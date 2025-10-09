Das sind die bisher (un-)fairsten Teams der Oberpfalz

In Sachen Fairness kann der SG Regental aus der Kreisliga Ost keiner ein X für ein U vormachen. Das galt für die Kreisklasse, und nach dem Aufstieg jetzt auch für die Kreisliga. Keine Herrenmannschaft weist zum jetzigen Zeitpunkt eine bessere Fairness-Quote auf. Gerade mal sieben gelbe Karten haben die Fußballer aus Kirchenrohrbach und Walderbach in zwölf Spielen gesehen. Bemerkenswert: Im Bereich der A-Klassen kommen die Top-3 allesamt aus der A-Klasse West des Spielkreises Amberg/Weiden. Daneben werden auch bei Spielen der Regensburger A-Klasse 4 besonders wenige persönliche Strafen verteilt. Landesliga-Klub FC Kosova Regensburg ist gleich doppelt gelistet – allerdings im negativen Sinne.







Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften...





... in der Bayern- und Landesliga:



🥇 DJK Ammerthal, Landesliga Nordost: Fairness-Quote 2,14 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte / 0 Zeitstrafen)

🥈 SV Schwandorf-Ettmannsdorf, Landesliga Mitte: 2,57 (23 / 1 / 2 / 0)

🥉 SpVgg Lam, Landesliga Mitte: 2,78 (36 / 0 / 0 / 1)

...

SSV Jahn Regensburg II, Bayernliga Nord: 5 (35 / 4 / 3 / 0)

DJK Gebenbach, Bayernliga Nord: 5,33 (45 / 3 / 2 / 0)

FC Kosova Regensburg, Landesliga Mitte: 5,71 (46 / 5 / 1 / 5)







... in den Bezirksligen:



🥇 FC Pielenhofen-Adlersberg, Bezirksliga Süd: 2,21 (22 / 1 / 0 / 2)

🥈 FC Weiden-Ost, Bezirksliga Nord: 2,71 (32 / 1 / 0 / 1)

🥉 TV Parsberg, Bezirksliga Süd: 2,78 (34 / 0 / 1 / 0)

...

FC Raindorf, Bezirksliga Nord: 5,21 (43 / 4 / 3 / 1)

TSV Tännesberg, Bezirksliga Nord: 5,21 (45 / 0 / 2 / 6)

SpVgg Schirmitz, Bezirksliga Süd: 5,57 (38 / 6 / 2 / 5)







... in den Kreisligen:



🥇 1. SG Regental, Kreisliga Ost Cham/Schwandorf: 0,63 (7 / 0 / 0 / 0)

🥈 TSV Großberg, Kreisliga 2 Regensburg: 1,61 (12 / 2 / 0 / 1)

🥈 TV Riedenburg, Kreisliga 2 Regensburg: 1,61 (21 / 0 / 0 / 0)

...

SG Waldmünchen/Geigant, Kreisliga Ost Cham/Schwandorf: 5,25 (33 / 1 / 4 / 3)

VfB Rothenstadt, Kreisliga Nord Amberg/Weiden: 5,36 (35 / 2 / 3 / 1)

TV Hemau, Kreisliga 2 Regensburg: 5,69 (46 / 3 / 2 / 3)







... in den Kreisklassen:



🥇 DJK Ensdorf, Kreisklasse Süd Amberg/Weiden: 1 (11 / 0 / 0 / 0)

🥈 DJK Beucherling, Kreisklasse Süd Cham/Schwandorf: 1,27 (11 / 1 / 0 / 0)

🥉 TuS Rosenberg II, Kreisklasse Süd Amberg/Weiden: 1,45 (13 / 0 / 0 / 1)

...

TV Bodenwöhr, Kreisklasse Süd Cham/Schwandorf: 4,81 (32 / 3 / 0 / 4)

FC Labertal, Kreisklasse 1 Regensburg: 5,5 (41 / 3 / 1 / 4)

SpVgg Windischeschenbach, Kreisklasse Ost Amberg/Weiden: 6,27 (37 / 2 / 1 / 7)







... in den A-Klassen:



🥇 SC Kirchenthumbach II, A-Klasse West Amberg/Weiden: 0,7 (7 / 0 / 0 / 0)

🥇 SV Waldeck, A-Klasse West Amberg/Weiden: 0,7 (7 / 0 / 0 / 0)

🥉 ASV Haidenaab II, A-Klasse West Amberg/Weiden: 0,87 (7 / 0 / 0 / 0)

...

FC Kosova Regensburg II, A-Klasse 2 Regensburg : 5,22 (19 / 3 / 2 / 3)

SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen, A-Klasse Ost Amberg/Weiden: 5,22 (24 / 1 / 1 / 5)

SG Regenstauf / Zeitlarn II, A-Klasse 3 Regensburg: 5,72 (29 / 2 / 2 / 3 / 2 Nichtantritte)







Alle Daten sind dem Bayerischen Fußball-Verband enthoben. Stand: 8. Oktober 2025.