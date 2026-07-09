 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Das sind die Begegnungen der ersten beiden Kreispokal-Runden

Die ersten beiden Runden des Kreispokals stehen fest. Bereits Anfang August startet die erste Runde. Die ganz großen Kracherbegegnungen bleiben noch aus, doch gibt es einige interessante Nachbarschaftsduelle. Die Übersicht.

von Arnd Janssen · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Kann Rheydt wieder bis ins Finale vordringen?
Kann Rheydt wieder bis ins Finale vordringen? – Foto: Markus Verwimp

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Der Kreispokal Mönchengladbach-Viersen der Saison 2026/27 steht in den Startlöchern. Bereits in vier Wochen, am Wochenende vom 7. bis 9. August, geht die erste Runde über die Bühne.

Wie auch in den Vorjahren treffen hier zunächst 18 Teilnehmer aus den Kreisligen A, B und C in neun Partien aufeinander. Einige weitere erhalten ein Freilos und müssen erst in der zweiten Runde einsteigen. Hier kommen dann auch die sechs Bezirks- und Landesligisten erstmals zum Einsatz. Die zweite Runde ist für den 1. bis 3. September geplant.

Tim Stettner, Vorsitzender des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen, und Dony Karaca, Trainer der Sportfreunde Neuwerk und Titelverteidiger im Kreispokal, losten jetzt die Begegnungen der ersten beiden Runden aus.

Die Partien der ersten Runde

  • DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Liedberg
  • Germania Geistenbeck - Red Stars Mönchengladbach
  • Rot-Weiß Venn - DJK Hehn
  • SC Hardt - VfB Hochneukirch
  • SV Wickrathberg - SC Broich-Peel
  • SC Viktoria Rheydt - SV Lürrip
  • SV Otzenrath - SV Schelsen
  • BW Meer - 1. FC Viersen
  • BW Concordia Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach

Die Partien der zweiten Runde

  • KFC Welate Roj - Sieger aus Rot-Weiß Venn/DJK Hehn
  • FC Eintracht Güdderath - SpVg Odenkirchen
  • SV 08 Rheydt - Sieger aus SC Viktoria Rheydt/SV Lürrip
  • Sieger aus DJK/VfL Giesenkirchen/TuS Liedberg - ASV Einigkeit Süchteln
  • BV Grün-Weiß Holt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
  • Sieger aus BW Concordia Viersen/Türkiyemspor Mönchengladbach - Rheydter SV
  • VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
  • Polizei SV Mönchengladbach - Sieger aus SV Otzenrath/SV Schelsen
  • Sieger aus SC Hardt/VfB Hochneukirch - SV Rot-Weiß Hockstein
  • Fortuna Mönchengladbach - TuS Wickrath
  • MSV Mönchengladbach - SC Rheindahlen
  • 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser
  • Teutonia Kleinenbroich - Sportfreunde Neuwerk
  • FSC Mönchengladbach - SC Victoria Mennrath
  • Sieger aus BW Meer/1. FC Viersen - Eintracht Gladbach
  • Sieger aus SV Wickrathberg/SC Broich-Peel - Sieger aus Germania Geistenbeck/Red Stars Mönchengladbach

„Tolle Begegnungen sind dabei. Venn gegen Hehn und auch Giesenkirchen gegen Liedberg sind gute Begegnungen in der ersten Runde“, resümierte Losfee Karaca. Ein Duell ausschließlich zwischen Landes- und Bezirksligisten sei noch nicht dabei. „Es bleibt spannend, auch in der zweiten Runde“, betonte Kreischef Stettner, der sich auch auf die Partie Korschenbroich gegen Neersbroich in der zweiten Runde freut.

Frauen starten direkt mit dem Viertelfinale

Auch die Kreispokal-Begegnungen der Frauen wurden ausgelost. Die acht Teilnehmer starten direkt mit dem Viertelfinale. Die Spiele sind für den 23. September angesetzt:

  • DJK/VfL Giesenkirchen - SC Hardt
  • Sportfreunde Neersbroich - SpVg Odenkirchen
  • Rot-Weiß Venn - ASV Einigkeit Süchteln
  • Sportfreunde Neuwerk - FV Mönchengladbach