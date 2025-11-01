Das sind die Erschwernisse des HSV Langenfeld

Vor dem schwierigen Auswärtsauftritt beim SV 08/10 Solingen am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Bavert) und seit rund einem Monat beschäftigt den HSV Langenfeld und Trainer Roberto Marquez ein für den Verein zuletzt ungewohnt gewordenes Problem. Ausgerechnet in dieser Phase fallen für die Begegnung mit dem Meisterschaftskandidaten überdies zwei Spieler aus, die zur Lösung jenes Erschwernisses beitragen könnten. Dennoch erwartet Marquez eine Partie auf Augenhöhe. Er sagt: „Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken.“
Das 1:3 am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenzweiten aus Vohwinkel zeigt die aktuelle Schwierigkeit im Spiel der Langenfelder bestens auf – es dient als geeignetes Fallbeispiel für die momentane Harm- oder Sorglosigkeit, mit der der HSV laut seines Übungsleiters seit bereits einigen Wochen vor dem gegnerischen Tor agiert. Denn obwohl die Auswahl von Marquez fußballerisch eine gute Figur machte, und viele Aufgaben auf dem Feld in der Defensive und Offensive spielerisch löste, ging sie als Verlierer vom Platz. „Bei uns liegt es derzeit daran, dass wir die Tore nicht machen“, urteilt Marquez. „Wir brauchen einfach zu viele Chancen.“ Eigentlich war gerade die Angriffsstärke der Aspekt im Langenfelder Spiel, auf den sich die Mannschaft zu einem großen Teil verlassen konnte.
Unter anderem Jungspund Oleksii Yermolaiev hätte bei dem Aufeinandertreffen in Wuppertal mindestens einen Treffer erzielen können. Der 19-jährige „Unruheherd“ – positiv gemeint – fällt jedoch für den kommenden Spieltag mit einer Zerrung laut seines Trainers ziemlich sicher aus. Auch wenn sein Fehlen durchaus Gewicht hat, spricht Marquez den Stürmer aufgrund seiner Jugendlichkeit von jeglicher Verantwortung für den Mannschaftserfolg frei. „Ich möchte keine Last auf seinen Schultern parken“, betont er. Insgesamt zeige Yermolaiev sein Potenzial und mache einen guten Job. Im Vergleich zu ihm stehen im Bezug auf Führungsqualitäten andere Akteure im Fokus.
Mit Abwehrmann Nephtalie Ngoma Ndey fehlt ein solcher Lautsprecher am Sonntag jedoch ebenfalls. Der groß gewachsene Defensivallrounder ist durch eine Gelb-Rote Karte gegen Vohwinkel gesperrt. Gerade für die Anweisungen innerhalb der letzten Kette sowie leicht darüber hinaus bedeutet seine Abwesenheit einen merklichen Schlag. Marquez nennt den 27-Jährigen einen Kommunikator, der Spieler führt und über fußballerische Qualitäten gerade im Bereich der Zweikampfstärke verfügt.
Der SV Solingen rangiert derzeit auf dem vierten Platz und hat darüber hinaus Kontakt zur Spitzenposition. Für Marquez gehören die Männer aus der Klingenstadt zu den ganz heißen Anwärtern auf Meisterschaft und Aufstieg. Allerdings: Vollends zu funktionieren scheint das Gebilde von Coach Erdim Soysal laut Marquez noch nicht. Schließlich mischen sich in die Ergebnisse des anstehenden Gegners auch nur knappe Siege oder gar Ausrutscher wie etwa ein 1:2 in Hackenberg. „Bei dem Kader müssten sie eigentlich Tabellenführer sein – mit einigem Abstand“, bekräftigt der HSV-Trainer über die Solinger. Entscheidend sei bei denen womöglich die Tagesform. Marquez prognostiziert eine Partie von zwei ähnlich starken Mannschaften auf einem Niveau.