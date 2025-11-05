Das sind die formstärksten Mannschaften im November 2025

Welche überkreislichen Mannschaften rollen derzeit von Woche zu Woche zu einem Erfolgserlebnis? 48 Mannschaften haben mind. elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt, neun davon blicken auf eine längere Siegesserie zurück.
FuPa Westfalen schaut auf die formstärksten Mannschaften von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient
SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 1,93 (11 Siege in Folge)
SC Greven 09 | Bezirksliga 12 | S-S-S-S-S | 1,82 (7 Siege in Folge)
Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | S-S-S-S-S | 1,92 (6 Siege in Folge)
SV Brilon | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 2,04 (5 Siege in Folge)
SC Herford | Landesliga 1 | S-S-S-S-S | 2,00 (5 Siege in Folge)
FC Altenhof | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-S | 1,96 (5 Siege in Folge)
SV Westrich | Bezirksliga 10 | S-S-S-S-S | 1,96 (5 Siege in Folge)
VSV Wenden | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-S | 1,85 (5 Siege in Folge)
TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | S-S-S-S-S | 1,85 (5 Siege in Folge)
Türkgücü Gütersloh | Bezirksliga 2 | U-S-S-S-S | 1,82
FC Roj | Landesliga 3 | U-S-S-S-S | 1,81
TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2 | S-U-S-S-S | 1,78
BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1 | S-U-S-S-S | 1,75
Lüner SV | Landesliga 4 | S-S-U-S-S | 1,73
DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | S-N-S-S-S | 1,73
SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4 | S-U-S-S-S | 1,72
Türkiyemspor Bochum | Bezirksliga 10 | S-S-S-S-U | 1,72
Erler SV | Bezirksliga 9 | N-S-S-S-S | 1,71
DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2 | N-S-S-S-S | 1,68
SuS Langscheid/Enkhausen | Landesliga 2 | S-U-S-S-S | 1,67
SC Osmanlispor | Bezirksliga 8 | N-S-S-S-S | 1,67
RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | S-S-N-S-S | 1,66
SV Horst-Emscher 08 | Bezirksliga 9 | S-U-S-S-S | 1,66
SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfalen | S-S-U-S-S | 1,65
Beckumer SpVg | Bezirksliga 7 | N-S-S-S-S | 1,65
SC Altenrheine | Landesliga 4 | S-U-S-S-S | 1,63
SG Massen | Bezirksliga 8 | U-S-S-S-S | 1,63
FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9 | S-N-S-S-S | 1,62
SuS Stadtlohn | Bezirksliga 11 | S-S-S-U-S | 1,62
SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | S-S-U-S-S | 1,61
SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1 | S-S-N-S-S | 1,61
TuS GW Pödinghausen | Bezirksliga 1 | S-N-S-S-S | 1,60
SuS Westenholz | Bezirksliga 3 | S-N-S-S-S | 1,60
SV Ottfingen | Bezirksliga 5 | N-S-S-S-S | 1,56
SC Neheim | Landesliga 2 | U-U-S-S-S | 1,56
VfL Kamen | Landesliga 3 | S-N-S-S-S | 1,55
SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | S-S-S-S-N | 1,55
SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8 | S-S-S-S-U | 1,55
Concordia Albachten | Bezirksliga 12 | S-S-N-S-S | 1,55
GW Anreppen | Bezirksliga 3 | U-U-S-S-S | 1,53
SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3 | S-S-S-N-S | 1,52
DJK SV Mauritz | Bezirksliga 12 | S-S-S-U-S | 1,50
FC RW Kirchlengern | Landesliga 1 | S-S-S-N-S | 1,49
Kirchhörder SC | Bezirksliga 6 | S-N-S-S-S | 1,49
SVF Herringen | Bezirksliga 8 | S-U-N-S-S | 1,49
SVE Heessen | Bezirksliga 7 | U-S-S-S-U | 1,48
SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | N-U-S-S-S | 1,45
TuS Heven | Bezirksliga 10 | S-U-S-S-U | 1,44
KF Sharri | Bezirksliga 8 | N-N-S-S-S | 1,43
TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | S-U-S-S-U | 1,42
Türkspor Dortmund | Oberliga Westfalen | S-S-N-S-S | 1,41
___
Diese Serie endeten:
ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen | Niederlage nach 11 Spielen ohne Niederlage zum Saisonauftakt
SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1 | Niederlage nach 5 Spielen ohne Niederlage
Concordia Wiemelhausen | Westfalenliga 2 | Niederlage nach 7 Spielen ohne Niederlage
Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Niederlage nach 6 Spielen ohne Niederlage
BV Herne-Süd | Landesliga 3 | Niederlage nach 3 Siegen in Folge
SV RW Deuten | Landesliga 4 | Niederlage nach 4 Spiele ohne Niederlage
Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2 | Niederlage nach 7 Spielen ohne Niederlage
VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge
SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | Niederlage nach 8 Siegen in Folge
SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge
SC Hassel | Bezirksliga 9 | Niederlage nach 5 Spielen ohne Niederlage
TSG Dülmen | Bezirksliga 11 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge
___
