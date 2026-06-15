Das sind die ersten drei Transfers des SV Groß Borstel

Der SV Groß Borstel arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Nach einer intensiven Spielzeit, in der die Mannschaft von Trainer Dehran Redzepi im Saisonendspurt noch wichtige Ergebnisse eingefahren hatte, sollen nun die nächsten Bausteine für mehr Stabilität und Entwicklung folgen. Mit Leon Menzendorf, Jan Fritz Georg Giesecke und Amir Abassi hat der Bezirksligist drei weitere Zugänge vorgestellt.
Alle drei bringen unterschiedliche Profile mit. Stürmer Menzendorf kommt vom SV Groß Oesingen, Torhüter Giesecke wechselt von SC Alstertal-Langenhorn nach Groß Borstel, Allrounder Abassi kommt von Eintracht Lokstedt und bringt bereits Landesliga-Erfahrung mit. Für Redzepi ist dabei nicht nur die sportliche Qualität entscheidend.
Leon soll vor allem Entwicklungspotenzial mitbringen. Im Trainingsspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Groß Borstel hinterließ er bereits einen guten Eindruck. „Er ist ein sehr vielversprechender Spieler, der bereits im Trainingsspiel gegen unsere Zweite einen starken Eindruck hinterlassen hat“, sagt Redzepi. Leon habe gezeigt, „dass er über viel Potenzial verfügt und mit seiner Spielweise eine echte Bereicherung für unser Team sein kann“.
Auf der Torwartposition erhöht Jan den Konkurrenzkampf. Gemeinsam mit Marvin und Niklas soll er um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen. „Mit ihm gewinnen wir einen sehr guten Torwart dazu, der den Konkurrenzkampf auf dieser Position weiter beleben wird“, erklärt Redzepi. Genau dieser Wettbewerb sei wichtig, „um die Qualität im Training und im Spiel weiter zu erhöhen“.
Amir bringt wiederum Erfahrung für das Spielzentrum mit. Der Zugang von Eintracht Lokstedt hat bereits in der Landesliga gespielt und soll dem Groß Borsteler Spiel mehr Ruhe und Struktur geben. Redzepi beschreibt ihn als Spieler, „der unserem Spiel viel Ruhe, Struktur und Qualität geben kann“. Seine Übersicht und klare Spielweise sollen helfen, in wichtigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Neben der sportlichen Einordnung betont Redzepi den menschlichen Aspekt. „Bei unseren Verpflichtungen geht es uns nicht nur darum, gute Spieler dazuzuholen. Mindestens genauso wichtig ist, dass die Jungs charakterlich in die Mannschaft passen“, sagt der Trainer. Das Team sei sehr familiär, diese Geschlossenheit solle weiter gestärkt werden.
Damit passt die aktuelle Kaderplanung zur Linie, die Groß Borstel zuletzt geprägt hatte: Zusammenhalt, Entwicklung und eine Mannschaft, die über ihre Geschlossenheit kommt. Redzepi ist überzeugt, dass die drei Zugänge diesen Weg mitgehen können. „Wir sind überzeugt, dass Leon, Jan und Amir sportlich wie menschlich hervorragend zu uns passen, und freuen uns darauf, sie in der Vorbereitung weiter zu integrieren.“
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