Das sind die Bayern-, und Regionalliga-Schiedsrichter 2026/2027

Der Schiedsrichterausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) mit Obmann Sven Laumer an der Spitze hat die Einteilungen für die Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern sowie den beiden Bayernliga-Staffeln bekanntgegeben.
In der bayerischen Spitzenliga sind in der kommenden Spielzeit gleich fünf Referees neu dabei: Philipp Ettenreich (VfL Zusamaltheim), Julian Perl (SV Pullach), Raphael Salzberger (FC Mühldorf), Alexander Schuster (SV Hohenau) und Lukas Schwendner (DJK Ensdorf) haben den Sprung in die Eliteliga im Freistaat geschafft. Mit Manuel Steigerwald (TSV Karlburg), Christopher Schwarzmann (TSV Scheßlitz), André Denzlein (1. FC 1927 Hochstadt) und Julian Schaub (FC Sportfreunde Schwaig) scheiden vier Schiedsrichter aus, insgesamt stehen für die kommende Spielzeit 27 Unparteiische auf der Liste der Regionalliga Bayern.
Für die beiden Bayernliga-Staffeln sind insgesamt 44 Referees vorgesehen, darunter acht neue Gesichter: Vincenz Dippold (FC Wiesla Hof), Ken Eichentopf (SpVgg Mauern), Felix Haggenmüller (FC Wiggensbach), Simon Küblböck (SV Blau-Weiß Untergriesbach), Dominik Petzke (BSC Surheim), Matthias Putz (SV Perlesreut), Konstantin Schaab (FSV Schönderling) und Maximilian Scheungrab (FC Aunkirchen).
Die Liste der Bayernliga-Schiedsrichter
Oliver Barnert (SC Kreuz Bayreuth), Maximilian Dadder (TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf), André Denzlein (1. FC 1927 Hochstadt), Vincenz Dippold (FC Wiesla Hof), Nicolas Dolderer (SV Bernried), Michael Dotzel (SG Heidenfeld/Hirschfeld), Ken Eichentopf (SpVgg Mauern), Andreas Egner (TSV 1905 Bodenmais), Steffen Ehwald (1. FC 1945 Geldersheim), Xaver Fabisch (SV Seehausen), Saif Fekih (TV Oberndorf), Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf), Florian Fleischmann (SC Kreith/Pittersberg), Dominik Fober (SG TSV/DJK Herrieden), Peter Frank (SC Uttenreuth), Magnus Gehrwald (JFG Straubinger Land 09), Maximilian Graf (1. JFG Rhön), Tim Grunert (SG Mallersdorf-Grafentraubach), Maximilian Hafeneder (TuS Holzkirchen), Felix Haggenmüller (FC Wiggensbach, Hannes Hemrich (TSV 1930 Urspringen), Markus Hertlein (TSV 1860 Dinkelsbühl), Holger Hofmann (TSV Langenfeld), Florian Islinger (SpVgg Hainsacker), Stefan Klerner (DJK Franken Lichtenfels), Simon Küblböck (SV Blau-Weiß Untergriesbach), Jonas Kohn (SC Germania Amberg, ), Michael Krug (TSV Grünwald), Benjamin Mignon (SV Loderhof/Sulzbach), Dominik Petzke (BSC Surheim), Maximilian Prechtl (SV Haus i. Wald), Jakob Putz (SV Perlesreut), Matthias Putz (SV Perlesreut), Daniel Reich (SV Heubach), Kevin Rösch (SF Laubendorf), Johannes Roth (SC 1928 Rain), Konstantin Schaab (FSV Schönderling), Felix Scharf (TV 1880 Nabburg), Elia Schneider (TSV 1862 Küps), Maximilian Scheungrab (FC Aunkirchen), Andreas Stolorz (DJK Irchenrieth), Benjamin Wagner (TSV Germania Kirchehrenbach), Niklas Wich (SV Rothenkirchen), Torsten Wenzlik (TSV Velden an der Pegnitz)