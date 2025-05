Das sind die aufregendsten Spiele vom Wochenende in Kleve

Materborn misst sich mit Gochs Zweiten. – Foto: Susanne Schmidt

SV Rindern – Sportfreunde Broekhuysen (Freitag, 20 Uhr). Der Rinderner Trainer Christian Roeskens ging am vergangenen Sonntag mit seinen Spielern hart ins Gericht. „Die Mannschaft hat sich offenbar dafür entschieden, auch in Zukunft in der Bezirksliga spielen zu wollen“, hatte er sich nach der 1:2-Niederlage beim VfL Repelen mit einem Anflug von Sarkasmus geäußert. Hintergrund: Der SV Rindern hatte mit einer schwachen Leistung – Torhüter Bjarne Janßen verhinderte eine wesentlich höhere Niederlage – seine Chance auf Bezirksliga-Relegatonsplatz zwei verspielt. Ganz anders ist hingegen die Stimmungslage bei den Sportfreunden Broekhuysen. In der Rückrunde läuft’s so richtig rund. Wahrscheinlich werden sich Trainer Sebastian Clarke und seine Spieler über den einen oder anderen verschenkten Punkt in der ziemlich verkorksten Hinserie ärgern. In der aktuellen Form laufen die Sportfreunde als Favorit unter Flutlicht an der Wasserburg auf.

TSV Wachtendonk-Wankum – Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 15.30 Uhr). Weil die Konkurrenz im Bezirksliga-Tabellenkeller am vergangenen Wochenende kräftig gepunktet hat, ist der Aufsteiger aus Pfalzdorf nach dem 0:1 gegen den Tabellendritten VfL Tönisberg auf Platz 15 zurückgefallen. Genau jenen Rang also, den niemand haben möchte. Weil er nach der Saison eine Extraschicht bedeutet und zu zwei Relegationsspielen um den Klassenerhalt zwingt. Das Geschehen wird auch von den Kellerkindern in der Kreisliga A Kleve/Geldern genau beobachtet. Dort erhöht sich die Zahl der Absteiger nämlich auf vier, falls es die Alemannia erwischen sollte. Damit das nicht passiert, muss beim TSV Wachtendonk-Wankum, der sich bereits mit dem Abstieg abgefunden hat, zwingend ein Sieg her. So wie im Hinspiel, das die Alemannia mit 2:1 für sich entschied.

Siegfried Materborn – Viktoria Goch II (Sonntag, 15.30 Uhr). Hinter dem Spitzenquartett der Kreisliga A Kleve/Geldern, das Meisterschaft und Aufstiegsplatz zwei unter sich ausmacht, führt Siegfried Materborn aktuell mit 39 Punkten den Rest des Feldes an. Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte haben sich die Materborner besonders in der Defensive stabilisiert und mussten sich in 2025 nur Tabellenführer TSV Weeze geschlagen geben. Im Spiel gegen den Tabellendritten aus Goch dürften die Augen der Zuschauer besonders auf den ehemaligen Materborner Torjäger Miguel Wurring gerichtet sein. Dieser hat nämlich im Winter die Seiten gewechselt und in der Rückrunde seinen Teil dazu beigesteuert, dass die Viktoria-Reserve noch vom Durchmarsch in die Bezirksliga träumen darf.

SV Nütterden – Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15 Uhr). Am vergangenen Freitag blamierte sich die Viktoria bis auf die Knochen und verlor das Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Arminia Kapellen mit 0:6. Dennoch beträgt der Rückstand auf Aufstiegsplatz zweifünf Spieltage vor Saisonende gerade einmal fünf Punkte. „So lange wir eine Chance auf den Aufstieg haben, werden wir kämpfen“, verspricht Viktoria-Coach Johannes Rankers. Seine Mannschaft dürfte also alles daran setzen, beim Vorletzten SV Nütterden eine weitere Blamage zu verhindern.