Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Die Vorrunde biegt auf die Zielgerade ein. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 Rasensport Brand (LL2): Fairness-Quote 1,60 (16 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 FV Bad Honnef (LL1): Fairness-Quote 1,63 (18 / 0 / 0)
🥉 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (LL2): 1,72 (19 / 0 / 0)
...
107. SV Helpenstein (LL2): 5,18 (35 / 3 / 3)
108. Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 6,09 (37 / 0 / 6)
109. SpVg Rheindörfer Nord (BZL1): 6,18 (44 / 1 / 5)
... in der Mittelrheinliga:
🥇 FC Wegberg-Beeck: Fairness-Quote 2,00 (20 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 Siegburger SV: 2,36 (20 / 3 / 0)
🥉 TuS Blau-Weiß Königsdorf: 2,54 (22 / 0 / 1)
🥉 Frechen 20: 2,54 (21 / 1 / 1)
…
14. SpVg. Porz: 3,81 (32 / 2 / 1)
15. Sportfreunde Düren: 4,09 (38 / 2 / 1)
16. VfL Vichttal: 4,36 (41 / 2 / 1)
... in der Landesliga Staffel 1:
🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,63 (18 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: 1,72 (19 / 0 / 0)
🥉 TuS Marialinden: 2,18 (19 / 1 / 0)
🥉 FSV Neunkirchen-Seelscheid: 2,18 (22 / 1 / 0)
🥉 1. FC Spich: 2,18 (23 / 0 / 0)
…
14. GW Brauweiler: 3,63 (29 / 3 / 1)
14. SC Rheinbach: 3,63 (34 / 2 / 0)
16. FV Bonn-Endenich: 5,00 (39 / 2 / 2)
... in der Landesliga Staffel 2:
🥇 Rasensport Brand: Fairness-Quote 1,60 (16 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 FC Hürth: 1,90 (19 / 0 / 0)
🥉 Sportfreunde Uevekoven: 2,45 (22 / 0 / 1)
…
13. SV Kurdistan Düren: 4,54 (26 / 3 / 3)
14. BCV Glesch-Paffendorf: 4,63 (38 / 3 / 1)
15. SV Helpenstein: 5,18 (35 / 3 / 3)
... in der Bezirksliga 1:
🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,45 (25 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 SV Schönenbach: 2,81 (27 / 2 / 0)
🥉 FC Hürth II: 2,90 (27 / 1 / 1)
🥉 Heiligenhauser SV: 2,90 (27 / 1 / 1)
…
14. TV Hoffnungsthal: 4,90 (34 / 3 / 3)
15. Schwarz-Weiß Köln: 6,09 (37 / 0 / 6)
16. SpVg Rheindörfer Nord: 6,18 (44 / 1 / 5)
... in der Bezirksliga 2:
🥇 TuS Buisdorf: Fairness-Quote 1,72 (19 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Marokkanischer SV Bonn: 2,40 (24 / 0 / 0)
🥉 SC Volmershoven-Heidgen: 2,90 (26 / 1 / 0)
…
13. Rot-Weiß Merl: 4,40 (31 / 0 / 3)
13. Deutz 05 II: 4,40 (33 / 1 / 2)
15. Hertha Rheidt: 4,81 (35 / 2 / 3)
... in der Bezirksliga 3:
🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,09 (23 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥇 TuS Langerwehe: 2,09 (20 / 1 / 0)
🥉 JSG Erft 01: 2,18 (21 / 1 / 0)
…
14. Alemannia Lendersdorf: 3,70 (32 / 0 / 1)
15. Viktoria Birkesdorf: 4,27 (31 / 1 / 3)
16. Germania Erftstadt-Lechenich: 4,36 (43 / 2 / 0)
... in der Bezirksliga 4:
🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 1,90 (19 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Concordia Oidtweiler:2,60 (23 / 1 / 0)
🥉 Ay-Yildiz Spor Hückelhoven:2,63 (21 / 1 / 1)
...
13. Rhenania Richterich:3,90 (29 / 0 / 2)
14. SG Stolberg:4,10 (29 / 4 / 0)
15. TV Konzen:4,20 (23 / 2 / 3)