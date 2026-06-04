Das sind die Bayern-, und Regionalliga-Schiedsrichter 2026/2027

Alexander Schuster hat den Sprung in die Regionalliga geschafft – Foto: Mike Sigl

Der Schiedsrichterausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit Obmann Sven Laumer an der Spitze hat die Einteilungen für die Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern sowie den beiden Bayernliga-Staffeln bekanntgegeben.

In der bayerischen Spitzenliga sind in der kommenden Spielzeit gleich fünf Referees neu dabei: Philipp Ettenreich (VfL Zusamaltheim), Julian Perl (SV Pullach), Raphael Salzberger (FC Mühldorf), Alexander Schuster (SV Hohenau) und Lukas Schwendner (DJK Ensdorf) haben den Sprung in die Eliteliga im Freistaat geschafft. Mit Manuel Steigerwald (TSV Karlburg), Christopher Schwarzmann (TSV Scheßlitz), André Denzlein (1. FC 1927 Hochstadt) und Julian Schaub (FC Sportfreunde Schwaig) scheiden vier Schiedsrichter aus, insgesamt stehen für die kommende Spielzeit 27 Unparteiische auf der Liste der Regionalliga Bayern.

Für die beiden Bayernliga-Staffeln sind insgesamt 44 Referees vorgesehen, darunter acht neue Gesichter: Vincenz Dippold (FC Wiesla Hof), Ken Eichentopf (SpVgg Mauern), Felix Haggenmüller (FC Wiggensbach), Simon Küblböck (SV Blau-Weiß Untergriesbach), Dominik Petzke (BSC Surheim), Matthias Putz (SV Perlesreut), Konstantin Schaab (FSV Schönderling) und Maximilian Scheungrab (FC Aunkirchen).



