Das sind die Begegnungen der ersten beiden Kreispokal-Runden

Kann Rheydt wieder bis ins Finale vordringen? – Foto: Markus Verwimp

Der Kreispokal Mönchengladbach-Viersen der Saison 2026/27 steht in den Startlöchern. Bereits in vier Wochen, am Wochenende vom 7. bis 9. August, geht die erste Runde über die Bühne.

Wie auch in den Vorjahren treffen hier zunächst 18 Teilnehmer aus den Kreisligen A, B und C in neun Partien aufeinander. Einige weitere erhalten ein Freilos und müssen erst in der zweiten Runde einsteigen. Hier kommen dann auch die sechs Bezirks- und Landesligisten erstmals zum Einsatz. Die zweite Runde ist für den 1. bis 3. September geplant.

Tim Stettner, Vorsitzender des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen, und Dony Karaca, Trainer der Sportfreunde Neuwerk und Titelverteidiger im Kreispokal, losten jetzt die Begegnungen der ersten beiden Runden aus.