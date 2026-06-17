Das sind die alle Ligen im Kreis Zugspitze für die Saison 2026/27 Die vorläufige Ligeneinteilung von Michel Guddat · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Der Lenggrieser SC verpasste knapp den Aufstieg in die Bezirksliga und startet nun in der Kreisliga 1 einen Neuangriff. – Foto: Michelle Kleim

Nach den höherklassigen Amateurligen stehen nun auch die Ligen bis zur C-Klasse fest! FuPa gibt einen Überblick über die vorläufige Ligeneinteilung im Kreis Zugspitze.