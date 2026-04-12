Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Wer hat bislang die meisten roten Karten in den A-Kreisligen gesehen? – Foto: Pressefoto Eibner

Die Rückrunde ist wenige Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

🥇 FC Eschweiler (KLA Aachen): Fairness-Quote 1,47 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈 SV Golkrath (KLA Heinsberg): 1,52 (29 / 0 / 0) 🥉 FC Germania Rurich (KLA Heinsberg): 1,61 (29 / 0 / 0) ... 140. Umutspor Troisdorf (KLA Sieg): 4,61 (61 / 7 / 3) 141. 1. FC Niederkassel II (KLA Sieg): 5,14 (78 / 7 / 3) 142. Gremberg-Humboldt I (KLA Köln): 5,57 (76 / 2 / 7)

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

... in der Kreisliga A Berg: 🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 2,04 (40 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten) 🥈 RS19 Waldbröl e.V.: 2,33 (46 / 1 / 0) 🥉 SSV Süng: 2,38 (47 / 1 / 0) ... 14. VfR Marienhagen: 3,52 (53 / 2 / 3) 15. FC Bensberg: 3,61 (55 / 2 / 3) 16. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,71 (70 / 1 / 1)

... in der Kreisliga A Aachen: 🥇 FC Eschweiler: Fairness-Quote 1,47 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈 FV Vaalserquartier: 2,14 (40 / 0 / 1) 🥉 Burtscheider TV: 2,23 (36 / 2 / 1) ... 14. Rhenania Würselen/Euchen: 3,76 (63 / 1 / 3) 15. Eintracht Verlautenheide II: 4,09 (65 / 2 / 3) 16. FC Stolberg: 4,52 (72 / 6 / 1)

... in der Kreisliga A Bonn:

🥇 SC Fortuna Bonn II: Fairness-Quote 1,95 (38 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)

🥈 SV Hertha Buschhoven: 2,04 (42 / 1 / 0)

🥉 SV Wachtberg: 2,13 (44 / 1 / 0)

...

13. SC Rheinbach 1913 e.V. 2: 3,31 (64 / 3 / 0)

14. SV Niederbachem II: 4,31 (69 / 2 / 4)

14. SV Ennert: 4,31 (66 / 8 / 1)

16. 1. JFC Brüser Berg: 4,50 (72 / 1 / 6)

... in der Kreisliga A Düren:

🥇 SV Viktoria Koslar 1: Fairness-Quote 1,90 (34 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)

🥈 Borussia Freialdenhoven: 2,28 (42 / 2 / 0)

🥉 Jugendsport Wenau: 2,76 (55 / 0 / 1)

...

14. SG Nörvenich-Hochkirchen: 4,14 (68 / 3 / 2)

15. Spvg. SW 1896 Düren: 4,33 (60 / 4 / 4)

16. JSV Frenz: 4,52 (66 / 3 / 4)

... in der Kreisliga A Euskirchen:

🥇 SV SW Nierfeld: Fairness-Quote 2,00 (34 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SSV Weilerswist: 2,27 (36 / 0 / 1)

🥉 SG Flamersheim / Kirchheim: 2,33 (37 / 0 / 1)

...

12. SSV Golbach: 3,61 (54 / 2 / 1)

13. TuS Chlodwig Zülpich 2: 4,22 (62 / 3 / 1)

14. D-H-O: 4,50 (53 / 3 / 4)

... in der Kreisliga A Heinsberg:

🥇 SV Golkrath: Fairness-Quote 1,52 (29 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 FC Germania Rurich 1,61 (29 / 0 / 0)

🥉 SG Union 94 Würm-Lindern: 1,73 (33 / 0 / 0)

...

14. VfR Übach-Palenberg: 3,42 (59 / 0 / 3)

15. BC 09 Oberbruch: 4,04 (59 / 2 / 4)

16. SV Roland Millich 1930 e.V.: 4,31 (60 / 4 / 2)

... in der Kreisliga A Köln:

🥇 Blau-Weiß Köln II: Fairness-Quote 1,76 (37 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Dellbrück I: 2,42 (45 / 2 / 0)

🥉 Lindenthal-Hohenlind II: 2,71 (41 / 1 / 3)

...

14. Borussia Kalk I: 4,19 (76 / 1 / 2)

15. Sinnersdorf I: 4,57 (77 / 3 / 2)

16. Gremberg-Humboldt I: 5,57 (76 / 2 / 7)

... in der Kreisliga A Rhein-Erft:

🥇 SV Rheidt: Fairness-Quote 2,09 (41 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥇 TuS BW Königsdorf 2: 2,09 (31 / 1 / 2)

🥉 Pulheimer SC: 2,14 (36 / 3 / 0)

...

14. BCV Glesch-Paffendorf II: 3,28 (50 / 7 / 0)

15. SC 1923 Meschenich: 3,38 (48 / 0 / 5)

16. RG Wesseling: 4,33 (65 / 2 / 4)

... in der Kreisliga A Sieg:

🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,33 (46 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 TuS Oberpleis II: 2,47 (39 / 1 / 2)

🥉 RW Hütte: 2,71 (45 / 4 / 0)

...

14. TFC Inter Troisdorf: 4,38 (77 / 4 / 1)

15. Umutspor Troisdorf: 4,61 (61 / 7 / 3)

16. 1. FC Niederkassel II: 5,14 (78 / 7 / 3)