | S-S-S-S-S | 1,96 (5 Siege in Folge)

VSV Wenden | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-S | 1,85 (5 Siege in Folge)

TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | S-S-S-S-S | 1,85 (5 Siege in Folge)

Türkgücü Gütersloh | Bezirksliga 2 | U-S-S-S-S | 1,82

FC Roj | Landesliga 3 | U-S-S-S-S | 1,81

TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2 | S-U-S-S-S | 1,78

BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1 | S-U-S-S-S | 1,75

Lüner SV | Landesliga 4 | S-S-U-S-S | 1,73

DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | S-N-S-S-S | 1,73

SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4 | S-U-S-S-S | 1,72

Türkiyemspor Bochum | Bezirksliga 10 | S-S-S-S-U | 1,72

Erler SV | Bezirksliga 9 | N-S-S-S-S | 1,71

DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2 | N-S-S-S-S | 1,68

SuS Langscheid/Enkhausen | Landesliga 2 | S-U-S-S-S | 1,67

SC Osmanlispor | Bezirksliga 8 | N-S-S-S-S | 1,67

RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | S-S-N-S-S | 1,66

SV Horst-Emscher 08 | Bezirksliga 9 | S-U-S-S-S | 1,66

SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfalen | S-S-U-S-S | 1,65

Beckumer SpVg | Bezirksliga 7 | N-S-S-S-S | 1,65

SC Altenrheine | Landesliga 4 | S-U-S-S-S | 1,63

SG Massen | Bezirksliga 8 | U-S-S-S-S | 1,63

FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9 | S-N-S-S-S | 1,62

SuS Stadtlohn | Bezirksliga 11 | S-S-S-U-S | 1,62

SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | S-S-U-S-S | 1,61

SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1 | S-S-N-S-S | 1,61

TuS GW Pödinghausen | Bezirksliga 1 | S-N-S-S-S | 1,60

SuS Westenholz | Bezirksliga 3 | S-N-S-S-S | 1,60

SV Ottfingen | Bezirksliga 5 | N-S-S-S-S | 1,56

SC Neheim | Landesliga 2 | U-U-S-S-S | 1,56

VfL Kamen | Landesliga 3 | S-N-S-S-S | 1,55

SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | S-S-S-S-N | 1,55

SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8 | S-S-S-S-U | 1,55

Concordia Albachten | Bezirksliga 12 | S-S-N-S-S | 1,55

GW Anreppen | Bezirksliga 3 | U-U-S-S-S | 1,53

SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3 | S-S-S-N-S | 1,52

DJK SV Mauritz | Bezirksliga 12 | S-S-S-U-S | 1,50

FC RW Kirchlengern | Landesliga 1 | S-S-S-N-S | 1,49

Kirchhörder SC | Bezirksliga 6 | S-N-S-S-S | 1,49

SVF Herringen | Bezirksliga 8 | S-U-N-S-S | 1,49

SVE Heessen | Bezirksliga 7 | U-S-S-S-U | 1,48

SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | N-U-S-S-S | 1,45

TuS Heven | Bezirksliga 10 | S-U-S-S-U | 1,44

KF Sharri | Bezirksliga 8 | N-N-S-S-S | 1,43

TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | S-U-S-S-U | 1,42

Türkspor Dortmund | Oberliga Westfalen | S-S-N-S-S | 1,41

___

Diese Serie endeten:

ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen | Niederlage nach 11 Spielen ohne Niederlage zum Saisonauftakt

SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1 | Niederlage nach 5 Spielen ohne Niederlage

Concordia Wiemelhausen | Westfalenliga 2 | Niederlage nach 7 Spielen ohne Niederlage

Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Niederlage nach 6 Spielen ohne Niederlage

BV Herne-Süd | Landesliga 3 | Niederlage nach 3 Siegen in Folge

SV RW Deuten | Landesliga 4 | Niederlage nach 4 Spiele ohne Niederlage

Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2 | Niederlage nach 7 Spielen ohne Niederlage

VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge

SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | Niederlage nach 8 Siegen in Folge

SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge

SC Hassel | Bezirksliga 9 | Niederlage nach 5 Spielen ohne Niederlage

TSG Dülmen | Bezirksliga 11 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge

___

So berechnet sich der "Formquotient":