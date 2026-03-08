Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Die Rückrunde ist zwei Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 FC Eschweiler (KLA Aachen): Fairness-Quote 1,47 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 FC Germania Rurich 1919 e.V. (KLA Heinsberg): 1,60 (24 / 0 / 0)
🥉 SV Golkrath (KLA Heinsberg): 1,62 (26 / 0 / 0)
...
140. Umutspor Troisdorf (KLA Sieg): 5,00 (54 / 7 / 2)
141. 1. FC Niederkassel II (KLA Sieg): 5,52 (64 / 7 / 3)
142. Gremberg-Humboldt I (KLA Köln): 5,76 (62 / 2 / 6)
... in der Kreisliga A Aachen:
🥇 FC Eschweiler: Fairness-Quote 1,47 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Burtscheider TV: 2,00 (26 / 1 / 1)
🥉 SV St. Jöris: 2,06 (28 / 1 / 0)
...
14. SV Breinig Breinigerberg II: 3,94 (47 / 4 / 2)
15. FC Stolberg: 4,41 (55 / 5 / 1)
16. Eintracht Verlautenheide II: 4,52 (56 / 2 / 3)
... in der Kreisliga A Berg:
🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 2,17 (34 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 SSV Süng: 2,29 (39 / 0 / 0)
🥉 TuS Homburg-Bröltal: 2,35 (37 / 1 / 0)
...
14. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,64 (57 / 0 / 1)
15. SV Union Rösrath: 3,70 (42 / 2 / 3)
16. FC Bensberg: 4,05 (48 / 2 / 3)
... in der Kreisliga A Bonn:
🥇 SV Wachtberg: Fairness-Quote 1,83 (33 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SC Fortuna Bonn II: 1,88 (29 / 0 / 1)
🥉 SV Hertha Buschhoven: 2,05 (34 / 1 / 0)
...
14. SV Ennert: 4,61 (57 / 7 / 1)
15. 1. JFC Brüser Berg: 4,66 (62 / 1 / 5)
16. SV Niederbachem II: 4,72 (59 / 2 / 4)
... in der Kreisliga A Düren:
🥇 Borussia Freialdenhoven: Fairness-Quote 1,93 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SV Viktoria Koslar 1: 2,06 (25 / 1 / 1)
🥉 VfVuJ02 Winden: 2,43 (33 / 2 / 0)
...
14. FC Rhenania Lohn: 4,15 (33 / 2 / 3)
15. JSV Frenz: 4,76 (52 / 3 / 4)
16. Spvg. SW 1896 Düren: 4,81 (49 / 3 / 4)
... in der Kreisliga A Euskirchen:
🥇 SSV Weilerswist: Fairness-Quote 1,92 (27 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥇 SV SW Nierfeld: 1,92 (27 / 0 / 0)
🥉 SV Sötenich: 2,42 (26 / 1 / 1)
🥉 SG Flamersheim / Kirchheim: 2,42 (29 / 0 / 1)
...
12. TuS Chlodwig Zülpich 2: 3,85 (48 / 2 / 0)
13. SSV Golbach: 4,00 (45 / 2 / 1)
14. D-H-O: 4,42 (36 / 2 / 4)
... in der Kreisliga A Heinsberg:
🥇 FC Germania Rurich 1919 e.V.: Fairness-Quote 1,60 (24 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SV Golkrath: 1,62 (26 / 0 / 0)
🥉 SG Union 94 Würm-Lindern: 1,64 (23 / 0 / 0)
...
14. VfR Übach-Palenberg: 3,29 (46 / 0 / 2)
15. BC 09 Oberbruch: 3,82 (49 / 2 / 2)
16. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,85 (43 / 2 / 1)
... in der Kreisliga A Köln:
🥇 Blau-Weiß Köln II: Fairness-Quote 1,88 (32 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Dellbrück I: 2,11 (33 / 1 / 0)
🥉 Rheingold Poll I: 2,29 (36 / 1 / 0)
...
14. Borussia Kalk I: 4,41 (63 / 1 / 2)
15. Bürrig I: 4,47 (56 / 3 / 3)
16. Gremberg-Humboldt I: 5,76 (62 / 2 / 6)
... in der Kreisliga A Rhein-Erft:
🥇 SV Rheidt: Fairness-Quote 2,23 (35 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥇 Pulheimer SC: 2,23 (29 / 3 / 0)
🥉 SV Erfa 09 Gymnich: 2,29 (28 / 2 / 1)
...
14. GKSC Hürth: 3,11 (50 / 1 / 0)
15. SC 1923 Meschenich: 3,58 (38 / 0 / 5)
16. RG Wesseling: 3,70 (48 / 0 / 3)
... in der Kreisliga A Sieg:
🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,05 (35 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 TuS Winterscheid: 2,35 (40 / 0 / 0)
🥉 TuS Oberpleis II: 2,47 (32 / 0 / 2)
...
14. TFC Inter Troisdorf: 4,23 (60 / 3 / 1)
15. Umutspor Troisdorf: 5,00 (54 / 7 / 2)
16. 1. FC Niederkassel II: 5,52 (64 / 7 / 3)