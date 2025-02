Das sind die bisher besten Goalgetter der Oberpfalz

Noch herrscht Winterpause in den unteren Spielklassen. Bald wird's aber für alle Mannschaften wieder ernst und dementsprechend startet so langsam die Vorbereitung. Wir nutzen die Zeit und präsentieren Euch die bisher besten Torjäger der Oberpfalz – aufgeteilt in die Bezirksligen sowie die drei Spielkreise Regensburg, Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf. Der „Beste“ bringt es auf sagenhafte 29 Tore in 13 Spielen. Und das mit 19 Jahren...