Das sind die bisher (un)fairsten Teams in der Regionalliga Nordost

Die Saison in der Regionalliga Nordost läuft. Und wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften – gemessen an Karten und Strafen?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
1. FC Eilenburg 2,22 (20 / 0 / 0 / 0 / 20)
2. VSG Altglienicke 2,55 (15 / 1 / 1 / 0 / 23)
3. Hertha BSC II 2,77 (25 / 0 / 0 / 0 / 25)
...
16. FC Rot-Weiß Erfurt 4,66 (23 / 2 / 3 / 0 / 42)
17. BSG Chemie Leipzig 5,44 (38 / 1 / 2 / 0 / 49)
18. BFC Dynamo 6,00 (29 / 0 / 1 / 2 / 54)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
So sieht die aktuelle Tabelle der Regionalliga Nordost aus
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 8 7-1-0 18:4 22
2. FC Rot-Weiß Erfurt 9 7-1-1 22:13 22
3. VSG Altglienicke 9 7-0-2 16:7 21
4. FC Carl Zeiss Jena 8 6-1-1 17:3 19
5. Hallescher FC 9 6-1-2 14:7 19
6. FSV Zwickau 9 4-3-2 10:10 15
7. FSV 63 Luckenwalde 9 5-0-4 13:14 15
8. Chemnitzer FC 9 4-2-3 13:11 14
9. 1. FC Magdeburg II (Auf) 9 4-1-4 17:13 13
10. SV Babelsberg 03 9 4-1-4 15:13 13
11. BFC Preussen (Auf) 9 3-3-3 11:13 12
12. ZFC Meuselwitz 9 2-3-4 8:13 9
13. Hertha BSC II 9 1-5-3 17:21 8
14. BFC Dynamo 9 2-2-5 12:18 8
15. Greifswalder FC 9 1-2-6 8:15 5
16. FC Eilenburg 9 1-2-6 8:19 5
17. BSG Chemie Leipzig 9 1-1-7 5:14 4
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 9 0-1-8 4:20 1