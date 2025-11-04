Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein

Ein Drittel der Saison ist vorrüber. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.
ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.
🥇 FV Bad Honnef (LL1): Fairness-Quote 1,50 (15 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 roten Karten)
🥈 Rasensport Brand (LL2): 1,66 (15 / 0 / 0)
🥉 Germania Eicherscheid (BZL4): 1,77 (16 / 0 / 0)
...
107. SV Helpenstein: 5,30 (36 / 5 / 3)
108. SC Schwarz-Weiß Köln (BZL1): 5,80 (33 / 5 / 5)
109. SpVg Rheindörfer (BZL1): 6,00 (44 / 3 / 4)
... in der Mittelrheinliga:
🥇 FC Wegberg-Beeck: Fairness-Quote 2,20 (20 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 SSV Bornheim: 2,40 (22 / 1 / 0)
🥉 S.C. Fortuna Köln II: 2,50 (25 / 0 / 0)
🥉 Siegburger SV: 2,50 (19 / 0 / 0)
🥉 Frechen 20: 2,50 (18 / 1 / 1)
…
14. SV Bergisch Gladbach: 3,50 (32 / 0 / 1)
15. Sportfreunde Düren: 4,00 (35 / 1 / 1)
16. VfL Vichttal: 4,60 (39 / 2 / 1)
... in der Landesliga Staffel 1:
🥇 FV Bad Honnef: Fairness-Quote 1,50 (15 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 roten Karten)
🥈 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: 1,80 (18 / 0 / 0)
🥉 TuS Marialinden: 2,20 (20 / 1 / 0)
…
14. Blau-Weiß Köln: 3,60 (30 / 2 / 1)
15. SC Rheinbach: 3,80 (34 / 2 / 0)
16. FV Bonn-Endenich: 5,20 (40 / 4 / 2)
... in der Landesliga Staffel 2:
🥇 Rasensport Brand: Fairness-Quote 1,66 (15 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 FC Hürth: 1,88 (17 / 0 / 0)
🥉 SC Fliesteden: 2,44 (22 / 0 / 0)
…
13. SV Kurdistan Düren: 4,20 (28 / 5 / 2)
14. BCV Glesch-Paffendorf: 4,90 (34 / 3 / 1)
15. SV Helpenstein: 5,30 (36 / 5 / 3)
... in der Bezirksliga 1:
🥇 Rheinsüd Köln: Fairness-Quote 2,30 (21 gelbe Karten / 1 gelb-rote Karte / 0 rote Karten)
🥈 FC Hürth II: 2,50 (22 / 0 / 1)
🥉 SV Schönenbach: 2,80 (22 / 2 / 0)
…
14. CfB Ford Niehl: 5,10 (34 / 4 / 3)
15. Schwarz-Weiß Köln: 5,80 (33 / 5 / 5)
16. SpVg Rheindörfer Nord: 6,00 (44 / 3 / 4)
... in der Bezirksliga 2:
🥇 TuS Buisdorf: Fairness-Quote 1,80 (18 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 Marokkanischer SV Bonn: 2,33 (21 / 0 / 0)
🥉 1. FC Niederkassel: 2,70 (20 / 1 / 1)
…
13. SV Kurdistan Düren: 4,20 (28 / 5 / 2)
14. BCV Glesch-Paffendorf: 4,90 (34 / 3 / 1)
15. SV Helpenstein: 5,30 (36 / 5 / 3)
... in der Bezirksliga 3:
🥇 VfL Sindorf: Fairness-Quote 2,00 (20 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 TuS Langerwehe: 2,10 (18 / 1 / 0)
🥈 JSG Erft 01: 2,10 (17 / 1 / 0)
…
14. Alemannia Lendersdorf: 3,70 (29 / 0 / 1)
15. Germania Erftstadt-Lechenich: 4,40 (37 / 2 / 0)
16. Viktoria Birkesdorf: 4,60 (30 / 1 / 3)
... in der Bezirksliga 4:
🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 1,77 (16 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karten)
🥈 VfR Würselen: 2,33 (21 / 0 / 0)
🥉 Niersquelle Kuckum: 2,40 (24 / 0 / 0)
…
13. Rhenania Richterich: 4,11 (27 / 0 / 2)
14. SG Stolberg: 4,33 (28 / 4 / 0)
15. TV Konzen: 4,44 (25 / 4 / 3)