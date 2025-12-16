Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Die Vorrunde ist zu Ende. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

106. TV Hoffnungsthal (BZL1): 4,86 (41 / 4 / 5) 106. TFC Köln (BZL1): 4,86 (60 / 3 / 1) 108. SpVg Rheindörfer Nord (BZL1): 5,60 (55 / 1 / 6) 109. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 6,40 (53 / 0 / 9)

🥇 TuS Buisdorf (BZL2): Fairness-Quote 1,71 (24 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten) 🥈 FV Bad Honnef (LL1): 1,80 (27 / 0 / 0) 🥉 VfL Sindorf (BZL3): 2,00 (30 / 0 / 0) 🥉 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind (LL1): 2,00 (27 / 0 / 1) ...

Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften je Liga...

... in der Mittelrheinliga:

🥇 TuS BW Königsdorf: Fairness-Quote 2,06 (28 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)

🥈 Siegburger SV: 2,26 (25 / 3 / 0)

🥉 SSV Merten: 2,40 (27 / 2 / 1)

🥉 Frechen 20: 2,40 (25 / 2 / 1)

...

14. FC Hennef: 3,80 (51 / 2 / 0)

14. Teutonia Weiden: 3,80 (39 / 1 / 3)

16. VfL Vichttal: 4,20 (52 / 2 / 1)

... in der Landesliga 1:

🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,80 (27 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,00 (27 / 0 / 1)

🥉 1. FC Spich: 2,06 (31 / 0 / 0)

...

14. Eintracht Hohkeppel II: 4,00 (37 / 1 / 4)

15. SC Rheinbach: 4,13 (47 / 4 / 1)

16. FV Bonn-Endenich: 4,33 (46 / 3 / 2)

... in der Landesliga 2:

🥇 FC Hürth: Fairness-Quote 2,14 (30 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 Rasensport Brand: 2,28 (25 / 1 / 1)

🥉 Sportfreunde Uevekoven: 2,35 (28 / 0 / 1)

...

13. BCV Glesch-Paffendorf: 4,28 (47 / 3 / 1)

14. SV Kurdistan Düren: 4,42 (32 / 5 / 3)

15. SV Helpenstein: 4,64 (43 / 3 / 3)

... in der Bezirksliga 1:

🥇 Heiligenhauser SV: Fairness-Quote 2,53 (35 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)

🥈 FC Hürth II: 2,66 (34 / 1 / 1)

🥉 Rheinsüd Köln: 2,80 (34 / 1 / 1)

🥉 SV Bergfried Leverkusen: 2,80 (39 / 0 / 1)

...

13. TFC Köln: 4,86 (60 / 3 / 1)

13. TV Hoffnungsthal: 4,86 (41 / 4 / 5)

15. SpVg Rheindörfer Nord: 5,60 (55 / 1 / 6)

16. Schwarz-Weiß Köln: 6,40 (53 / 0 / 9)

... in der Bezirksliga 2:

🥇 TUS Buisdorf: Fairness-Quote 1,71 (24 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Marokkanischer SV Bonn: 2,50 (32 / 0 / 1)

🥉 TuS Oberpleis: 2,64 (29 / 1 / 1)

...

13. BW Friesdorf: 3,92 (39 / 0 / 4)

14. Deutz 05 II: 4,21 (48 / 1 / 2)

15. Hertha Rheidt: 4,57 (46 / 2 / 3)

... in der Bezirksliga 3:

🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,00 (30 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 JSG Erft 01: 2,33 (29 / 1 / 1)

🥉 Hilal-Maroc Bergheim: 2,40 (31 / 0 / 1)

...

14. Rhenania Bessenich: 3,73 (51 / 0 / 1)

15. Viktoria Birkesdorf: 3,80 (41 / 1 / 3)

16. Germania Erftstadt-Lechenich: 4,13 (52 / 2 / 1)

... in der Bezirksliga 4:

🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 2,14 (30 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)

🥈 Concordia Oidtweiler: 2,53 (30 / 1 / 0)

🥉 VfR Würselen: 2,78 (28 / 0 / 1) – 6 Urteile

...

13. TV Konzen: 3,85 (29 / 3 / 4)

14. SG Stolberg: 4,07 (42 / 5 / 0)

15. Alemannia Mariadorf: 4,78 (45 / 2 / 4)