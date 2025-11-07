Das sind die Aufgaben für den SV Hösel und die U23

Am Sonntag, 15.30 Uhr, kann diese Position sogar gefestigt werden, denn der Gast Bayer Dormagen steht mit 20 Punkten einen Zähler zurück – diesen Vorsprung könnte der SVH vergrößern. „Unsere stolze Serie wollen wir jedenfalls ausbauen“, sagt dazu der Trainer Tomy Mirosavljevic. Es fehlt nur sein gelbgesperrter Sohn Dario. Fabian Schürings (acht Saisontore bisher) wird weiter geschont, aber da hofft der Coach, dass der Stürmer zum Hinrunden-Ende wieder zur Verfügung steht.

Die U23 von Ratingen 04/19 will in dieser Bezirksliga-Spielzeit nichts mit plagenden Abstiegssorgen zu tun haben. Diese zu lindern ist am Sonntag möglich beim Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Lohausen (13.30 Uhr, Götschenbeck). Die Gäste haben ihre letzten drei Spiele alle verloren und stehen nur noch einen Punkt und zwei Ränge besser als die Ratinger U23 auf Platz 13. Allerdings haben die Lohausener gewaltige Verletzungssorgen, gleich sechs Akteure gelten als nicht einsatzfähig – wohl auch ein Grund für die Niederlagen-Serie zuletzt.

Es ist also schwer zu sagen, was für eine SVL-Truppe am Götschenbeck auflaufen kann. „Dennoch, wir wollen an Lohausen vorbeiziehen, das ist doch klar“, sagt dazu der Ratinger Trainer Andreas Voss. „Aus der unerwarteten Auswärtspleite zuletzt in Hochdahl haben wir, so hoffe ich, unsere Lehren gezogen.“ Und Leo Kaiser ist wieder dabei, zweifellos eine Bereicherung für die rechte Seite.