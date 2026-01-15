Das sind die besten Amateurfußball-Sprüche und -Lügen

Eine Übersicht von FuPa Niederrhein. – Foto: Alex Fischer

In jedem Amateurfußballer steckt mindestens ein kleiner Poet. Diesen Eindruck werden zumindest zahlreiche Trainer und Verantwortliche auf Kreisliga-Ebene teilen. In jeder Mannschaft gibt es den ein oder anderen Pappenheimer, der mit seinen Absagen für Gesprächsstoff sorgt. Während die Coaches verzweifeln, lachen sich die Kollegen über die Lügen, Halbwahrheiten und kreativen kuriosen (Fußball-)Sprüche im Regelfall schlapp.

FuPa Niederrhein hat in der Community nachgefragt - und wenig verwunderlich: Aus nahezu jeder Ecke trudeln legendäre Zitate ein. Eine Reihe von Screenshots sind ebenfalls im Postfach der Redaktion gelandet, aber diese lassen wir aus diversen Gründen unveröffentlicht. Amüsiert haben wir uns trotzdem. Kreisliga-Sprüche und -Absagen: die besten Amateurfußball-Halbwahrheiten Ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen und habe nicht gedacht, dass ich im Kader bin. Die Bahn-Schranken waren unten. Mein Hase ist zum Balkon gesprungen und ich muss zum Tierarzt. Ich komme nicht zum Training, weil ich Zahnfleischschmerzen habe. Mein Hamster hat Geburtstag, ich komme nicht zum Training. Sorry Coach! Ich war im Stau, weil meine Freundin das Badezimmer besetzt hat. Trainer, ich kann nicht trainieren kommen. Ich habe Asche im Auge. Ich habe auf dem linken Ohr gelegen und weil das rechte zu war, habe ich meinen Wecker nicht gehört. Meine Katze hat Geburtstag, deshalb kann ich nicht zum Spiel kommen. Meine Stollen sind zu abgenutzt, daher würde ich sowieso nur rutschen.





Meine Oma hat diesmal wirklich Geburtstag. Ich kann am Dienstag nicht zum Training kommen, weil der Bruder meiner Schwester Geburtstag hat. Dienstagabend, Kreispokalhalbfinale. Alle am Treffpunkt außer unser Torhüter. Trainer erreicht ihn irgendwann. Sagt er: „Ich bin gerade ein Auto kaufen, komme nicht.“ Ich kann nicht auf Asche spielen, ich bin frisch tätowiert. Pokalspiel am Samstagabend: "Ich schaffe es nicht pünktlich zum Anstoß, weil ich so lange im Phantasialand an der Wasserrutsche anstehen musste." Klassiker: Wenn ein Spieler siebenmal im Jahr absagt, weil seine Oma Geburtstag hat. Ich kann heute nicht zum Training kommen, weil ich zwei Überstunden gemacht habe und deshalb zu müde bin. Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf - meine Freundin will da hin. Die Babykatzen sind von zuhause aus abgehauen und müssen gesucht werden. Ich kann nicht, ich habe Kruste.



Habe Buntwäsche. Trainer, komme später, muss die Kirsche noch auf 100 drücken. Schreibe morgen eine Klausur und muss üben. Blöd nur, dass morgen ein Feiertag war. Die Oma war zu Besuch und hat beim Verlassen des Hauses aus Versehen die Türe abgeschlossen und er war deshalb gefangen. Ich kann morgen nicht zum Spiel kommen. Habe verschlafen. "Am Montag schon zu wissen, dass man am Dienstag im Stau steckt"... Meine Katze hat fünf Babys bekommen. Auto muss in die Werkstatt. Heute ist es zu warm. Der Tunnel ist gesperrt.

Schnürsenkelabriss im linken Schuh Der Scheibenwischer funktioniert nicht. Mutter hat gewischt und die Tasche steht oben. Ich war in der Sauna. "Bin bei der Ernährungsberatung." - Nach dem Training wurde besagter Spieler bei McDonalds gesichtet. Die Ampel war rot. "Ich stecke noch in der Schule fest." - Anruf kam aber vom privaten Festnetz. Ich muss meinen Kater füttern. Schnürsenkelabriss im linken Schuh. "Ich habe verschlafen, weil meine Rollladen irgendwie nicht hochgefahren sind." - Treffen war um 14 Uhr. Der Hase meiner Freundin war beim Augenarzt und darf nicht alleine bleiben.



