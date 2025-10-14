Das sind die bisher (un-)fairsten Teams unter den A-Ligisten Alle A-Kreisligen im Überblick

Knapp die Hälfte der Vorrunde ist vorrüber. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Kreisligen der einzelnen Kreise zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

🥇 SV Sötenich: Fairness‑Quote 0,85 (6 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten) 🥈TSV Weiß: Fairness‑Quote 1,00 (7 / 0 / 0) 🥉 Burtscheider TV: Fairness‑Quote 1,14 (8 / 0 / 0) ... 140. SV Ennert: 5,85 (24 / 4 / 1) 141. 1. FC Niederkassel II: 6,28 (29 / 3 / 2) 142. Gremberg‑Humboldt I: 7,42 (24 / 1 / 5)

… in der Kreisliga A Aachen:

🥇 Burtscheider TV: Fairness‑Quote 1,14 (8 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SC Berger Preuß: 1,71 (12 / 0 / 0)

🥉 SV Eilendorf II: 1,85 (11 / 1 / 0)

…

14. Rhenania Würselen/Euchen: 3,85 (24 / 1 / 0)

14. Eintracht Verlautenheide II: 3,85 (22 / 0 / 1)

16. DJK Arminia Eilendorf: 5,14 (22 / 1 / 3)

… in der Kreisliga A Berg:

🥇 SV Altenberg: Fairness‑Quote 2,12 (17 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥇 TuS Immekeppel: 2,12 (14 / 1 / 0)

🥉 SSV Süng: 2,28 (16 / 0 / 0)

…

14. Union Blau‑Weiß Biesfeld: 3,71 (26 / 0 / 0)

15. FC Bensberg: 4,50 (25 / 2 / 1)

16. SV Union Rösrath: 5,25 (24 / 1 / 3)

… in der Kreisliga A Bonn:

🥇 SV Wormersdorf: Fairness‑Quote 1,85 (13 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Wachtberg: 2,00 (14 / 0 / 0)

🥈 SV Beuel 06: 2,00 (14 / 0 / 0)

…

14. 1. JFC Brüser Berg: 4,00 (22 / 0 / 2)

14. Oberkasseler FV: 4,00 (17 / 2 / 1)

16. SV Ennert: 5,85 (24 / 4 / 1)

… in der Kreisliga A Düren:

🥇 SV Viktoria Koslar: Fairness‑Quote 1,42 (10 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 VfVuJ02 Winden: 1,57 (11 / 0 / 0)

🥉 SC Jülich 1910/97/Hoengen e.V.: 2,14 (12 / 1 / 0)

…

14. Spvg. SW 1896 Düren: 5,42 (18 / 2 / 3)

14. JSV Frenz: 5,42 (20 / 1 / 3)

16. SV SW Huchem‑Stammeln: 5,66 (22 / 3 / 1)

… in der Kreisliga A Euskirchen:

🥇 SV Sötenich: Fairness‑Quote 0,85 (6 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SSV Weilerswist: 1,75 (14 / 0 / 0)

🥈 SV SW Nierfeld: 1,75 (14 / 0 / 0)

…

12. TSV Schönau: 3,87 (26 / 0 / 1)

13. TuS Chlodwig Zülpich 2: 4,28 (27 / 1 / 0)

14. SSV Golbach: 4,62 (26 / 2 / 1)

… in der Kreisliga A Heinsberg:

🥇 FC Union Schafhausen II: Fairness‑Quote 1,57 (11 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥇 SV Grün‑Weiß Karken: 1,57 (11 / 0 / 0)

🥉 SV Golkrath: 1,66 (10 / 0 / 0)

…

14. TuS Rheinland Dremmen: 3,33 (20 / 0 / 0)

14. VfR Übach‑Palenberg: 3,33 (15 / 0 / 1)

16. SV Roland Millich 1930 e.V.: 3,42 (21 / 1 / 0)

… in der Kreisliga A Köln:

🥇 Weiler‑Volkhoven I: Fairness‑Quote 1,71 (12 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Dellbrück I: 2,00 (11 / 1 / 0)

🥉 Rheingold Poll I: 2,28 (16 / 0 / 0)

🥉 Blau‑Weiß Köln II: 2,28 (16 / 0 / 0)

🥉 Sinnersdorf I: 2,28 (16 / 0 / 0)

…

14. Casa España I: 4,42 (22 / 3 / 0)

15. Borussia Kalk I: 5,28 (30 / 1 / 1)

16. Gremberg‑Humboldt I: 7,42 (24 / 1 / 5)

… in der Kreisliga A Rhein‑Erft:

🥇 TSV Weiß: Fairness‑Quote 1,00 (7 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SV Erfa 09 Gymnich: 1,71 (9 / 1 / 0)

🥉 SV Rheidt: 2,00 (11 / 1 / 0)

🥉 Horremer SV II: 2,00 (14 / 0 / 0)

🥉 SC Germania Geyen: 2,00 (11 / 1 / 0)

🥉 TuS BW Königsdorf 2: 2,00 (9 / 0 / 1)

…

13. BCV Glesch‑Paffendorf II: 3,14 (17 / 2 / 0)

13. SC 1923 Meschenich: 3,14 (9 / 0 / 3)

15. BW Kerpen: 3,28 (20 / 1 / 0)

16. RG Wesseling: 4,00 (18 / 0 / 2)

Hinweis: Doppel‑Gleichstand auf Rang 13 — daher ein Team mehr bei den letzten Plätzen.

… in der Kreisliga A Sieg:

🥇 TuS Birk: Fairness‑Quote 2,00 (14 gelbe Karten / 0 gelb‑rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 TuS Oberpleis II: 2,14 (10 / 0 / 1)

🥈 TuS Winterscheid: 2,14 (15 / 0 / 0)

…

14. FC Kosova e.V.: 4,85 (22 / 1 / 2)

14. SV Fortuna Müllekoven: 4,85 (20 / 3 / 1)

16. 1. FC Niederkassel II: 6,28 (29 / 3 / 2)