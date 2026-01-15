Das sind die besten Amateurfußball-Sprüche und -Lügen
Kuriose und lustige Absagen gehören zum Amateurfußball dazu. Die besten Kreisliga-Sprüche, Kreisliga-Absagen und Fußball-Lügen hat euch FuPa zusammengestellt.
In jedem Amateurfußballer steckt mindestens ein kleiner Poet. Diesen Eindruck werden zumindest zahlreiche Trainer und Verantwortliche auf Kreisliga-Ebene teilen. In jeder Mannschaft gibt es den ein oder anderen Pappenheimer, der mit seinen Absagen für Gesprächsstoff sorgt. Während die Coaches verzweifeln, lachen sich die Kollegen über die Lügen, Halbwahrheiten und kreativen kuriosen (Fußball-)Sprüche im Regelfall schlapp.
FuPa Niederrhein hat in der Community nachgefragt - und wenig verwunderlich: Aus nahezu jeder Ecke trudeln legendäre Zitate ein. Eine Reihe von Screenshots sind ebenfalls im Postfach der Redaktion gelandet, aber diese lassen wir aus diversen Gründen unveröffentlicht. Amüsiert haben wir uns trotzdem.
Kreisliga-Sprüche und -Absagen: die besten Amateurfußball-Halbwahrheiten
- Ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen und habe nicht gedacht, dass ich im Kader bin.
- Die Bahn-Schranken waren unten.
- Mein Hase ist zum Balkon gesprungen und ich muss zum Tierarzt.
- Ich komme nicht zum Training, weil ich Zahnfleischschmerzen habe.
- Mein Hamster hat Geburtstag, ich komme nicht zum Training.
- Sorry Coach! Ich war im Stau, weil meine Freundin das Badezimmer besetzt hat.
- Trainer, ich kann nicht trainieren kommen. Ich habe Asche im Auge.
- Ich habe auf dem linken Ohr gelegen und weil das rechte zu war, habe ich meinen Wecker nicht gehört.
- Meine Katze hat Geburtstag, deshalb kann ich nicht zum Spiel kommen.
- Meine Stollen sind zu abgenutzt, daher würde ich sowieso nur rutschen.
Meine Oma hat diesmal wirklich Geburtstag. Ich kann am Dienstag nicht zum Training kommen, weil der Bruder meiner Schwester Geburtstag hat. Dienstagabend, Kreispokalhalbfinale. Alle am Treffpunkt außer unser Torhüter. Trainer erreicht ihn irgendwann. Sagt er: „Ich bin gerade ein Auto kaufen, komme nicht.“ Ich kann nicht auf Asche spielen, ich bin frisch tätowiert. Pokalspiel am Samstagabend: "Ich schaffe es nicht pünktlich zum Anstoß, weil ich so lange im Phantasialand an der Wasserrutsche anstehen musste." Klassiker: Wenn ein Spieler siebenmal im Jahr absagt, weil seine Oma Geburtstag hat. Ich kann heute nicht zum Training kommen, weil ich zwei Überstunden gemacht habe und deshalb zu müde bin. Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf - meine Freundin will da hin. Die Babykatzen sind von zuhause aus abgehauen und müssen gesucht werden. Ich kann nicht, ich habe Kruste.
Habe Buntwäsche. Trainer, komme später, muss die Kirsche noch auf 100 drücken. Schreibe morgen eine Klausur und muss üben. Blöd nur, dass morgen ein Feiertag war. Die Oma war zu Besuch und hat beim Verlassen des Hauses aus Versehen die Türe abgeschlossen und er war deshalb gefangen. Ich kann morgen nicht zum Spiel kommen. Habe verschlafen. "Am Montag schon zu wissen, dass man am Dienstag im Stau steckt"... Meine Katze hat fünf Babys bekommen. Auto muss in die Werkstatt. Heute ist es zu warm. Der Tunnel ist gesperrt.
Schnürsenkelabriss im linken Schuh Der Scheibenwischer funktioniert nicht. Mutter hat gewischt und die Tasche steht oben. Ich war in der Sauna. "Bin bei der Ernährungsberatung." - Nach dem Training wurde besagter Spieler bei McDonalds gesichtet. Die Ampel war rot. "Ich stecke noch in der Schule fest." - Anruf kam aber vom privaten Festnetz. Ich muss meinen Kater füttern. Schnürsenkelabriss im linken Schuh. "Ich habe verschlafen, weil meine Rollladen irgendwie nicht hochgefahren sind." - Treffen war um 14 Uhr. Der Hase meiner Freundin war beim Augenarzt und darf nicht alleine bleiben.
Ich habe Konzertkarten für Howard Carpendale. Ich kann nicht kommen, weil mein Papagei Geburtstag hat. Ich bin nächste Woche erst wieder dabei, weil ich mir mein Genick gebrochen habe. "Während des Spiels musste ein Spieler ausgewechselt werden, weil er zum Gitarrenunterricht musste." Ich habe vorhin Schimmel-Spray gesprüht, weil wir Schimmel haben. Seitdem bekomme ich nur schwer Luft und bin die ganze Zeit am husten. Ich habe einen Stein im Schuh. Kein feuchtes Toilettenpapier vorhanden. Ich kann nicht zum Spiel kommen, muss mein Zimmer aufräumen. Sorry, Trainer, ich kann nicht kommen, da wir in der Schule einen Drogentest gemacht haben und ich noch auf das Ergebnis warte. Kann nicht kommen. Die Polizei hat mich angehalten und ich muss einen Drogentest machen. Ich kann nicht zum Training kommen, weil es zu stark regnet und meine Mutter mich nicht rauslässt. "Ich fahr am Wochenende in den Urlaub und muss packen." - Training war am Mittwoch. Finde es unnötig, heute noch zu trainieren. Ich kann heute nicht. Es ist Valentinstag. Habe die Fußballschuhe in der Bahn verloren. Einfach nicht zum Spiel zu kommen und dann beim nächsten Training zu fragen: "Wie, wir hatten ein Spiel?" Kann nicht zum Training kommen, das Meerschweinchen meiner Freundin ist gestorben. Vergessen zu essen. Trainer, ich war mit dem Eichhörnchen beim Tierarzt. Ich muss mit meinem Bruder zur Gamescom.
Kreisliga-Spieler wissen, Wasserrohrbruch vorzutäuschen Ich saß in der Ausnüchterungszelle und kam erst spät nachmittags raus. Stehe im Stau, obwohl die Bahn frei ist. Ich habe nur den linken Schienbeinschoner gefunden. Habe Flur-Woche und muss das jetzt machen. Mein Wellensittich hat Fieber. Weihnachtskarten basteln mit der Freundin. Wasserrohrbruch: Ein Kollege hat extra Wasser auf den Boden geschüttet, Handtücher draufgelegt und ein Foto davon in die Gruppe geschickt. Fünfmal Treffen mit dem Pastor vor einer Hochzeit (immer vor dem Training). "Ich musste das Auto in die Werkstatt bringen." - Es war nach 19 Uhr. Kann nicht kommen. Meine andere Tante, die ich schon lange nicht gesehen habe, kommt.
"Dachte, heute ist Dienstag." - Es war schon Mittwochabend. Bin in der Badewanne. Love-Island-Finale. Ich habe einen Friseurtermin. Nachricht von der Spielerfreundin: "Hey, ich bekomme meinen Freund nicht wach!!! Er kommt also heute nicht zum Training." Muss zuhause eine Ratte fangen. Hallo Trainer, Robin und ich sind gerade durch Brennnesseln gelaufen, wir können nicht zum Training kommen! Ich kann nicht kommen, weil ich schlechte Laune habe. Ich muss heute Abend mein Auto saugen, weil morgen ein Interessent kommt. Ich finde meine Fußballtasche nicht.
Stehe in einem brutalen Stau. Ein Spieler von mir hat die Teilnahme am Trainingslager mit der Begründung abgesagt, dass seine Schwester an dem Wochenende ihr erstes Kind bekommt und er dabei sein möchte! Komme zu spät zum Training, weil gerade eine Schafherde die Straße überquert. "Konnte nicht früher kommen. Ich musste noch Betten in der Jugendherberge machen." - Die Jugendherberge war 500 Meter entfernt. Sonntags in der Kabine vor unserem Heimspiel:
Trainer: "Wo warst du denn am Freitag im Training?"
Spieler: "Ich konnte nicht kommen, weil ich im Globus war, um etwas umzutauschen." Trainer, kann heute nicht trainieren. Meine Freundin ist ausgezogen und hat die Katze mitgenommen. Trainer, ich kann heute Abend nicht ins Training kommen. War heute Nachmittag mit den Kindern schwimmen und habe jetzt Sonnenbrand auf beiden Füßen! "Trainer, ich habe mich auf dem Heimweg von der Arbeit verfahren." Er hatte um 16 Uhr Feierabend, Training war um 19 Uhr und die Entfernung zum Trainingsort betrug fünf Kilometer. Ich habe morgen einen Arzttermin und soll nüchtern kommen. Ich habe auch noch ein Privatleben.
Ich kann heute nicht kommen, denn der Donnerstag ist der Einkaufstag. Trainer, ich kann nicht kommen. Ich habe noch fünf Spiele in der Weekend League. "Das frühe 1:0 hat unser Konzept durcheinander gebracht." Ein Trainer nach einer 1:4-Niederlage. Wenn es zur Halbzeit 0:2 steht, ist ein 1:1 nicht mehr möglich! Ich kann nicht zu Training komme, weil das Ozonloch zu groß ist. "Trainer, ich kann wegen der Geburt meines Kindes nicht zum Spiel kommen."
Trainer beim nächsten Training: "Und, was ist es geworden? Junge oder Mädchen?
Spieler: "Kann ich doch jetzt noch nicht sagen, das müssen wir noch neun Monate warten." "Ich bin heute nicht beim Spiel dabei. Grund: Ich kann nicht." (Original-Begründung per SMS) Ich muss absagen, weil ich im Solarium statt der einfachen Bank den Turbo-Bräuner genommen habe. "Ich kann heute nicht kommen, sitze noch am Quartalsabschluss." - Die Nachricht kam Anfang Mai. "Ich kann nicht kommen, habe im Homeoffice noch viel zu tun." - Der Betroffene ist Lagerarbeiter in einem Baumarkt und hat um 16 Uhr Feierabend.
"Bei uns hat mal ein Mitspieler für die Folgewoche wegen der Konfirmation seiner Freundin abgesagt." Spieler zum Trainer: "Lauf dich schon mal warm, du wirst gleich ausgewechselt!" "Kann heute nicht zum Training kommen, bin die Treppe hochgefallen." "Kann nicht kommen, mir ist das Lenkradschloss im Kreisverkehr eingeläutet." "Ich kann nicht kommen, meine Freundin wird krank." "Ich kann nicht zum Spiel kommen, ich muss für die Kirche Punsch verkaufen." Die Abmeldung kam im September. "Mein Sohn kann nur die erste Halbzeit spielen, er ist zu einem geburtstag eingeladen und muss fünf Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit gehen." "Mein Sohn kann nicht zum Training kommen. Er hat viele Hausaufgaben bekommen und morgen schreibt er fünf Klassenarbeiten." "Ich konnte nicht zum Spiel kommen. Ich weiß, dass ich der einzige Torwart bin. Meine Mutter hat Nachtschicht gehabt und ich konnte nicht gefahren werden." (Spieler wohnte rund 500 Meter vom Platz entfernt und es war Heimspiel) "Waren wir nicht in der Hinrunde schonmal hier." (Spieler stand am gegnerischen Platz und keiner war da. Die Mannschaft hatte ein Heimspiel) "Trainer, ich kann heute nicht spielen. Ich habe mir eine Mandelzerrung zugezogen." "Hallo Trainer, mein Bruder und ich kommen heute nicht zum Training, wir sind leider gerade kurzfristig auf einem Geburtstag eingeladen worden." "Kann morgen nicht spielen, weil wir die Truhe, die wir gestern gekauft haben, heute abbeizen müssen." "Ich konnte wirklich nicht zum Training kommen. Mein linkes Bein war eingeschlafen und ich konnte die Kupplung nicht treten." "Kann nicht kommen, jemand hat beim Fahrrad geklaut." "Kann nicht zum Training kommen, muss jemanden im Krankenhaus besuchen." "Trainer Dienstag Training kann ich auf gar einen Fall, Donnerstag eventuell aber Sonntag bin ich auf jeden Fall da." "Ich habe gedacht, wir müssen in die Abstiegsrelegation, deshalb habe ich meinen Urlaub zu Beginn der Vorbereitung zur neuen Saison gelegt!" "Trainer, mein Hamster hat Durchfall." "Meine Freundin ist vom Pferd gefallen, muss mich leider um sie kümmern und kann daher nicht zum Spiel."
(WhatsApp-Nachricht am Samstagnachmittag, nachdem Treffzeit etc. kommuniziert wurden)
"Hey, meine Freundin und ich dachten die Konzertkarten sind für heute, aber jetzt gerade schauen wir auf die Karten und die sind leider doch für morgen. Daher bin ich morgen raus." "Ich habe meine Fussballtasche am Freitag verloren. Muss am Montag neue Klamotten kaufen. Bin daher raus." "Die Arbeitskollegin meiner Freundin hat Geburtstag." "Diesmal hat mein Arbeitskollege Geburtstag." Ein Spieler hat mal vier Stunden nach dem Training abgesagt, dass er es nicht schaffen werde. Gegen 23 Uhr. Ein Spieler ist immer genau dann krank, wenn die Bundesliga Englische Wochen hat. Am Wochenende kann er aber dann spielen. "Hänge in der Warteschleife von Sky und möchte meinen Platz in der Warteliste nicht verlieren. Kann deshalb nicht trainieren." "Mama hat vergessen, meine Sporttasche zu waschen." "Mein Vater hat die Treppe abgerissen und mein Zimmer ist im 2. Obergeschoss. Ich komme daher nicht an meine Sporttasche." "Ich komme nicht weg vom Klo. Das Papier ist alle und niemand ist zuhause." "Ich habe Augentropfen genommen und sehe daher nichts, kann nicht kommen." Schreiben konnte er die Absage aber trotzdem. "Ich kann morgen wegen meines Geburtstags nicht zum Training kommen. Ich will eigentlich, aber meine Mutter lässt mich nicht. Am Donnerstag bin ich aber wieder da." (Von einem U15-Spieler) "Kann heute nicht, muss auf einen Kerzenabend." "Hallo Trainer, kann nicht zum Training kommen, weil ich einen Leistenbruch habe". Der Trainer sieht diesen Spieler auf dem Weg zum Training auf dem Skaterpark Skateboarden.
"Hallo Trainer, kann nicht zum Training kommen, weil ich die Treppen hinaufgefallen bin." "Trainer, ich fall länger aus, ich hab ne Kreuzbandrissdehnung." "Coach, meine Frau hat den Eisprung, muss ran da! Falle also heute aus!" "Coach, komme heute nicht, da mein Fisch gestorben ist und wir ihn im Garten beerdigen."
Ihr könnt diese Liste ergänzen? Na super! Schickt uns eure besten und kuriosen Fußball-Absagen, Kreisliga-Lügen und -Sprüche an fupa@rp-digital.de.
