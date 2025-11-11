 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines

Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

...von Mittelrheinliga bis Bezirksliga

Die Vorrunde biegt auf die Zielgerade ein. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

