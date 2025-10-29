Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten

Knapp ein Drittel der Saison ist vorrüber. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

🥇 SV Sötenich: Fairness-Quote 1,10 (11 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈TSV Weiß: Fairness‑Quote 1,33 (12 / 0 / 0) 🥈 Burtscheider TV: Fairness‑Quote 1,33 (12 / 0 / 0) ... 139. 1. FC Niederkassel II: 5,44 (37 / 3 / 2) 139. Borussia Kalk I: 5,44 (40 / 1 / 1) 141. SV Ennert: 5,77 (37 / 5 / 1) 142. Gremberg‑Humboldt I: 6,77 (33 / 1 / 5)

… in der Kreisliga A Aachen:

🥇 Burtscheider TV: Fairness-Quote 1,33 (12 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 FC Eschweiler: 1,77 (16 / 0 / 0)

🥉 SV Eilendorf II: 2,11 (17 / 1 / 0)

🥉 SC Berger Preuß: 2,11 (19 / 0 / 0)

…

14. Rhenania Würselen/Euchen: 4,11 (29 / 1 / 1)

15. DJK Arminia Eilendorf: 4,22 (25 / 1 / 3)

16. Eintracht Verlautenheide II: 4,55 (29 / 1 / 2)

… in der Kreisliga A Berg:

🥇 TuS Immekeppel: Fairness-Quote 1,90 (16 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 SV Altenberg: 2,10 (21 / 0 / 0)

🥉 SSV Süng: 2,22 (20 / 0 / 0)

…

14. Union Blau-Weiß Biesfeld: 3,77 (29 / 0 / 1)

15. FC Bensberg: 4,00 (31 / 2 / 1)

16. SV Union Rösrath: 4,30 (25 / 1 / 3)

… in der Kreisliga A Bonn:

🥇 SV Wormersdorf: Fairness-Quote 1,77 (16 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Hertha Buschhoven: 2,11 (16 / 1 / 0)

🥉 SV Wachtberg: 2,33 (21 / 0 / 0)

…

14. SC Rheinbach 1913 e.V. II: 3,66 (29 / 2 / 0)

15. 1. JFC Brüser Berg: 5,11 (30 / 1 / 4)

16. SV Ennert: 5,77 (37 / 5 / 1)

… in der Kreisliga A Düren:

🥇 VfVuJ Winden: Fairness-Quote 1,50 (12 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Viktoria Koslar 1: 1,62 (13 / 0 / 0)

🥉 SC Jülich 1910/97/Hoengen e.V.: 2,11 (17 / 1 / 0)

…

14. Spvg. SW 1896 Düren: 4,88 (24 / 2 / 3)

15. JSV Frenz: 5,11 (28 / 1 / 3)

16. FC Rhenania Lohn: 5,12 (25 / 2 / 2)

… in der Kreisliga A Euskirchen:

🥇 SV Sötenich: Fairness-Quote 1,10 (11 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SSV Weilerswist: 1,80 (18 / 0 / 0)

🥈 SV SW Nierfeld: 1,80 (18 / 0 / 0)

…

12. TuS Chlodwig Zülpich II: 4,00 (34 / 1 / 0)

13. TSV Schönau: 4,30 (33 / 0 / 2)

14. SSV Golbach: 4,60 (35 / 2 / 1)

… in der Kreisliga A Heinsberg:

🥇 SV Golkrath: Fairness-Quote 1,55 (14 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 FC Union Schafhausen II: 1,66 (15 / 0 / 0)

🥉 SG Union 94 Würm-Lindern: 1,75 (14 / 0 / 0)

…

14. SV Scherpenseel-Grotenrath: 2,87 (17 / 3 / 0)

15. TuS Rheinland Dremmen: 3,25 (22 / 1 / 0)

16. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,66 (27 / 2 / 1)

… in der Kreisliga A Köln:

🥇 SV Adler Dellbrück I: Fairness-Quote 1,88 (15 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 Weiler-Volkhoven I: 2,00 (18 / 0 / 0)

🥉 Blau-Weiß Köln II: 2,22 (20 / 0 / 0)

…

14. Casa España I: 4,11 (31 / 3 / 0)

15. Borussia Kalk I: 5,44 (40 / 1 / 1)

16. Gremberg-Humboldt I: 6,77 (33 / 1 / 5)

… in der Kreisliga A Rhein‑Erft:

🥇 TSV Weiß: Fairness-Quote 1,33 (12 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Erfa 09 Gymnich: 1,66 (13 / 1 / 0)

🥉 Horremer SV II: 1,77 (16 / 0 / 0)

…

14. BW Kerpen: 3,00 (22 / 1 / 0)

15. RG Wesseling: 3,88 (27 / 2 / 0)

16. SC 1923 Meschenich: 4,00 (21 / 3 / 1)

… in der Kreisliga A Sieg:

🥇 TuS Oberpleis II: Fairness-Quote 1,88 (13 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥇 TuS Birk: 1,88 (17 / 0 / 0)

🥉 TuS Winterscheid: 2,00 (18 / 0 / 0)

…

14. Umutspor Troisdorf: 4,66 (31 / 3 / 1)

15. FC Kosova e.V.: 4,77 (30 / 3 / 2)

16. 1. FC Niederkassel II: 5,44 (37 / 3 / 2)