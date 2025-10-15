 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Das sind die aktiven Ex-Profis in Württemberg

FuPa gibt den Überblick auf die aktiven ehemaligen Profi-Fußballer.

Immer wieder zieht es Profi-Fußballer zum Ende der Karriere in untere Ligen. In Württemberg sind dabei einige ehemaligen Profis aktiv. FuPa gibt euch die Übersicht für die auslaufende Saison.

Die aktiven Ex-Profis mit ihren aktuellen und einer der ehemaligen Profi-Vereine

Julian Schieber (SG Oppenweiler-Strümpfelbach / VfB Stuttgart) 334 Profi-Spiele

Ömer Toprak (SK Weingarten / SC Freiburg) 313 Profi-Spiele

Alexander Esswein (VfR Mannheim / VfL Wolfsburg) 276 Profi-Spiele

Daniel Didavi (TSV Harthausen / VfB Stuttgart) 203 Profi-Spiele

Manuel Konrad (FV Biberach/Riß / FSV Frankfurt) 200 Profi-Spiele

Marc Stein (SV Hoffeld / Hertha BSC) 126 Profi-Spiele

Tobias Feisthammel (SSV Steinach-Reichenbach / Alemannia Aachen) 76 Profi-Spiele

Michael Klauß (GSV Maichingen / VfR Aalen) 75 Profi-Spiele

Patrick Funk (TSV Essingen / VfB Stuttgart) 65 Profi-Spiele

Moritz Kuhn (SSV Reutlingen / SV Sandhausen) 60 Profi-Spiele

Alper Bagceci (Türkspor Neu-Ulm / 1. FC Heidenheim) 40 Profi-Spiele

Robin Becker (VfR Mannheim / 1. FC Heidenheim) 40 Profi-Spiele

Florian Kath (SV Dotternhausen / SC Freiburg) 29 Profi-Spiele

Stefan Wannenwetsch (SGM Niederstotzingen/Rammingen / TSV 1860 München) 27 Profi-Spiele

Fabian Weiß (SGM Fachsenfeld/Dewangen / VfR Aalen) 26 Profi-Spiele

Rafael Pinto Pedrosa (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 18 Profi-Spiele

Sebastian Schiek (FSV Hollenbach / Karlsruher SC) 16 Profi-Spiele

Matthias Morys (SG Schorndorf / VfB Stuttgart) 13 Profi-Spiele

Simon Brandstetter (TSV Oberensingen / MSV Duisburg) 11 Profi-Spiele

Ali-Eren Ersungur (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 8 Profi-Spiele

Thomas Geyer (VfR Aalen / SSV Ulm 1846) 8 Profi-Spiele

Pascal Sohm (Türkspor Neckarsulm / SG Dynamo Dresden) 8 Profi-Spiele

Jannis Rabold (FC Nöttingen / Karlsruher SC) 7 Profi-Spiele

Steffen Lang (TSV Essingen / Arminia Bielefeld) 6 Profi-Spiele

Felix-Adrian Körber (SV Waldhausen / 1. FC Heidenheim) 4 Profi-Spiele

Kai Luibrand (FV Biberach/Riß / Karlsruher SC) 4 Profi-Spiele

Robert Geller (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 3 Profi-Spiele

Maurizio Scioscia (SSV Ehingen-Süd / 1. FC Heidenheim) 3 Profi-Spiele

Dominik Salz (1. CfR Pforzheim / Karlsruher SC) 2 Profi-Spiele

Dominique Rodrigues (FV 09 Nürtingen / SSV Reutlingen) 2 Profi-Spiele

Almin Osmanagic (FSV Schwenningen / SpVgg Greuther Fürth) 2 Profi-Spiele

Meiko Wäschenbach (Karlsruher SC / 1. FC Köln) 2 Profi-Spiele

Mateo Kritzer (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 2 Profi-Spiele

Christian Derflinger (FC 08 Villingen / SpVgg Greuther Fürth) 2 Profi-Spiele

Umut Ünlü (FSV Hollenbach / Würzburger Kickers) 1 Profi-Spiel

Georgios Pintidis (FC 08 Villingen / FC Ingolstadt 04) 1 Profi-Spiel

Tim Seifert (VfR Mannheim / 1. FC Heidenheim) 1 Profi-Spiel

Gökalp Kilic (TSV Essingen / 1. FC Heidenheim) 1 Profi-Spiel

Noah Rupp (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 1 Profi-Spiel

Tim Schraml (TSGV Waldstetten / SC Freiburg) 1 Profi-Spiel

Enes Zengin (Karlsruher SC / SpVgg Greuther Fürth) 1 Profi-Spiel

Marlon Dinger (Karlsruher SC / Karlsruher SC) 1 Profi-Spiel

Andreas Spann (FV Olympia Laupheim / Borussia Mönchengladbach) 1 Profi-Spiel

David Trivunic (1. Göppinger SV / Karlsruher SC) 1 Profi-Spiel

