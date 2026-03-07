Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Die Rückrunde ist zwei Spieltage alt. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 FV Bad Honnef (LL1): Fairness-Quote 1,68 (27 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)
🥈 TUS Buisdorf (BZL2): 1,85 (26 / 0 / 0)
🥉 1. FC Spich (LL1): 2,00 (32 / 0 / 0)
...
105. RW Ahrem (BZL3): 5,76 (44 / 0 / 4)
106. Deutz 05 II (BZL2): 6,13 (53 / 1 / 3)
107. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 7,00 (65 / 1 / 11)
... in der Mittelrheinliga:
🥇 TuS BW Königsdorf: Fairness-Quote 2,11 (33 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)
🥈 Siegburger SV: 2,23 (29 / 3 / 0)
🥉 SSV Merten: 2,29 (30 / 2 / 1)
...
14. FC Hennef: 4,05 (56 / 3 / 1)
14. Sportfreunde Düren: 4,05 (51 / 3 / 3)
16. VfL Vichttal: 4,41 (59 / 2 / 2)
... in der Landesliga 1:
🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,68 (27 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)
🥈 1. FC Spich: 2,00 (32 / 0 / 0)
🥉 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,18 (32 / 0 / 1)
🥉 SSV Homburg-Nümbrecht: 2,18 (30 / 0 / 1)
...
13. TuS Mondorf: 3,37 (39 / 0 / 3)
14. SC Rheinbach: 3,75 (45 / 4 / 1)
15. FV Bonn-Endenich: 3,81 (50 / 2 / 1)
... in der Landesliga 2:
🥇 FC Hürth: Fairness-Quote 2,12 (34 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)
🥈 Rasensport Brand: 2,37 (26 / 1 / 2)
🥉 Viktoria Arnoldsweiler: 2,42 (26 / 1 / 1)
...
12. TuS Chlodwig Zülpich: 4,25 (50 / 1 / 3)
12. SV Kurdistan Düren: 4,25 (38 / 5 / 3)
14. BCV Glesch-Paffendorf: 4,31 (52 / 3 / 1)
15. SV Helpenstein: 4,43 (49 / 3 / 3)
... in der Bezirksliga 1:
🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,47 (34 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 1 rote Karte)
🥈 Heiligenhauser SV: 2,52 (40 / 1 / 0)
🥉 SC Brühl: 2,76 (39 / 1 / 1)
...
14. SpVg Rheindörfer Nord: 5,29 (61 / 1 / 6)
15. SV Frielingsdorf: 5,58 (55 / 1 / 4)
16. Schwarz-Weiß Köln: 7,00 (65 / 1 / 11)
... in der Bezirksliga 2:
🥇 TUS Buisdorf: Fairness-Quote 1,85 (26 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)
🥈 TuS Oberpleis: 2,35 (30 / 1 / 0)
🥉 SC Uckerath: 2,73 (38 / 1 / 0)
...
12. TuRa Oberdrees: 4,93 (47 / 2 / 1)
13. Hertha Rheidt: 5,71 (45 / 1 / 3)
14. Deutz 05 II: 6,13 (53 / 1 / 3)
... in der Bezirksliga 3:
🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,29 (36 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karte)
🥇 Frechen 20 II: 2,29 (28 / 2 / 1)
🥇 JSG Erft 01: 2,29 (33 / 1 / 1)
...
14. Germania Erftstadt-Lechenich: 3,88 (56 / 2 / 1)
15. Rhenania Bessenich: 4,05 (57 / 1 / 1)
16. RW Ahrem: 5,76 (44 / 0 / 4)
... in der Bezirksliga 4:
🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 2,31 (34 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karte)
🥈 Germania Hilfarth: 2,75 (39 / 0 / 1)
🥈 Concordia Oidtweiler: 2,75 (39 / 2 / 0)
...
13. Niersquelle Kuckum: 4,25 (42 / 2 / 0)
14. SG Stolberg: 4,50 (47 / 5 / 2)
15. Alemannia Mariadorf: 4,75 (54 / 2 / 4)