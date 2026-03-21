Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein ...von Mittelrheinliga bis Bezirksliga von Andreas Santner · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Wer waren die fairsten und wer die unfairsten Teams laut Fairnesstabelle von Mittelrheinliga bis Bezirksliga?

Die Rückrunde ist wenige Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt. Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften insgesamt (BZL bis MRL) 🥇 FV Bad Honnef (LL1): Fairness-Quote 1,66 (30 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 TUS Buisdorf (BZL2): 1,93 (31 / 0 / 0)

🥉 Siegburger SV (MRL): 2,05 (30 / 3 / 0)

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105. SV Frielingsdorf (BZL1): 5,42 (60 / 2 / 4)

106. Deutz 05 II (BZL2): 5,87 (55 / 1 / 3)

107. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 6,73 (74 / 1 / 11)

Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften je Liga... ... in der Mittelrheinliga:

🥇 Siegburger SV: Fairness-Quote 2,05 (30 gelbe Karten / 3 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 TuS BW Königsdorf: 2,31 (38 / 1 / 1)

🥉 FC Wegberg-Beeck: 2,52 (42 / 2 / 0)

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14. Teutonia Weiden: 3,84 (50 / 1 / 4)

15. VfL Vichttal: 4,05 (61 / 2 / 2)

15. FC Pesch: 4,05 (46 / 1 / 4) ... in der Landesliga 1:

🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,66 (30 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,22 (37 / 0 / 1)

🥈 SSV Homburg-Nümbrecht: 2,22 (35 / 0 / 1)

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13. GW Brauweiler: 3,61 (46 / 4 / 2)

13. SC Rheinbach: 3,61 (50 / 4 / 1)

15. FV Bonn-Endenich: 3,66 (55 / 2 / 1)