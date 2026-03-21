Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Die Rückrunde ist wenige Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 FV Bad Honnef (LL1): Fairness-Quote 1,66 (30 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 TUS Buisdorf (BZL2): 1,93 (31 / 0 / 0)
🥉 Siegburger SV (MRL): 2,05 (30 / 3 / 0)
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105. SV Frielingsdorf (BZL1): 5,42 (60 / 2 / 4)
106. Deutz 05 II (BZL2): 5,87 (55 / 1 / 3)
107. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 6,73 (74 / 1 / 11)
... in der Mittelrheinliga:
🥇 Siegburger SV: Fairness-Quote 2,05 (30 gelbe Karten / 3 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 TuS BW Königsdorf: 2,31 (38 / 1 / 1)
🥉 FC Wegberg-Beeck: 2,52 (42 / 2 / 0)
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14. Teutonia Weiden: 3,84 (50 / 1 / 4)
15. VfL Vichttal: 4,05 (61 / 2 / 2)
15. FC Pesch: 4,05 (46 / 1 / 4)
... in der Landesliga 1:
🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,66 (30 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,22 (37 / 0 / 1)
🥈 SSV Homburg-Nümbrecht: 2,22 (35 / 0 / 1)
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13. GW Brauweiler: 3,61 (46 / 4 / 2)
13. SC Rheinbach: 3,61 (50 / 4 / 1)
15. FV Bonn-Endenich: 3,66 (55 / 2 / 1)
... in der Landesliga 2:
🥇 Rasensport Brand: Fairness-Quote 2,27 (29 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 FC Hürth: 2,29 (36 / 1 / 0)
🥉 Viktoria Arnoldsweiler: 2,37 (30 / 1 / 1)
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13. TuS Chlodwig Zülpich: 4,11 (56 / 1 / 3)
14. Germania Lich-Steinstraß: 4,17 (49 / 1 / 3)
15. SV Helpenstein: 4,72 (63 / 3 / 3)
... in der Bezirksliga 1:
🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,63 (37 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 2 rote Karten)
🥈 Heiligenhauser SV: 2,73 (46 / 2 / 0)
🥉 SC Brühl: 2,78 (45 / 1 / 1)
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13. SpVg Rheindörfer Nord: 5,10 (68 / 1 / 6)
13. TV Hoffnungsthal: 5,10 (55 / 6 / 6)
15. SV Frielingsdorf: 5,42 (60 / 2 / 4)
16. Schwarz-Weiß Köln: 6,73 (74 / 1 / 11)
... in der Bezirksliga 2:
🥇 TUS Buisdorf: Fairness-Quote 1,93 (31 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 TuS Oberpleis: 2,43 (36 / 1 / 0)
🥉 SC Volmershoven-Heidgen: 2,56 (35 / 2 / 0)
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12. Marokkanischer SV Bonn: 4,87 (37 / 1 / 2)
13. Hertha Rheidt: 5,31 (50 / 1 / 3)
14. Deutz 05 II: 5,87 (55 / 1 / 3)
... in der Bezirksliga 3:
🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,10 (37 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 Frechen 20 II: 2,21 (31 / 2 / 1)
🥉 JSG Erft 01: 2,26 (37 / 1 / 1)
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14. Germania Erftstadt-Lechenich: 3,68 (60 / 2 / 1)
15. Rhenania Bessenich: 3,94 (63 / 1 / 1)
16. Viktoria Birkesdorf: 4,10 (54 / 1 / 5)
... in der Bezirksliga 4:
🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 2,41 (38 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 Germania Hilfarth: 2,61 (42 / 0 / 1)
🥉 SC Erkelenz: 3,22 (45 / 1 / 2)
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13. SG Stolberg: 4,38 (54 / 5 / 2)
14. Alemannia Mariadorf: 4,55 (60 / 2 / 4)
15. Niersquelle Kuckum: 4,72 (51 / 2 / 2)