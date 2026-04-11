Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Die Rückrunde ist wenige Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 FV Bad Honnef (LL1): Fairness-Quote 1,65 (33 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Siegburger SV (MRL): 1,90 (31 / 3 / 0)
🥉 TUS Buisdorf (BZL2): 2,00 (38 / 0 / 0)
...
105. Deutz 05 II (BZL2): 5,61 (62 / 1 / 3)
106. TV Hoffnungsthal (BZL1): 5,66 (68 / 10 / 6)
107. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 6,66 (83 / 2 / 11)
... in der Mittelrheinliga:
🥇 Siegburger SV: Fairness-Quote 1,90 (31 gelbe Karten / 3 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 TuS BW Königsdorf: 2,09 (38 / 1 / 1)
🥉 FC Wegberg-Beeck: 2,52 (47 / 2 / 0)
...
12. Teutonia Weiden: 3,61 (53 / 1 / 4)
13. VfL Vichttal: 3,90 (66 / 2 / 2)
13. FC Hennef: 3,90 (64 / 5 / 1)
15. SpVg. Porz: 4,00 (62 / 3 / 3)
15. FC Pesch: 4,00 (53 / 1 / 4)
... in der Landesliga Staffel 1:
🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,65 (33 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,15 (40 / 0 / 1)
🥈 FSV Neunkirchen-Seelscheid: 2,15 (38 / 1 / 0)
...
12. TuS Mondorf: 3,35 (47 / 0 / 4)
13. FV Bonn-Endenich: 3,63 (58 / 2 / 1)
14. GW Brauweiler: 3,65 (51 / 5 / 2)
14. SC Rheinbach: 3,65 (58 / 4 / 1)
... in der Landesliga Staffel 2:
🥇 Rasensport Brand: Fairness-Quote 2,15 (29 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 FC Hürth: 2,36 (39 / 2 / 0)
🥉 SV Eilendorf: 2,42 (35 / 1 / 2)
...
12. TuS Chlodwig Zülpich: 3,90 (60 / 1 / 3)
13. BCV Glesch-Paffendorf: 4,00 (60 / 4 / 1)
13. Germania Lich-Steinstraß: 4,00 (58 / 1 / 3)
15. SV Helpenstein: 4,65 (71 / 3 / 3)
... in der Bezirksliga Staffel 1:
🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,57 (41 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 SC Brühl: 2,61 (47 / 1 / 1)
🥉 FC Hürth II: 2,80 (48 / 2 / 1)
🥉 SV Bergfried Leverkusen: 2,80 (53 / 1 / 1)
...
14. SV Frielingsdorf: 5,09 (64 / 2 / 4)
15. TV Hoffnungsthal: 5,66 (68 / 10 / 6)
16. Schwarz-Weiß Köln: 6,66 (83 / 2 / 11)
... in der Bezirksliga Staffel 2:
🥇 TUS Buisdorf: Fairness-Quote 2,00 (38 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SC Volmershoven-Heidgen: 2,55 (40 / 2 / 0)
🥉 TuS Oberpleis: 2,61 (44 / 1 / 0)
...
12. Marokkanischer SV Bonn: 4,70 (39 / 1 / 2)
13. Hertha Rheidt: 4,84 (57 / 1 / 3)
14. Deutz 05 II: 5,61 (62 / 1 / 3)
... in der Bezirksliga Staffel 3:
🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,28 (45 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 Frechen 20 II: 2,38 (39 / 2 / 1)
🥉 Kreuzauer SC: 2,66 (50 / 2 / 0)
🥉 JSG Erft 01: 2,66 (44 / 3 / 1)
...
13. Türkischer SV Düren: 3,85 (43 / 1 / 1)
14. Viktoria Birkesdorf: 3,95 (59 / 1 / 5)
14. Rhenania Bessenich: 3,95 (71 / 1 / 1)
16. RW Ahrem: 5,52 (62 / 0 / 4)
... in der Bezirksliga Staffel 4:
🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 2,26 (40 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 Germania Hilfarth: 2,73 (47 / 0 / 1)
🥉 DJK FV Haaren: 3,00 (44 / 2 / 2)
...
13. SG Stolberg: 4,20 (59 / 5 / 2)
14. Niersquelle Kuckum: 4,35 (53 / 2 / 2)
15. Alemannia Mariadorf: 4,70 (67 / 2 / 5)