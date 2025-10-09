Das sind die bisher (un-)fairsten Teams der Oberpfalz

Die erste Saisonhälfte ist schon wieder so gut wie vorüber. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Oberpfälzer Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten und Zeitstrafen.
In Sachen Fairness kann der SG Regental aus der Kreisliga Ost keiner ein X für ein U vormachen. Das galt für die Kreisklasse, und nach dem Aufstieg jetzt auch für die Kreisliga. Keine Herrenmannschaft weist zum jetzigen Zeitpunkt eine bessere Fairness-Quote auf. Gerade mal sieben gelbe Karten haben die Fußballer aus Kirchenrohrbach und Walderbach in zwölf Spielen gesehen. Bemerkenswert: Im Bereich der A-Klassen kommen die Top-3 allesamt aus der A-Klasse West des Spielkreises Amberg/Weiden. Daneben werden auch bei Spielen der Regensburger A-Klasse 4 besonders wenige persönliche Strafen verteilt. Landesliga-Klub FC Kosova Regensburg ist gleich doppelt gelistet – allerdings im negativen Sinne.
Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften...
... in der Bayern- und Landesliga:
🥇 DJK Ammerthal, Landesliga Nordost: Fairness-Quote 2,14 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte / 0 Zeitstrafen)
🥈 SV Schwandorf-Ettmannsdorf, Landesliga Mitte: 2,57 (23 / 1 / 2 / 0)
🥉 SpVgg Lam, Landesliga Mitte: 2,78 (36 / 0 / 0 / 1)
...
SSV Jahn Regensburg II, Bayernliga Nord: 5 (35 / 4 / 3 / 0)
DJK Gebenbach, Bayernliga Nord: 5,33 (45 / 3 / 2 / 0)
FC Kosova Regensburg, Landesliga Mitte: 5,71 (46 / 5 / 1 / 5)
... in den Bezirksligen:
🥇 FC Pielenhofen-Adlersberg, Bezirksliga Süd: 2,21 (22 / 1 / 0 / 2)
🥈 FC Weiden-Ost, Bezirksliga Nord: 2,71 (32 / 1 / 0 / 1)
🥉 TV Parsberg, Bezirksliga Süd: 2,78 (34 / 0 / 1 / 0)
...
FC Raindorf, Bezirksliga Nord: 5,21 (43 / 4 / 3 / 1)
TSV Tännesberg, Bezirksliga Nord: 5,21 (45 / 0 / 2 / 6)
SpVgg Schirmitz, Bezirksliga Süd: 5,57 (38 / 6 / 2 / 5)
... in den Kreisligen:
🥇 1. SG Regental, Kreisliga Ost Cham/Schwandorf: 0,63 (7 / 0 / 0 / 0)
🥈 TSV Großberg, Kreisliga 2 Regensburg: 1,61 (12 / 2 / 0 / 1)
🥈 TV Riedenburg, Kreisliga 2 Regensburg: 1,61 (21 / 0 / 0 / 0)
...
SG Waldmünchen/Geigant, Kreisliga Ost Cham/Schwandorf: 5,25 (33 / 1 / 4 / 3)
VfB Rothenstadt, Kreisliga Nord Amberg/Weiden: 5,36 (35 / 2 / 3 / 1)
TV Hemau, Kreisliga 2 Regensburg: 5,69 (46 / 3 / 2 / 3)
... in den Kreisklassen:
🥇 DJK Ensdorf, Kreisklasse Süd Amberg/Weiden: 1 (11 / 0 / 0 / 0)
🥈 DJK Beucherling, Kreisklasse Süd Cham/Schwandorf: 1,27 (11 / 1 / 0 / 0)
🥉 TuS Rosenberg II, Kreisklasse Süd Amberg/Weiden: 1,45 (13 / 0 / 0 / 1)
...
TV Bodenwöhr, Kreisklasse Süd Cham/Schwandorf: 4,81 (32 / 3 / 0 / 4)
FC Labertal, Kreisklasse 1 Regensburg: 5,5 (41 / 3 / 1 / 4)
SpVgg Windischeschenbach, Kreisklasse Ost Amberg/Weiden: 6,27 (37 / 2 / 1 / 7)
... in den A-Klassen:
🥇 SC Kirchenthumbach II, A-Klasse West Amberg/Weiden: 0,7 (7 / 0 / 0 / 0)
🥇 SV Waldeck, A-Klasse West Amberg/Weiden: 0,7 (7 / 0 / 0 / 0)
🥉 ASV Haidenaab II, A-Klasse West Amberg/Weiden: 0,87 (7 / 0 / 0 / 0)
...
FC Kosova Regensburg II, A-Klasse 2 Regensburg : 5,22 (19 / 3 / 2 / 3)
SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen, A-Klasse Ost Amberg/Weiden: 5,22 (24 / 1 / 1 / 5)
SG Regenstauf / Zeitlarn II, A-Klasse 3 Regensburg: 5,72 (29 / 2 / 2 / 3 / 2 Nichtantritte)
Alle Daten sind dem Bayerischen Fußball-Verband enthoben. Stand: 8. Oktober 2025.