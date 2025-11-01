Das sind die Erschwernisse des HSV Langenfeld

Vor dem schwierigen Auswärtsauftritt beim SV 08/10 Solingen am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Bavert) und seit rund einem Monat beschäftigt den HSV Langenfeld und Trainer Roberto Marquez ein für den Verein zuletzt ungewohnt gewordenes Problem. Ausgerechnet in dieser Phase fallen für die Begegnung mit dem Meisterschaftskandidaten überdies zwei Spieler aus, die zur Lösung jenes Erschwernisses beitragen könnten. Dennoch erwartet Marquez eine Partie auf Augenhöhe. Er sagt: „Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken.“

Das 1:3 am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenzweiten aus Vohwinkel zeigt die aktuelle Schwierigkeit im Spiel der Langenfelder bestens auf – es dient als geeignetes Fallbeispiel für die momentane Harm- oder Sorglosigkeit, mit der der HSV laut seines Übungsleiters seit bereits einigen Wochen vor dem gegnerischen Tor agiert. Denn obwohl die Auswahl von Marquez fußballerisch eine gute Figur machte, und viele Aufgaben auf dem Feld in der Defensive und Offensive spielerisch löste, ging sie als Verlierer vom Platz. „Bei uns liegt es derzeit daran, dass wir die Tore nicht machen“, urteilt Marquez. „Wir brauchen einfach zu viele Chancen.“ Eigentlich war gerade die Angriffsstärke der Aspekt im Langenfelder Spiel, auf den sich die Mannschaft zu einem großen Teil verlassen konnte.

Unter anderem Jungspund Oleksii Yermolaiev hätte bei dem Aufeinandertreffen in Wuppertal mindestens einen Treffer erzielen können. Der 19-jährige „Unruheherd“ – positiv gemeint – fällt jedoch für den kommenden Spieltag mit einer Zerrung laut seines Trainers ziemlich sicher aus. Auch wenn sein Fehlen durchaus Gewicht hat, spricht Marquez den Stürmer aufgrund seiner Jugendlichkeit von jeglicher Verantwortung für den Mannschaftserfolg frei. „Ich möchte keine Last auf seinen Schultern parken“, betont er. Insgesamt zeige Yermolaiev sein Potenzial und mache einen guten Job. Im Vergleich zu ihm stehen im Bezug auf Führungsqualitäten andere Akteure im Fokus.