Das sind die bisher (un)fairsten Teams in der Regionalliga Nordost

Die Saison in der Regionalliga Nordost läuft. Und wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften – gemessen an Karten und Strafen?

Fairness-Tabelle Regionalliga Nordost

1. FC Eilenburg 2,22 (20 / 0 / 0 / 0 / 20)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

2. VSG Altglienicke 2,55 (15 / 1 / 1 / 0 / 23)

3. Hertha BSC II 2,77 (25 / 0 / 0 / 0 / 25)

...

16. FC Rot-Weiß Erfurt 4,66 (23 / 2 / 3 / 0 / 42)

17. BSG Chemie Leipzig 5,44 (38 / 1 / 2 / 0 / 49)

18. BFC Dynamo 6,00 (29 / 0 / 1 / 2 / 54)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

So sieht die aktuelle Tabelle der Regionalliga Nordost aus

1. 1. FC Lokomotive Leipzig 8 7-1-0 18:4 22

2. FC Rot-Weiß Erfurt 9 7-1-1 22:13 22

3. VSG Altglienicke 9 7-0-2 16:7 21

4. FC Carl Zeiss Jena 8 6-1-1 17:3 19

5. Hallescher FC 9 6-1-2 14:7 19

6. FSV Zwickau 9 4-3-2 10:10 15

7. FSV 63 Luckenwalde 9 5-0-4 13:14 15

8. Chemnitzer FC 9 4-2-3 13:11 14

9. 1. FC Magdeburg II (Auf) 9 4-1-4 17:13 13

10. SV Babelsberg 03 9 4-1-4 15:13 13

11. BFC Preussen (Auf) 9 3-3-3 11:13 12

12. ZFC Meuselwitz 9 2-3-4 8:13 9

13. Hertha BSC II 9 1-5-3 17:21 8

14. BFC Dynamo 9 2-2-5 12:18 8

15. Greifswalder FC 9 1-2-6 8:15 5

16. FC Eilenburg 9 1-2-6 8:19 5

17. BSG Chemie Leipzig 9 1-1-7 5:14 4

18. FC Hertha 03 Zehlendorf 9 0-1-8 4:20 1