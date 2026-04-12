Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Die Rückrunde ist wenige Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 FC Eschweiler (KLA Aachen): Fairness-Quote 1,47 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SV Golkrath (KLA Heinsberg): 1,52 (29 / 0 / 0)
🥉 FC Germania Rurich (KLA Heinsberg): 1,61 (29 / 0 / 0)
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140. Umutspor Troisdorf (KLA Sieg): 4,61 (61 / 7 / 3)
141. 1. FC Niederkassel II (KLA Sieg): 5,14 (78 / 7 / 3)
142. Gremberg-Humboldt I (KLA Köln): 5,57 (76 / 2 / 7)
... in der Kreisliga A Aachen:
🥇 FC Eschweiler: Fairness-Quote 1,47 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 FV Vaalserquartier: 2,14 (40 / 0 / 1)
🥉 Burtscheider TV: 2,23 (36 / 2 / 1)
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14. Rhenania Würselen/Euchen: 3,76 (63 / 1 / 3)
15. Eintracht Verlautenheide II: 4,09 (65 / 2 / 3)
16. FC Stolberg: 4,52 (72 / 6 / 1)
... in der Kreisliga A Berg:
🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 2,04 (40 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 RS19 Waldbröl e.V.: 2,33 (46 / 1 / 0)
🥉 SSV Süng: 2,38 (47 / 1 / 0)
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14. VfR Marienhagen: 3,52 (53 / 2 / 3)
15. FC Bensberg: 3,61 (55 / 2 / 3)
16. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,71 (70 / 1 / 1)
... in der Kreisliga A Bonn:
🥇 SC Fortuna Bonn II: Fairness-Quote 1,95 (38 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)
🥈 SV Hertha Buschhoven: 2,04 (42 / 1 / 0)
🥉 SV Wachtberg: 2,13 (44 / 1 / 0)
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13. SC Rheinbach 1913 e.V. 2: 3,31 (64 / 3 / 0)
14. SV Niederbachem II: 4,31 (69 / 2 / 4)
14. SV Ennert: 4,31 (66 / 8 / 1)
16. 1. JFC Brüser Berg: 4,50 (72 / 1 / 6)
... in der Kreisliga A Düren:
🥇 SV Viktoria Koslar 1: Fairness-Quote 1,90 (34 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)
🥈 Borussia Freialdenhoven: 2,28 (42 / 2 / 0)
🥉 Jugendsport Wenau: 2,76 (55 / 0 / 1)
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14. SG Nörvenich-Hochkirchen: 4,14 (68 / 3 / 2)
15. Spvg. SW 1896 Düren: 4,33 (60 / 4 / 4)
16. JSV Frenz: 4,52 (66 / 3 / 4)
... in der Kreisliga A Euskirchen:
🥇 SV SW Nierfeld: Fairness-Quote 2,00 (34 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SSV Weilerswist: 2,27 (36 / 0 / 1)
🥉 SG Flamersheim / Kirchheim: 2,33 (37 / 0 / 1)
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12. SSV Golbach: 3,61 (54 / 2 / 1)
13. TuS Chlodwig Zülpich 2: 4,22 (62 / 3 / 1)
14. D-H-O: 4,50 (53 / 3 / 4)
... in der Kreisliga A Heinsberg:
🥇 SV Golkrath: Fairness-Quote 1,52 (29 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 FC Germania Rurich 1,61 (29 / 0 / 0)
🥉 SG Union 94 Würm-Lindern: 1,73 (33 / 0 / 0)
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14. VfR Übach-Palenberg: 3,42 (59 / 0 / 3)
15. BC 09 Oberbruch: 4,04 (59 / 2 / 4)
16. SV Roland Millich 1930 e.V.: 4,31 (60 / 4 / 2)
... in der Kreisliga A Köln:
🥇 Blau-Weiß Köln II: Fairness-Quote 1,76 (37 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Dellbrück I: 2,42 (45 / 2 / 0)
🥉 Lindenthal-Hohenlind II: 2,71 (41 / 1 / 3)
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14. Borussia Kalk I: 4,19 (76 / 1 / 2)
15. Sinnersdorf I: 4,57 (77 / 3 / 2)
16. Gremberg-Humboldt I: 5,57 (76 / 2 / 7)
... in der Kreisliga A Rhein-Erft:
🥇 SV Rheidt: Fairness-Quote 2,09 (41 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥇 TuS BW Königsdorf 2: 2,09 (31 / 1 / 2)
🥉 Pulheimer SC: 2,14 (36 / 3 / 0)
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14. BCV Glesch-Paffendorf II: 3,28 (50 / 7 / 0)
15. SC 1923 Meschenich: 3,38 (48 / 0 / 5)
16. RG Wesseling: 4,33 (65 / 2 / 4)
... in der Kreisliga A Sieg:
🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,33 (46 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 TuS Oberpleis II: 2,47 (39 / 1 / 2)
🥉 RW Hütte: 2,71 (45 / 4 / 0)
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14. TFC Inter Troisdorf: 4,38 (77 / 4 / 1)
15. Umutspor Troisdorf: 4,61 (61 / 7 / 3)
16. 1. FC Niederkassel II: 5,14 (78 / 7 / 3)