Das sind die bisher (un-)fairsten Teams am Mittelrhein ...von Mittelrheinliga bis Bezirksliga

Knapp die Hälfte der Vorrunde ist vorrüber. Ein passender Zeitpunkt, um auch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen ab Bezirksebene am Mittelrhein zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Teams jeder Liga herauszupicken – gemessen an Karten für Spieler und Offizielle.

ℹ️ Die Strafen für Spieler und Offizielle wurden in unserer Auflistung zusammengezählt.

... in der Mittelrheinliga:

🥇 SSV Merten: Fairness-Quote 2,33 (11 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 1 rote Karte)

🥇FC Pesch: 2,33 (14 / 0 / 0)

🥇SpVg Frechen: 20: 2,33 (11 / 1 / 0)

14. FC Teutonia Weiden: 4,00 (16 / 1 / 1)

15. 1. FC Düren: 4,16 (19 / 2 / 0)

16. SpVg Porz: 4,33 (21 / 5 / 1)

... in der Landesliga Staffel 1:

🥇 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind: Fairness-Quote 1,33 (8 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 SC Rheinbach: 2,00 (12 / 0 / 0)

🥈 1. FC Spich: 2,00 (12 / 0 / 0)

14. SC Blau-Weiß Köln: 3,50 (16 / 0 / 1)

14. SpVg Köln-Flittard: 4,16 (18 / 1 / 0)

16. FV Bonn-Endenich: 6,66 (24 / 2 / 2)

... in der Landesliga Staffel 2:

🥇 SC Fliesteden: Fairness-Quote 1,60 (8 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥇 DJK Rasensport Brand: 1,60 (12 / 0 / 0)

🥉 1. FC Spich: 2,00 (12 / 0 / 0)

13. SV Kurdistan Düren: 4,66 (14 / 3 / 1)

14. Eintracht Verlautenheide: 4,80 (16 / 1 / 1)

15. BCV Glesch-Paffendorf: 5,33 (22 / 2 / 1)

... in der Bezirksliga 1:

🥇 Heiligenhauser SV: Fairness-Quote 1,83 (11 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 Rheinsüd Köln: 2,16 (13 / 0 / 0)

🥉 FC Hürth II: 2,33 (14 / 0 / 0)

14. CfB Ford Niehl: 5,83 (21 / 2 / 2)

15. SC Schwarz-Weiß Köln: 6,00 (21 / 0 / 3)

16. SpVg Rheindörfer: 6,16 (23 / 1 / 3)



... in der Bezirksliga 2:

🥇 MSV Bonn: Fairness-Quote 1,60 (8 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 TuS Buidorf: 2,16 (13 / 0 / 0)

🥈 SV Leuscheid: 2,16 (13 / 0 / 0)

13. VfR Hangelar: 4,50 (22 / 0 / 1)

14. BW Friesdorf: 4,66 (20 / 0 / 2)

15. Rot-Weiß Merl: 4,80 (16 / 0 / 2)

(Merl ein Spiel weniger)

... in der Bezirksliga 3:

🥇 SV Weiden: Fairness-Quote 1,50 (9 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 VfL Sindorf: 1,66 (10 / 0 / 0)

🥉 SC Elsdorf: 1,83 (11 / 0 / 0)

14. Türkischer SV Düren: 3,16 (14 / 0 / 1)

15. Horremer SV: 3,50 (18 / 1 / 0)

16. Viktoria Birkesdorf: 4,50 (17 / 0 / 2)

... in der Bezirksliga 4:

🥇 Germania Eicherscheid: Fairness-Quote 1,80 (9 gelbe Karten / 0 gelb-rote Karten / 0 rote Karte)

🥈 Concordia Oidtweiler: 2,16 (13 / 0 / 0)

🥉 Falke Bergrath: 2,20 (11 / 0 / 0)

13. Rhenania Richterich: 4,50 (17 / 0 / 2)

14. Horremer SV: 4,66 (15 / 1 / 2)

15. Viktoria Birkesdorf: 4,83 (20 / 3 / 2)