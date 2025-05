Das sind die aktuellen Meister Niederbayerns!

Der FC Langdorf hat mit dem glatten 6:0-Heimsieg gegen den TSV Regen II sein Meisterstück abgeliefert! Gratulation. Die Truppe um die spielenden Coaches Tobias Artmann und Tobias Eiter ist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Nach mehr als sechs Jahrzehnten (!) sind die Langdorfer damit wieder im Kreisoberhaus vertreten.



A-Klasse Freyung



So war das dann wohl doch nicht ganz geplant. Der SV Haus wollte am Sonntagnachmittag mit einem Heimsieg gegen den SV Grainet II den Meistertitel perfektmachen. Doch es kam ein wenig anders. Weil die Bezirksliga-Reserve keine Mannschaft stellen konnte, wurde die Partie am Sonntagvormittag abgesagt. Haus stand also schon vorm Mittagessen als Meister fest, weil drei Punkte am grünen Tisch sicher sind. Haus kehrt damit nach drei Jahren in die Kreisklasse zurück. Gratulation!