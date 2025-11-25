Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten Alle A-Kreisligen im Überblick

Die Vorrunde biegt auf die Zielgerade ein. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Kreisliga A herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

🥇 Burtscheider TV: Fairness-Quote 1,41 (17 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈FC Eschweiler: 1,50 (18 / 0 / 0) 🥉FC Germania Rurich: 1,54 (17 / 0 / 0) ... 139. JSV Frenz: 5,00 (39 / 2 / 3) 141. 1. FC Niederkassel II: 5,25 (45 / 4 / 2) 142. Gremberg‑Humboldt I: 6,50 (45 / 1 / 6)

Hier sind deine Kreisligen A im gewünschten Format – jeweils die ersten drei und die letzten drei der Fairnesstabelle, mit zusammengezählten Karten (Team + Offizielle) und Quote im deutschen Format. 🙂

Kreisliga A Aachen

... in der Kreisliga A Aachen:

🥇 Burtscheider TV: Fairness-Quote 1,41 (17 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 FC Eschweiler: 1,50 (18 / 0 / 0)

🥉 SV Rott: 2,18 (13 / 1 / 2)

...

14. FC Stolberg: 3,91 (36 / 2 / 1)

15. DJK Arminia Eilendorf: 4,08 (32 / 2 / 3)

16. Eintracht Verlautenheide II: 4,91 (38 / 2 / 3)

Kreisliga A Berg

... in der Kreisliga A Berg:

🥇 SSV Süng: Fairness-Quote 2,08 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Altenberg: 2,15 (25 / 1 / 0)

🥉 TuS Immekeppel: 2,46 (29 / 1 / 0)

...

14. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,25 (34 / 0 / 1)

15. FC Bensberg: 3,61 (36 / 2 / 1)

16. SV Union Rösrath: 4,00 (31 / 2 / 3)

Kreisliga A Bonn

... in der Kreisliga A Bonn:

🥇 SV Hertha Buschhoven: Fairness-Quote 1,75 (18 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 SV Wachtberg: 2,08 (25 / 0 / 0)

🥉 SC Fortuna Bonn II: 2,16 (21 / 0 / 1)

...

14. SV Niederbachem II: 4,58 (34 / 2 / 3)

15. 1. JFC Brüser Berg: 4,66 (39 / 1 / 4)

16. SV Ennert: 4,91 (39 / 5 / 1)

Kreisliga A Düren

... in der Kreisliga A Düren:

🥇 SV Viktoria Koslar 1: Fairness-Quote 1,81 (17 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)

🥈 VfVuJ02 Winden: 1,90 (18 / 1 / 0)

🥉 Borussia Freialdenhoven: 2,00 (22 / 0 / 0)

...

14. FC Rhenania Lohn: 4,50 (29 / 2 / 2)

15. Spvg. SW 1896 Düren: 4,66 (36 / 2 / 3)

16. JSV Frenz: 5,00 (39 / 2 / 3)

Kreisliga A Euskirchen

... in der Kreisliga A Euskirchen:

🥇 SV SW Nierfeld: Fairness-Quote 1,76 (23 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SSV Weilerswist: 1,92 (25 / 0 / 0)

🥉 SV Sötenich: 2,07 (22 / 0 / 1)

...

12. TuS Chlodwig Zülpich 2: 4,00 (46 / 2 / 0)

12. D-H-O: 4,00 (31 / 2 / 3)

14. SSV Golbach: 4,23 (44 / 2 / 1)

Kreisliga A Heinsberg

... in der Kreisliga A Heinsberg:

🥇 FC Germania Rurich 1919 e.V.: Fairness-Quote 1,54 (17 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Golkrath: 1,58 (19 / 0 / 0)

🥉 FC Union Schafhausen II: 1,66 (20 / 0 / 0)

...

14. TuS Rheinland Dremmen: 3,18 (27 / 1 / 1)

15. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,50 (34 / 1 / 1)

16. BC 09 Oberbruch: 3,66 (38 / 2 / 0)

Kreisliga A Köln

... in der Kreisliga A Köln:

🥇 Dellbrück I: Fairness-Quote 2,00 (21 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 Blau-Weiß Köln II: 2,25 (27 / 0 / 0)

🥉 Weiler-Volkhoven I: 2,50 (24 / 1 / 1)

...

14. Bürrig I: 3,75 (38 / 1 / 1)

15. Borussia Kalk I: 4,33 (45 / 1 / 1)

16. Gremberg-Humboldt I: 6,50 (45 / 1 / 6)

Kreisliga A Rhein-Erft

... in der Kreisliga A Rhein-Erft:

🥇 SV Rheidt: Fairness-Quote 1,75 (18 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 TSV Weiß: 1,83 (22 / 0 / 0)

🥉 SV Erfa 09 Gymnich: 2,00 (18 / 2 / 0)

...

14. BW Kerpen: 2,91 (32 / 1 / 0)

15. RG Wesseling: 3,50 (32 / 0 / 2)

16. SC 1923 Meschenich: 4,25 (28 / 0 / 5)

Kreisliga A Sieg

... in der Kreisliga A Sieg:

🥇 TuS Birk: Fairness-Quote 2,00 (24 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 TuS Winterscheid: 2,08 (25 / 0 / 0)

🥉 TuS Oberpleis II: 2,41 (19 / 0 / 2)

...

14. SV Bergheim: 4,33 (33 / 2 / 3)

15. FC Kosova e.V.: 4,50 (36 / 3 / 2)

16. 1. FC Niederkassel II: 5,25 (45 / 4 / 2)