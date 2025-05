Das sind die aktuellsten Meister in Niederbayern!

Der DJK-SV Dorfbach ist Meister der Kreisklasse Pocking. – Foto: Mike Sigl

Jetzt knallt`s! Am vorletzten Spieltag der Saison 2024/25 haben sich im Kreisbereich wieder einige Teams die Meisterschaft sichern können. Herzlichen Glückwunsch an alle! Wir geben euch wieder einen Überblick, wo am vergangenen Wochenende rauschende Titelpartys gefeiert wurden:

Niederbayern Ost Kreisklasse Pocking





Der DJK-SV Dorfbach hat sich vor 300 Zuschauern durch einen 4:1-Auswärtssieg in Kößlarn zum Meister der Kreisklasse Pocking gekürt.

A-Klasse Deggendorf





Der SV Pankofen hat nichts mehr anbrennen lassen und sich durch einen mehr als souveränen 6:1-Triumph bei der Landesliga-Reserve des TSV Seebach den Meistertitel geschnappt. A-Klasse Pocking





Sensationelle Kulisse in Tettenweis! 600 Zuschauer ließen sich die Titelparty nicht entgehen. Im Spitzenspiel haben die Tettenweiser Verfolger Ering mit 2:1 geschlagen. Der SVT ist damit Meister!

A-Klasse Regen





Durch einen 2:0-Erfolg bei der SpVgg Brandten hat`s auch der SV March geschafft. Verfolger SG Rinchnach/Kirchdorf ist entscheidend distanziert.

Der FC Aldersbach hat die A-Klasse Vilshofen gewonnen. – Foto: Horst Wagner

A-Klasse Vilshofen





3:1-Sieg in Haselbach: Der FC Aldersbach kehrt nach dem Abstieg direkt wieder in die Kreisklasse zurück. Niederbayern West

Die DJK-SV Ast ist Meister der Kreisklasse Landshut. – Foto: Elena Alzinger

Kreisklasse Landshut





Die DJK-SV Ast hat mit einem nie gefährdeten 5:0 gegen die SG Kumhausen den Titel in der Kreisklasse Landshut geholt und steigt damit in die Kreisliga auf. Kreisklasse Pfarrkirchen





We are the Champions, das darf auch der DJK-TSV Dietfurt intonieren - We are the Champions, das darf auch der DJK-TSV Dietfurt intonieren - >>>hier geht`s zum Meisterbericht

Der TV Reisbach ist Meister der A-Klasse Landau. – Foto: Alfred Brumbauer

A-Klasse Landau





Happy End für den TV Reisbach! Dreimal (!) in Folge waren die Reisbacher zuletzt in der Relegation gescheitert, dieses Mal reichte es zum großen Wurf. A-Klasse Vilsbiburg





Vor 250 Zuschauern in Vilsheim hat der TSV Vilslern sein Meisterstück gemacht. Die Truppe um Leitfigur Markus Kofler kehrt damit nach einem missglückten Relegationsversuch in der vergangenen Spielzeit in die Kreisklasse zurück.