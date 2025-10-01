Das sind die aktuellen Regionalliga-Toptorjäger Deutschlands

Die erste Saisonphase in den fünf bundesweiten Regionalligen ist absolviert. Langsam kristallisiert sich ein aussagekräftiges Tabellenbild heraus. Wir werfen einen Blick auf die bislang treffsichersten Akteure. Ingsesamt vier Spieler können bereits eine zweistellige Torausbeute vorweisen: Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II) und Mats Facklam (VfB Oldenburg) führen deutschlandweit das Ranking mit jeweils elf Treffern an. Zehnmal eingenetzt haben bis dato Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach) und Julian Ulbricht (SV Meppen).
Regionalliga Bayern
1. Anton Heinz (FC Bayern München II) 8 Tore
1. Severo Sturm (TSV Aubstadt) 8 Tore
3 Akteure haben 6 Tore erzielt:
Tarsis Bonga (Würzburger Kickers), Simon Skarlatidis (SpVgg Unterhaching), Milos Cocic (FV Illertissen)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga Bayern!
Regionalliga Südwest
1. Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach) 10 Tore
2. Pascal Testroet (SV Sandhausen) 7 Tore
3 Akteure haben 6 Tore erzielt:
David Amegnaglo (SC Freiburg II), Fabio Moreno Fell (FSV Mainz 05 II), Marius Köhl (SGV Freiberg)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga Südwest!
Regionalliga West
1. Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II) 11 Tore
2. Leon Demaj (Sportfreunde Lotte) 8 Tore
2. Patrick Twardzik (FC Gütersloh) 8 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga West!
Regionalliga Nordost
1. Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 9 Tore
2. Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 7 Tore
5 Akteure haben 5 Tore erzielt:
Ayodele Adetula (1. FC Lok Leipzig), Stefan Maderer (1. FC Lok Leipzig), Luis Müller (SV Babelsberg 03), Osman Atilgan (Greifswalder FC), Tino Schmidt (SV Babelsberg 03)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga Nordost!
Regionalliga Nord
1. Mats Facklam (VfB Oldenburg) 11 Tore
2. Julian Ulbricht (SV Meppen) 10 Tore
3. Cimo Röcker (SV Werder Bremen II) 8 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga Nord!