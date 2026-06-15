Das sind die ersten drei Transfers des SV Groß Borstel Der SV Groß Borstel stellt die nächsten drei Zugänge für die kommende Saison vor. Trainer Dehran Redzepi setzt dabei auf unterschiedliche Profile und viel Charakter. von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Stellt die neuen Spieler vor: Trainer Dehran Redzepi. – Foto: Verein

Der SV Groß Borstel arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Nach einer intensiven Spielzeit, in der die Mannschaft von Trainer Dehran Redzepi im Saisonendspurt noch wichtige Ergebnisse eingefahren hatte, sollen nun die nächsten Bausteine für mehr Stabilität und Entwicklung folgen. Mit Leon Menzendorf, Jan Fritz Georg Giesecke und Amir Abassi hat der Bezirksligist drei weitere Zugänge vorgestellt.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Alle drei bringen unterschiedliche Profile mit. Stürmer Menzendorf kommt vom SV Groß Oesingen, Torhüter Giesecke wechselt von SC Alstertal-Langenhorn nach Groß Borstel, Allrounder Abassi kommt von Eintracht Lokstedt und bringt bereits Landesliga-Erfahrung mit. Für Redzepi ist dabei nicht nur die sportliche Qualität entscheidend.

Redzepi setzt auf Potenzial, Konkurrenzkampf und Erfahrung Leon soll vor allem Entwicklungspotenzial mitbringen. Im Trainingsspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Groß Borstel hinterließ er bereits einen guten Eindruck. „Er ist ein sehr vielversprechender Spieler, der bereits im Trainingsspiel gegen unsere Zweite einen starken Eindruck hinterlassen hat“, sagt Redzepi. Leon habe gezeigt, „dass er über viel Potenzial verfügt und mit seiner Spielweise eine echte Bereicherung für unser Team sein kann“. Auf der Torwartposition erhöht Jan den Konkurrenzkampf. Gemeinsam mit Marvin und Niklas soll er um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen. „Mit ihm gewinnen wir einen sehr guten Torwart dazu, der den Konkurrenzkampf auf dieser Position weiter beleben wird“, erklärt Redzepi. Genau dieser Wettbewerb sei wichtig, „um die Qualität im Training und im Spiel weiter zu erhöhen“.