Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Die Vorrunde biegt auf die Zielgerade ein. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

107. SV Helpenstein (LL2): 5,00 (38 / 3 / 3) 108. SpVg Rheindörfer Nord (BZL1): 5,91 (47 / 1 / 5) 109. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 6,08 (43 / 0 / 6)

🥇 Rasensport Brand (LL2): Fairness-Quote 1,60 (16 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte) 🥈 TUS Buisdorf (BZL2): 1,66 (20 / 0 / 0 ) 🥉 FV Bad Honnef (LL1): 1,75 (21 / 0 / 0 ) ...

Das sind die bislang fairsten und unfairsten Mannschaften je Liga...

... in der Mittelrheinliga:

🥇 FC Wegberg-Beeck: Fairness-Quote 2,08 (22 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 Siegburger SV: 2,33 (19 / 3 / 0)

🥈 Frechen 20: 2,33 (20 / 1 / 1)

...

13. SV Bergisch Gladbach: 3,75 (42 / 0 / 1)

15. Sportfreunde Düren: 3,91 (38 / 2 / 1)

16. VfL Vichttal: 4,36 (40 / 1 / 1)

... in der Landesliga Staffel 1:

🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,75 (21 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 TuS Marialinden: 2,08 (22 / 1 / 0)

🥈 SC Bor. Lindenthal-Hohenlind: 2,08 (22 / 0 / 1)

...

14. GW Brauweiler: 3,41 (30 / 3 / 1)

15. SC Rheinbach: 3,83 (40 / 2 / 0)

16. FV Bonn-Endenich: 4,66 (40 / 2 / 2)

... in der Landesliga Staffel 2:

🥇 Rasensport Brand: Fairness-Quote 1,60 (16 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 FC Hürth: 1,90 (21 / 0 / 0)

🥉 Sportfreunde Uevekoven: 2,45 (22 / 0 / 1)

...

13. SV Kurdistan Düren: 4,33 (28 / 3 / 3)

14. BCV Glesch-Paffendorf: 4,66 (43 / 3 / 1)

15. SV Helpenstein: 5,00 (38 / 3 / 3)

... in der Bezirksliga Staffel 1:

🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,50 (27 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 FC Hürth II: 2,75 (27 / 1 / 1)

🥈 Heiligenhauser SV: 2,75 (30 / 1 / 0)

...

14. TV Hoffnungsthal: 4,75 (37 / 3 / 3)

15. SpVg Rheindörfer Nord: 5,91 (47 / 1 / 5)

16. Schwarz-Weiß Köln: 6,08 (43 / 0 / 6)

... in der Bezirksliga Staffel 2:

🥇 TUS Buisdorf: Fairness-Quote 1,66 (20 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 Marokkanischer SV Bonn: 2,45 (24 / 0 / 1)

🥉 SV Leuscheid: 2,63 (24 / 0 / 1)

...

13. BW Friesdorf: 4,36 (32 / 0 / 4)

14. Deutz 05 II: 4,45 (38 / 1 / 2)

15. Hertha Rheidt: 4,81 (35 / 2 / 3)

... in der Bezirksliga Staffel 3:

🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,08 (25 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥇 JSG Erft 01: 2,08 (22 / 1 / 0)

🥉 TuS Langerwehe: 2,25 (24 / 1 / 0)

...

14. Alemannia Lendersdorf: 3,63 (35 / 0 / 1)

15. Viktoria Birkesdorf: 4,16 (34 / 1 / 3)

16. Germania Erftstadt-Lechenich: 4,25 (46 / 2 / 0)

... in der Bezirksliga Staffel 4:

🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 2,18 (24 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 Niersquelle Kuckum: 2,50 (27 / 1 / 0)

🥉 Concordia Oidtweiler: 2,60 (23 / 1 / 0)

...

13. TV Konzen: 3,81 (23 / 2 / 3)

14. SG Stolberg: 3,90 (31 / 4 / 0)

15. Alemannia Mariadorf: 4,81 (34 / 2 / 3)