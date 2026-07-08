Das sind die ersten Runden im Mittelrheinpokal!

Vor wenigen Augenblicken ging die Auslosung der ersten Runde im Bitburger-Pokal, dem Herren-Verbandspokal am Mittelrhein, sowie des Schaebens-Pokal der Frauen, über die Bühne. Zum Knaller kommt es beim Mittelrheinligisten SV Eintracht Hohkeppel!
32 Begegnungen bei den Herren und die ersten Runde bei den Frauen wollten ausgelost werden.
Play-Off-Partie 1: Bedburger BV – Sportfreunde Ippendorf
Play-Off-Partie 2: TuS Birk – Viktoria Köln
Play-Off-Partie 3: TuS Immekeppel – TuS Chlodwig Zülpich
Play-Off-Partie 4: TuS Jahn Hilfarth – SV Merken
Achtelfinale 1: Sieger Play-Off 1 – SV Rot-Weiß Merl
Achtelfinale 2: SV Allner-Bödingen – Burtscheider TV
Achtelfinale 3: SV Weiden – Sieger Play-Off 4
Achtelfinale 4: VfL Kommern – Vorwärts Spoho Köln
Achtelfinale 5: Sieger Play-Off 3 – SC Alemannia Straß
Achtelfinale 6: Sieger Play-Off 2 – SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten
Achtelfinale 7: DJK Südwest Köln – SC Fortuna Köln
Achtelfinale 8: TuS Homburg-Bröltal – SV Deutz 05
Spiel 1: SV Frauenberg – FC Wegberg-Beeck
Spiel 2: FC Union Schafhausen – Viktoria Köln
Spiel 3: SV Eintracht Hohkeppel – SC Fortuna Köln
Spiel 4: SpVg. Rossenbach – Sportfreunde Troisdorf 05
Spiel 5: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – TuS BW Königsdorf
Spiel 6: FC 06 Rurdorf – SV Bergheim
Spiel 7: FV Bad Honnef – SV Eilendorf
Spiel 8: Marokkanischer SV Bonn – FC Hennef 05
Spiel 9: FC Rheinsüd Köln – Alemannia Aachen
Spiel 10: SV Altenberg – SV Rhenania Bessenich
Spiel 11: Siegburger SV – SSV Bornheim
Spiel 12: JSG Erft 01 Euskirchen – FC Dynamo Erkelenz
Spiel 13: FC Pesch – FC Germania Lich-Steinstraß
Spiel 14: SC Altendorf-Ersdorf – SpVg Rheindörfer Köln Nord
Spiel 15: TuS Mechernich – TuS Chlodwig Zülpich
Spiel 16: SV Viktoria Rot-Weiß Waldenrath/Straeten – SC Blau-Weiß 06 Köln
Spiel 17: SC Fortuna Bonn – FV Wiehl
Spiel 18: FC Concordia Oidtweiler – SpVg Porz
Spiel 19: FC Germania Teveren – 1. FC Düren
Spiel 20: Kreuzauer SC 05 – DJK Rasensport Aachen-Brand
Spiel 21: SC Germania Köln-Ossendorf – SV Refrath Frankenforst
Spiel 22: SV Wormersdorf – SV Bergisch Gladbach 09
Spiel 23: SV Weiden – Sportfreunde Düren
Spiel 24: SpVg Frechen 20 – VfL 08 Vichttal
Spiel 25: TuS Oberpleis – Bonner SC
Spiel 26: TuS Buisdorf – SC 08 Elsdorf
Spiel 27: FC Teutonia Weiden – SV GW Brauweiler
Spiel 28: VfL Sindorf – SV Germania Eicherscheid
Spiel 29: SC Kellersberg – SSV Homburg-Nümbrecht
Spiel 30: SV Kurdistan Düren – SSV Merten
Spiel 31: SV Westhoven-Ensen – FSV Neunkirchen-Seelscheid
Spiel 32: SC Jülich/Hoengen – FC Hürth