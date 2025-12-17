Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Die Vorrunde ist beendet. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften je Liga...

... in der Kreisliga A Aachen:

🥇 FC Eschweiler: Fairness-Quote 1,46 (22 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Burtscheider TV: 1,80 (24 / 1 / 0)

🥉 SV St. Jöris: 2,00 (23 / 1 / 0)

...

13. DJK Arminia Eilendorf: 3,93 (42 / 2 / 3)

13. Rhenania Würselen/Euchen: 3,93 (48 / 1 / 2)

15. FC Stolberg: 4,20 (46 / 4 / 1)

16. Eintracht Verlautenheide II: 4,60 (48 / 2 / 3)

... in der Kreisliga A Berg:

🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 2,20 (30 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 SV Altenberg: 2,40 (30 / 1 / 1)

🥉 TuS Homburg-Bröltal: 2,46 (34 / 1 / 0)

🥉 SSV Süng: 2,46 (37 / 0 / 0)

...

14. FC Bensberg: 3,60 (43 / 2 / 1)

15. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,66 (50 / 0 / 1)

16. SV Union Rösrath: 3,80 (36 / 2 / 3)

... in der Kreisliga A Bonn:

🥇 SV Wachtberg: Fairness-Quote 1,80 (27 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SC Fortuna Bonn II: 2,13 (27 / 0 / 1)

🥈 SSV Plittersdorf: 2,13 (29 / 1 / 0)

...

14. SV Niederbachem II: 4,40 (45 / 2 / 3)

15. 1. JFC Brüser Berg: 4,66 (53 / 1 / 4)

16. SV Ennert: 5,06 (50 / 7 / 1)

... in der Kreisliga A Düren:

🥇 SV Viktoria Koslar 1: Fairness-Quote 1,75 (18 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)

🥈 Borussia Freialdenhoven: 1,92 (25 / 0 / 0)

🥉 VfVuJ02 Winden: 2,50 (29 / 2 / 0)

...

14. FC Rhenania Lohn: 4,18 (30 / 2 / 2)

15. JSV Frenz: 4,53 (44 / 3 / 3)

16. Spvg. SW 1896 Düren: 4,64 (42 / 3 / 3)

... in der Kreisliga A Euskirchen:

🥇 SV SW Nierfeld: Fairness-Quote 1,76 (23 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SSV Weilerswist: 1,92 (25 / 0 / 0)

🥉 SV Sötenich: 2,07 (22 / 0 / 1)

...

12. TuS Chlodwig Zülpich 2: 4,00 (46 / 2 / 0)

12. D-H-O: 4,00 (31 / 2 / 3)

14. SSV Golbach: 4,23 (44 / 2 / 1)

... in der Kreisliga A Heinsberg:

🥇 SV Golkrath: Fairness-Quote 1,50 (21 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 FC Germania Rurich 1919 e.V.: 1,58 (19 / 0 / 0)

🥉 SG Union 94 Würm-Lindern: 1,76 (23 / 0 / 0)

...

14. VfR Übach-Palenberg: 3,40 (41 / 0 / 2)

15. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,84 (39 / 2 / 1)

16. BC 09 Oberbruch: 3,93 (43 / 2 / 2)

... in der Kreisliga A Köln:

🥇 Blau-Weiß Köln II: Fairness-Quote 1,86 (28 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Rheingold Poll I: 2,13 (29 / 1 / 0)

🥉 Dellbrück I: 2,26 (31 / 1 / 0)

...

14. Bürrig I: 3,80 (47 / 2 / 1)

15. Borussia Kalk I: 4,46 (55 / 1 / 2)

16. Gremberg-Humboldt I: 5,66 (52 / 1 / 6)

... in der Kreisliga A Rhein-Erft:

🥇 SV Erfa 09 Gymnich: Fairness-Quote 1,86 (22 gelbe Karten / 2 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Rheidt: 1,93 (26 / 1 / 0)

🥉 TSV Weiß: 2,13 (29 / 1 / 0)

🥉 TuS BW Königsdorf 2: 2,13 (22 / 0 / 2)

...

14. BW Kerpen: 3,00 (36 / 1 / 0)

15. SC 1923 Meschenich: 3,53 (30 / 0 / 5)

16. RG Wesseling: 3,93 (44 / 0 / 3)

... in der Kreisliga A Sieg:

🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,06 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥇 TuS Winterscheid: 2,06 (31 / 0 / 0)

🥉 TuS Oberpleis II: 2,40 (26 / 0 / 2)

...

14. FC Kosova e.V.: 4,06 (43 / 3 / 2)

15. Umutspor Troisdorf: 4,26 (44 / 5 / 1)

16. 1. FC Niederkassel II: 5,53 (56 / 6 / 3)