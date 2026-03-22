Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Die Rückrunde ist wenige Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 FC Eschweiler (KLA Aachen): Fairness-Quote 1,47 (28 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SV Golkrath (KLA Heinsberg): 1,52 (26 / 0 / 0)
🥉 FC Germania Rurich 1919 e.V. (KLA Heinsberg): 1,62 (26 / 0 / 0)
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140. Umutspor Troisdorf (KLA Sieg): 4,94 (58 / 7 / 3)
141. 1. FC Niederkassel II (KLA Sieg): 5,26 (70 / 7 / 3)
142. Gremberg-Humboldt I (KLA Köln): 5,31 (65 / 2 / 6)
... in der Kreisliga A Aachen:
🥇 FC Eschweiler: Fairness-Quote 1,47 (28 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Burtscheider TV: 1,94 (29 / 1 / 1)
🥉 SV St. Jöris: 2,00 (35 / 1 / 0)
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14. DJK Arminia Eilendorf: 4,05 (52 / 3 / 4)
15. Eintracht Verlautenheide II: 4,26 (60 / 2 / 3)
16. FC Stolberg: 4,52 (63 / 6 / 1)
... in der Kreisliga A Berg:
🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 2,26 (40 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥇 SSV Süng: 2,26 (43 / 0 / 0)
🥉 TuS Homburg-Bröltal: 2,36 (42 / 1 / 0)
🥉 FV Wiehl II: 2,36 (34 / 2 / 1)
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14. SV Union Rösrath: 3,63 (45 / 3 / 3)
15. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,84 (65 / 1 / 1)
16. FC Bensberg: 3,89 (53 / 2 / 3)
... in der Kreisliga A Bonn:
🥇 SC Fortuna Bonn II: Fairness-Quote 2,00 (35 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)
🥈 SV Hertha Buschhoven: 2,10 (39 / 1 / 0)
🥉 SV Wachtberg: 2,15 (40 / 1 / 0)
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14. SV Ennert: 4,40 (62 / 7 / 1)
15. 1. JFC Brüser Berg: 4,45 (67 / 1 / 5)
16. SV Niederbachem II: 4,50 (64 / 2 / 4)
... in der Kreisliga A Düren:
🥇 SV Viktoria Koslar 1: Fairness-Quote 2,00 (30 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)
🥈 Borussia Freialdenhoven: 2,22 (37 / 1 / 0)
🥉 Jugendsport Wenau: 2,73 (49 / 0 / 1)
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14. SG Nörvenich-Hochkirchen: 4,31 (63 / 3 / 2)
15. Spvg. SW 1896 Düren: 4,44 (52 / 3 / 4)
16. JSV Frenz: 4,68 (60 / 3 / 4)
... in der Kreisliga A Euskirchen:
🥇 SV SW Nierfeld: Fairness-Quote 1,93 (29 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SV Sötenich: 2,18 (27 / 1 / 1)
🥉 SSV Weilerswist: 2,25 (31 / 0 / 1)
🥉 SG Flamersheim / Kirchheim: 2,25 (31 / 0 / 1)
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12. SSV Golbach: 3,81 (50 / 2 / 1)
13. TuS Chlodwig Zülpich 2: 4,00 (53 / 2 / 1)
14. D-H-O: 4,62 (46 / 3 / 4)
... in der Kreisliga A Heinsberg:
🥇 SV Golkrath: Fairness-Quote 1,52 (26 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 FC Germania Rurich 1919 e.V.: 1,62 (26 / 0 / 0)
🥉 SV Breberen: 1,73 (23 / 1 / 0)
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14. VfR Übach-Palenberg: 3,36 (54 / 0 / 2)
15. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,60 (43 / 2 / 1)
16. BC 09 Oberbruch: 4,00 (55 / 2 / 3)
... in der Kreisliga A Köln:
🥇 Blau-Weiß Köln II: Fairness-Quote 1,84 (35 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Dellbrück I: 2,36 (39 / 2 / 0)
🥉 Rheingold Poll I: 2,42 (43 / 1 / 0)
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13. Borussia Kalk I: 4,26 (69 / 1 / 2)
13. Bürrig I: 4,26 (61 / 3 / 3)
15. Sinnersdorf I: 4,31 (68 / 3 / 1)
16. Gremberg-Humboldt I: 5,31 (65 / 2 / 6)
... in der Kreisliga A Rhein-Erft:
🥇 SV Rheidt: Fairness-Quote 2,15 (38 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 Pulheimer SC: 2,21 (33 / 3 / 0)
🥉 Horremer SV II: 2,27 (35 / 2 / 0)
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14. GKSC Hürth: 3,00 (54 / 1 / 0)
15. SC 1923 Meschenich: 3,52 (44 / 0 / 5)
16. RG Wesseling: 4,10 (57 / 2 / 3)
... in der Kreisliga A Sieg:
🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,31 (41 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 TuS Oberpleis II: 2,40 (38 / 0 / 2)
🥉 TuS Winterscheid: 2,42 (46 / 0 / 0)
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14. Sportfreunde Troisdorf 05 I: 4,21 (61 / 5 / 1)
15. Umutspor Troisdorf: 4,94 (58 / 7 / 3)
16. 1. FC Niederkassel II: 5,26 (70 / 7 / 3)