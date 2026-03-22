Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Wer hat bislang die meisten roten Karten in den A-Kreisligen gesehen? – Foto: Pressefoto Eibner

Die Rückrunde ist wenige Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

🥇 FC Eschweiler (KLA Aachen): Fairness-Quote 1,47 (28 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈 SV Golkrath (KLA Heinsberg): 1,52 (26 / 0 / 0) 🥉 FC Germania Rurich 1919 e.V. (KLA Heinsberg): 1,62 (26 / 0 / 0) ... 140. Umutspor Troisdorf (KLA Sieg): 4,94 (58 / 7 / 3) 141. 1. FC Niederkassel II (KLA Sieg): 5,26 (70 / 7 / 3) 142. Gremberg-Humboldt I (KLA Köln): 5,31 (65 / 2 / 6)

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

... in der Kreisliga A Berg: 🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 2,26 (40 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten) 🥇 SSV Süng: 2,26 (43 / 0 / 0) 🥉 TuS Homburg-Bröltal: 2,36 (42 / 1 / 0) 🥉 FV Wiehl II: 2,36 (34 / 2 / 1) ... 14. SV Union Rösrath: 3,63 (45 / 3 / 3) 15. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,84 (65 / 1 / 1) 16. FC Bensberg: 3,89 (53 / 2 / 3)

... in der Kreisliga A Aachen: 🥇 FC Eschweiler: Fairness-Quote 1,47 (28 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈 Burtscheider TV: 1,94 (29 / 1 / 1) 🥉 SV St. Jöris: 2,00 (35 / 1 / 0) ... 14. DJK Arminia Eilendorf: 4,05 (52 / 3 / 4) 15. Eintracht Verlautenheide II: 4,26 (60 / 2 / 3) 16. FC Stolberg: 4,52 (63 / 6 / 1)

... in der Kreisliga A Bonn:

🥇 SC Fortuna Bonn II: Fairness-Quote 2,00 (35 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)

🥈 SV Hertha Buschhoven: 2,10 (39 / 1 / 0)

🥉 SV Wachtberg: 2,15 (40 / 1 / 0)

...

14. SV Ennert: 4,40 (62 / 7 / 1)

15. 1. JFC Brüser Berg: 4,45 (67 / 1 / 5)

16. SV Niederbachem II: 4,50 (64 / 2 / 4)

... in der Kreisliga A Düren:

🥇 SV Viktoria Koslar 1: Fairness-Quote 2,00 (30 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)

🥈 Borussia Freialdenhoven: 2,22 (37 / 1 / 0)

🥉 Jugendsport Wenau: 2,73 (49 / 0 / 1)

...

14. SG Nörvenich-Hochkirchen: 4,31 (63 / 3 / 2)

15. Spvg. SW 1896 Düren: 4,44 (52 / 3 / 4)

16. JSV Frenz: 4,68 (60 / 3 / 4)

... in der Kreisliga A Euskirchen:

🥇 SV SW Nierfeld: Fairness-Quote 1,93 (29 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Sötenich: 2,18 (27 / 1 / 1)

🥉 SSV Weilerswist: 2,25 (31 / 0 / 1)

🥉 SG Flamersheim / Kirchheim: 2,25 (31 / 0 / 1)

...

12. SSV Golbach: 3,81 (50 / 2 / 1)

13. TuS Chlodwig Zülpich 2: 4,00 (53 / 2 / 1)

14. D-H-O: 4,62 (46 / 3 / 4)

... in der Kreisliga A Heinsberg:

🥇 SV Golkrath: Fairness-Quote 1,52 (26 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 FC Germania Rurich 1919 e.V.: 1,62 (26 / 0 / 0)

🥉 SV Breberen: 1,73 (23 / 1 / 0)

...

14. VfR Übach-Palenberg: 3,36 (54 / 0 / 2)

15. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,60 (43 / 2 / 1)

16. BC 09 Oberbruch: 4,00 (55 / 2 / 3)

... in der Kreisliga A Köln:

🥇 Blau-Weiß Köln II: Fairness-Quote 1,84 (35 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Dellbrück I: 2,36 (39 / 2 / 0)

🥉 Rheingold Poll I: 2,42 (43 / 1 / 0)

...

13. Borussia Kalk I: 4,26 (69 / 1 / 2)

13. Bürrig I: 4,26 (61 / 3 / 3)

15. Sinnersdorf I: 4,31 (68 / 3 / 1)

16. Gremberg-Humboldt I: 5,31 (65 / 2 / 6)

... in der Kreisliga A Rhein-Erft:

🥇 SV Rheidt: Fairness-Quote 2,15 (38 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 Pulheimer SC: 2,21 (33 / 3 / 0)

🥉 Horremer SV II: 2,27 (35 / 2 / 0)

...

14. GKSC Hürth: 3,00 (54 / 1 / 0)

15. SC 1923 Meschenich: 3,52 (44 / 0 / 5)

16. RG Wesseling: 4,10 (57 / 2 / 3)

... in der Kreisliga A Sieg:

🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,31 (41 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 TuS Oberpleis II: 2,40 (38 / 0 / 2)

🥉 TuS Winterscheid: 2,42 (46 / 0 / 0)

...

14. Sportfreunde Troisdorf 05 I: 4,21 (61 / 5 / 1)

15. Umutspor Troisdorf: 4,94 (58 / 7 / 3)

16. 1. FC Niederkassel II: 5,26 (70 / 7 / 3)