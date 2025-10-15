Das sind die aktiven Ex-Profis in Württemberg

Immer wieder zieht es Profi-Fußballer zum Ende der Karriere in untere Ligen. In Württemberg sind dabei einige ehemaligen Profis aktiv. FuPa gibt euch die Übersicht für die auslaufende Saison.
Julian Schieber (SG Oppenweiler-Strümpfelbach / VfB Stuttgart) 334 Profi-Spiele
Ömer Toprak (SK Weingarten / SC Freiburg) 313 Profi-Spiele
Alexander Esswein (VfR Mannheim / VfL Wolfsburg) 276 Profi-Spiele
Daniel Didavi (TSV Harthausen / VfB Stuttgart) 203 Profi-Spiele
Manuel Konrad (FV Biberach/Riß / FSV Frankfurt) 200 Profi-Spiele
Marc Stein (SV Hoffeld / Hertha BSC) 126 Profi-Spiele
Tobias Feisthammel (SSV Steinach-Reichenbach / Alemannia Aachen) 76 Profi-Spiele
Michael Klauß (GSV Maichingen / VfR Aalen) 75 Profi-Spiele
Patrick Funk (TSV Essingen / VfB Stuttgart) 65 Profi-Spiele
Moritz Kuhn (SSV Reutlingen / SV Sandhausen) 60 Profi-Spiele
Alper Bagceci (Türkspor Neu-Ulm / 1. FC Heidenheim) 40 Profi-Spiele
Robin Becker (VfR Mannheim / 1. FC Heidenheim) 40 Profi-Spiele
Florian Kath (SV Dotternhausen / SC Freiburg) 29 Profi-Spiele
Stefan Wannenwetsch (SGM Niederstotzingen/Rammingen / TSV 1860 München) 27 Profi-Spiele
Fabian Weiß (SGM Fachsenfeld/Dewangen / VfR Aalen) 26 Profi-Spiele
Rafael Pinto Pedrosa (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 18 Profi-Spiele
Sebastian Schiek (FSV Hollenbach / Karlsruher SC) 16 Profi-Spiele
Matthias Morys (SG Schorndorf / VfB Stuttgart) 13 Profi-Spiele
Simon Brandstetter (TSV Oberensingen / MSV Duisburg) 11 Profi-Spiele
Ali-Eren Ersungur (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 8 Profi-Spiele
Thomas Geyer (VfR Aalen / SSV Ulm 1846) 8 Profi-Spiele
Pascal Sohm (Türkspor Neckarsulm / SG Dynamo Dresden) 8 Profi-Spiele
Jannis Rabold (FC Nöttingen / Karlsruher SC) 7 Profi-Spiele
Steffen Lang (TSV Essingen / Arminia Bielefeld) 6 Profi-Spiele
Felix-Adrian Körber (SV Waldhausen / 1. FC Heidenheim) 4 Profi-Spiele
Kai Luibrand (FV Biberach/Riß / Karlsruher SC) 4 Profi-Spiele
Robert Geller (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 3 Profi-Spiele
Maurizio Scioscia (SSV Ehingen-Süd / 1. FC Heidenheim) 3 Profi-Spiele
Dominik Salz (1. CfR Pforzheim / Karlsruher SC) 2 Profi-Spiele
Dominique Rodrigues (FV 09 Nürtingen / SSV Reutlingen) 2 Profi-Spiele
Almin Osmanagic (FSV Schwenningen / SpVgg Greuther Fürth) 2 Profi-Spiele
Meiko Wäschenbach (Karlsruher SC / 1. FC Köln) 2 Profi-Spiele
Mateo Kritzer (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 2 Profi-Spiele
Christian Derflinger (FC 08 Villingen / SpVgg Greuther Fürth) 2 Profi-Spiele
Umut Ünlü (FSV Hollenbach / Würzburger Kickers) 1 Profi-Spiel
Georgios Pintidis (FC 08 Villingen / FC Ingolstadt 04) 1 Profi-Spiel
Tim Seifert (VfR Mannheim / 1. FC Heidenheim) 1 Profi-Spiel
Gökalp Kilic (TSV Essingen / 1. FC Heidenheim) 1 Profi-Spiel
Noah Rupp (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 1 Profi-Spiel
Tim Schraml (TSGV Waldstetten / SC Freiburg) 1 Profi-Spiel
Enes Zengin (Karlsruher SC / SpVgg Greuther Fürth) 1 Profi-Spiel
Marlon Dinger (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 1 Profi-Spiel
Andreas Spann (FV Olympia Laupheim / Borussia Mönchengladbach) 1 Profi-Spiel
David Trivunic (1. Göppinger SV / Karlsruher SC) 1 Profi-Spiel