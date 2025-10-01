 2025-09-26T13:47:28.965Z

Jan Urbich hat für Gladbachs zweite Mannschaft bereits elfmal getroffen und damit beste Werbung in eigener Sache gemacht. Da es bei den Profis überhaupt nicht läuft, könnte der 21-Jährige bald eine Chance in der Bundesliga bekommen.
Das sind die aktuellen Regionalliga-Toptorjäger Deutschlands

Vier Spieler haben schon zweistellig getroffen (Stand 30.09.)

Die erste Saisonphase in den fünf bundesweiten Regionalligen ist absolviert. Langsam kristallisiert sich ein aussagekräftiges Tabellenbild heraus. Wir werfen einen Blick auf die bislang treffsichersten Akteure. Ingsesamt vier Spieler können bereits eine zweistellige Torausbeute vorweisen: Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II) und Mats Facklam (VfB Oldenburg) führen deutschlandweit das Ranking mit jeweils elf Treffern an. Zehnmal eingenetzt haben bis dato Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach) und Julian Ulbricht (SV Meppen).

Regionalliga Bayern

1. Anton Heinz (FC Bayern München II) 8 Tore
1. Severo Sturm (TSV Aubstadt) 8 Tore
3 Akteure haben 6 Tore erzielt:
Tarsis Bonga (Würzburger Kickers), Simon Skarlatidis (SpVgg Unterhaching), Milos Cocic (FV Illertissen)
Regionalliga Südwest

1. Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach) 10 Tore
2. Pascal Testroet (SV Sandhausen) 7 Tore
3 Akteure haben 6 Tore erzielt:
David Amegnaglo (SC Freiburg II), Fabio Moreno Fell (FSV Mainz 05 II), Marius Köhl (SGV Freiberg)
Regionalliga West

1. Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II) 11 Tore
2. Leon Demaj (Sportfreunde Lotte) 8 Tore
2. Patrick Twardzik (FC Gütersloh) 8 Tore
Regionalliga Nordost

1. Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 9 Tore
2. Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 7 Tore
5 Akteure haben 5 Tore erzielt:
Ayodele Adetula (1. FC Lok Leipzig), Stefan Maderer (1. FC Lok Leipzig), Luis Müller (SV Babelsberg 03), Osman Atilgan (Greifswalder FC), Tino Schmidt (SV Babelsberg 03)
Regionalliga Nord

1. Mats Facklam (VfB Oldenburg) 11 Tore
2. Julian Ulbricht (SV Meppen) 10 Tore
3. Cimo Röcker (SV Werder Bremen II) 8 Tore
