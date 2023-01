Das sind die besten Kreisklassen-Knipser In dieser Fußballsaison zeichnen das TAGEBLATT und die Volksbank Stade-Cuxhaven erstmals die Torschützenkönige auf Kreisebene aus.

Sie schießen Tore wie am Fließband und haben beste Chancen auf die Torjägerkanone am Ende der Saison. Sie kicken aus Spaß und weil die dritte Halbzeit einfach dazugehört. Das TAGEBLATT stellt die besten Torschützen von der 1. bis zur 4. Kreisklasse vor.

Süleymann Aksoy wurde durch seinen Sieben-Tore-Streich "Fußballer der Woche" im TAGEBLATT. So eine fulminante Trefferquote in einem Spiel seien für ihn gar nicht mal so etwas Besonderes, sagte er. In den unterschiedlichen Kreisklassen hatte er in den Jahren zuvor schon öfters sieben Mal geknipst, jeweils einmal traf er sogar acht und neun Mal in einem Spiel. "Dass er den Riecher hat, hat er schon oft bewiesen", sagte TuSV-Trainer Can Yildiz, der sich darüber freute, dass Aksoy nach seiner Bänderverletzung wieder rundlief. Der 33-Jährige sei mit seiner Erfahrung wichtig für den Erfolg.

Aksoy war zu Beginn der Saison verletzt, Schumann pausierte nach hinten heraus, beide absolvierten acht Spiele. Wenn die beiden treffsicheren Stürmer verletzungsfrei ab März in die Rückrunde gehen, dürfte es also spannend werden. Zumal beide Mannschaften um den Aufstieg spielen. Die Stader sind im Titelrennen schon enteilt, die Bützflether liefern sich mit einigen Konkurrenten noch einen bisher engen Kampf um Platz zwei. "Der Aufstieg ist drin", so Aksoy. Die Torjägerkanone würde er auch gerne mitnehmen.

In der 2. Kreisklasse bahnt sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen an um die Torjägerkanone. Mit dem letzten Spiel vor der sehr langen Winterpause hat sich Süleyman Aksoy vom TuSV Bützfleth II an die Spitze der Torjägerliste geschossen. Ende November erzielte der 33 Jahre alte Stürmer die ersten sieben Treffer beim 8:2-Sieg gegen den TuS Eiche Bargstedt II - und überflügelte damit Corvin Schumann, den Torgaranten des VfL Güldenstern Stade III.

Neben seinen Toren sorgt Albers, im Beruf Maschinenführer, für gute Stimmung in der Mannschaft. Ihm wird nachgesagt, gerne Party zu machen, die Stimmungskanone zu sein. In der Kabine ist er für die Musik zuständig. "Malle-Hits oder was von Wolfgang Petry, das geht immer", sagt er. Im Moment jedenfalls dürfte die Stimmung besonders gut sein.

Fest steht, dass er mit beiden Füßen schießen kann (wobei der rechte Fuß der stärkeres ist) und er aus allen Lagen trifft: direkt nach Ecke, per Freistoß, am liebsten aber aus dem Spiel heraus. Nach seinem Hattrick gegen Oste/Oldendorf II (6:2), darunter der besagte Treffer aus 18 Metern, erhob sich die gesamte Apenser Bank.

Der 25 Jahre alte Angreifer, der in der vergangenen Saison noch als Torvorbereiter auffiel, hat nicht die eine Erklärung parat. Vielleicht, sagt er, liegt es daran, dass das junge Team mittlerweile besser aufeinander abgestimmt ist und jeder weiß, wo der Knipser zu finden ist. Vielleicht liegt es daran, dass der Konkurrenzkampf in der Mannschaft zugenommen hat. Oder vielleicht daran, dass Albers in kurzer Zeit 13 Kilo abgenommen hat und jetzt spritziger ist. Albers weiß es nicht genau.

Jan Niklas Albers kann es sich in dieser Saison offenbar erlauben. 19 Tore in 15 Spielen hat er bisher erzielt - so viele wie noch nie. "Sehr schnell war er schon immer und einen schönen Schuss hat er auch", sagt Trainer Peter Steffens. Aber so viele Tore hat Albers noch nicht mal in der Jugend gemacht.

Den Aufstieg in die Kreisliga mit dem TuSV Bützfleth zählt Aksoy zu seinen größten Erfolgen als Fußballer. In seinem Alter möchte er aber nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen. Gleiches Kunststück gelang ihm einst auch bei seinem kurzen Abstecher zum SV Burweg. Sein sportliches Vorbild ist Ronaldo. "Aber der brasilianische", sagt er und lacht.

3. Kreisklasse

Jonas Fuchs vom MTV Hammah III (15 Tore)

Sein Trainer Michael Breuer charakterisiert seinen Top-Torjäger so: "Ehrgeizig, zielstrebig, manchmal impulsiv, abschlussstark aus allen Positionen. Und er hat Durchsetzungsvermögen - den Haaland-Instinkt." Jonas Fuchs lässt das gerne so stehen.Der 23-Jährige hat es auf dem Platz faustdick hinter den Ohren. Gegen den TSV Wiepenkathen schoss er den Ball bei einer Ecke direkt ins Tor. "Das wollte ich schon immer mal probieren", sagt Fuchs. Er sah, wie sich der Wiepenkathener Torwart zum ersten Pfosten orientierte und zirkelte den Ball mit rechts rein. Die Kugel senkte sich in der langen Ecke hinter die Linie. Das war eines seiner schönsten Tore. Genau wie der 25-Meter-Strahl gegen die SG Lühe im Kreisplakettenwettbewerb. Der Ball schlug oben rechts im Winkel ein. In der Liga traf Fuchs, der seit seinem fünften Lebensjahr kickt, bislang 15 Mal, im Pokal erzielte er schon fünf Tore.

Eine Verletzung bremste den Stürmer zuletzt aus. Im Viertelfinale um die Kreisplakette habe ihn ein Gegenspieler umgehauen, sagt er. Die Diagnose: zwei gerissene Außenbänder und ein angerissenes Innenband im Sprunggelenk. Zwei Monate Pause. Die sind so gut wie um. Jonas Fuchs kann längst schon wieder joggen. Er investiert viel in die Fitness. Läuft, macht Stabilisationsübungen. Jonas Fuchs gilt da als ehrgeizig. "Sonst würde ich nicht spielen, wie ich spiele", sagt er. Auch in der 3. Kreisklasse muss man gut kicken können, um Spiele zu entscheiden.

Fußball, sagt Jonas Fuchs, verstehe er als Ausgleich im Alltag. "Laufen, Tore schießen. So kann ich das Berufsleben am Wochenende kurz vergessen", sagt der Angreifer. Jonas Fuchs arbeitet seit fast zwei Jahren für das Deutsche Rote Kreuz als Rettungssanitäter. Da hat er schon viel Leid gesehen. Das sei psychisch und körperlich belastend. Da kommt der Fußball als Ventil gerade recht.

Jonas Fuchs ist eine treue Seele. Er kickte schon immer in Hammah, er lebt in Hammah. Als Jugendlicher spielte er für den MTV in der Landesliga. Zwischendurch schloss er sich mal ein, zwei Jahre der zweiten Mannschaft an. Aber hat er Ambitionen, höher als 3. Kreisklasse zu spielen? "Ich fühle mich wohl in der Mannschaft", sagt Fuchs. Das Team sei einst fast auseinandergebrochen und jetzt wieder gut zusammengewachsen. Er kickt aus Spaß. Mit den Jungs, die er schon lange kennt. Alles sei sehr familiär. "Die dritte Halbzeit ist top", sagt Jonas Fuchs.

4. Kreisklasse

Nils Barrasch vom ASC Cranz-Estebrügge III (17 Tore)

In der vergangenen Saison wurde Nils Barrasch Torschützenkönig in der 2. Kreisklasse mit der dritten Mannschaft des ASC Cranz-Estebrügge. Der ASC III wäre als Tabellenzweiter eigentlich auch aufstiegsberechtigt gewesen. Allerdings meldete der Verein die Dritte ab, um den großen Umbruch in der ersten Mannschaft nach dem Landesliga-Abstieg bewältigen zu können. "Das war aus Vereinssicht nachvollziehbar", sagt Barrasch, die Erste sei schließlich immer das Aushängeschild. "Da muss versucht werden, die Mannschaft so weit wie möglich oben zu halten." Derzeit steht die komplett neu formierte, vornehmlich mit zuvor unterklassig spielenden Fußballern, ASC-Mannschaft in der Bezirksliga auf einem Abstiegsplatz. "Ich glaube aber an den Klassenerhalt, wenn sie den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen können", sagt Barrasch, der in sieben Einsätzen für die Bezirksligamannschaft ein Tor und zwei Vorlagen beisteuern konnte. "Wenn ich gebraucht werde, helfe ich immer aus."

Der 33-Jährige sieht sich aber als Teil der jetzigen Dritten, die nach der erwähnten Abmeldung den Platz der Vierten in der 4. Kreisklasse übernommen hat. Er persönlich empfand die Auflösung der Mannschaft nach der erfolgreichen Saison "leicht bedrückend". Jetzt ist er aber voll im Hier und Jetzt. Seit dieser Saison hat er auch den Co-Trainerposten bei der Dritten übernommen. Als offensiver Spieler hat er in neun Saisonspielen bisher 17 Tore erzielt. Seine Saisonziele sind klar: "Ich möchte aufsteigen - gerne als Meister." Derzeit liegt der ASC III mit drei Punkten Rückstand hinter dem SSV Hagen III auf Platz zwei, der aber zum Aufstieg berechtigt. "Und Torschützenkönig zu werden, ist immer schön", sagt er.

Vor vier Jahren ist Nils Barrasch aus Hamburg nach Horneburg gezogen - aus privaten Gründen. Die Frage, wo er mit dem Fußballspielen beginnt, stellte sich für ihn nicht. "Mein Schwager in spe spielt beim ASC", sagt Barrasch. Das "in spe" hat noch Bestand. In Hamburg spielte er für den Bramfelder SV und SC Eilbek. Fußballerische Unterschiede hat er zwischen Hamburg und Niedersachsen nicht wahrgenommen.

Eigentlich könne er in der Bezirksliga "schon noch mithalten". "Aber ich merke das Alter, der Körper will nicht mehr so, wie man selbst will", sagt Nils Barrasch, der vor allem mit seinen Kniebeschwerden zu kämpfen hat. In der 4. Kreisklasse ist er dennoch erfolgreich unterwegs.

