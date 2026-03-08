Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Wer hat bislang die meisten roten Karten in den A-Kreisligen gesehen? – Foto: Pressefoto Eibner

Die Rückrunde ist zwei Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

🥇 FC Eschweiler (KLA Aachen): Fairness-Quote 1,47 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈 FC Germania Rurich 1919 e.V. (KLA Heinsberg): 1,60 (24 / 0 / 0) 🥉 SV Golkrath (KLA Heinsberg): 1,62 (26 / 0 / 0) ...

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

... in der Kreisliga A Aachen: 🥇 FC Eschweiler: Fairness-Quote 1,47 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈 Burtscheider TV: 2,00 (26 / 1 / 1) 🥉 SV St. Jöris: 2,06 (28 / 1 / 0) ... 14. SV Breinig Breinigerberg II: 3,94 (47 / 4 / 2) 15. FC Stolberg: 4,41 (55 / 5 / 1) 16. Eintracht Verlautenheide II: 4,52 (56 / 2 / 3)

140. Umutspor Troisdorf (KLA Sieg): 5,00 (54 / 7 / 2) 141. 1. FC Niederkassel II (KLA Sieg): 5,52 (64 / 7 / 3) 142. Gremberg-Humboldt I (KLA Köln): 5,76 (62 / 2 / 6)

... in der Kreisliga A Berg:

🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 2,17 (34 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 SSV Süng: 2,29 (39 / 0 / 0)

🥉 TuS Homburg-Bröltal: 2,35 (37 / 1 / 0)

...

14. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,64 (57 / 0 / 1)

15. SV Union Rösrath: 3,70 (42 / 2 / 3)

16. FC Bensberg: 4,05 (48 / 2 / 3)

... in der Kreisliga A Bonn:

🥇 SV Wachtberg: Fairness-Quote 1,83 (33 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SC Fortuna Bonn II: 1,88 (29 / 0 / 1)

🥉 SV Hertha Buschhoven: 2,05 (34 / 1 / 0)

...

14. SV Ennert: 4,61 (57 / 7 / 1)

15. 1. JFC Brüser Berg: 4,66 (62 / 1 / 5)

16. SV Niederbachem II: 4,72 (59 / 2 / 4)

... in der Kreisliga A Düren:

🥇 Borussia Freialdenhoven: Fairness-Quote 1,93 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Viktoria Koslar 1: 2,06 (25 / 1 / 1)

🥉 VfVuJ02 Winden: 2,43 (33 / 2 / 0)

...

14. FC Rhenania Lohn: 4,15 (33 / 2 / 3)

15. JSV Frenz: 4,76 (52 / 3 / 4)

16. Spvg. SW 1896 Düren: 4,81 (49 / 3 / 4)

... in der Kreisliga A Euskirchen:

🥇 SSV Weilerswist: Fairness-Quote 1,92 (27 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥇 SV SW Nierfeld: 1,92 (27 / 0 / 0)

🥉 SV Sötenich: 2,42 (26 / 1 / 1)

🥉 SG Flamersheim / Kirchheim: 2,42 (29 / 0 / 1)

...

12. TuS Chlodwig Zülpich 2: 3,85 (48 / 2 / 0)

13. SSV Golbach: 4,00 (45 / 2 / 1)

14. D-H-O: 4,42 (36 / 2 / 4)

... in der Kreisliga A Heinsberg:

🥇 FC Germania Rurich 1919 e.V.: Fairness-Quote 1,60 (24 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Golkrath: 1,62 (26 / 0 / 0)

🥉 SG Union 94 Würm-Lindern: 1,64 (23 / 0 / 0)

...

14. VfR Übach-Palenberg: 3,29 (46 / 0 / 2)

15. BC 09 Oberbruch: 3,82 (49 / 2 / 2)

16. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,85 (43 / 2 / 1)

... in der Kreisliga A Köln:

🥇 Blau-Weiß Köln II: Fairness-Quote 1,88 (32 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Dellbrück I: 2,11 (33 / 1 / 0)

🥉 Rheingold Poll I: 2,29 (36 / 1 / 0)

...

14. Borussia Kalk I: 4,41 (63 / 1 / 2)

15. Bürrig I: 4,47 (56 / 3 / 3)

16. Gremberg-Humboldt I: 5,76 (62 / 2 / 6)

... in der Kreisliga A Rhein-Erft:

🥇 SV Rheidt: Fairness-Quote 2,23 (35 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥇 Pulheimer SC: 2,23 (29 / 3 / 0)

🥉 SV Erfa 09 Gymnich: 2,29 (28 / 2 / 1)

...

14. GKSC Hürth: 3,11 (50 / 1 / 0)

15. SC 1923 Meschenich: 3,58 (38 / 0 / 5)

16. RG Wesseling: 3,70 (48 / 0 / 3)

... in der Kreisliga A Sieg:

🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,05 (35 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 TuS Winterscheid: 2,35 (40 / 0 / 0)

🥉 TuS Oberpleis II: 2,47 (32 / 0 / 2)

...

14. TFC Inter Troisdorf: 4,23 (60 / 3 / 1)

15. Umutspor Troisdorf: 5,00 (54 / 7 / 2)

16. 1. FC Niederkassel II: 5,52 (64 / 7 / 3)