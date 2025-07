Das sind die acht Eigengewächse im Kader der Stuttgarter Kickers

1. Nico Blank – Ein Blauer seit fast 15 Jahren

2011 kam Nico im Alter von 14 Jahren zu den Kickers – seither hat er schon viele Positionen gespielt und trägt derzeit die Kapitänsbinde. Aktuell wird der 28-Jährige als Außenverteidiger eingesetzt und geht mit seiner Vielseitigkeit und Identifikation voran. 2026 wird Nico sein 15. Jahr bei den Blauen feiern – ein echtes Vorbild für viele junge Kicker im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers.

2. Nevio Schembri – Seit einem Testspiel fester Bestandteil

Nevio kam in der U19 vom VfB Stuttgart zu den Kickers – und machte mit der Zeit auch für den Herrenbereich auf sich aufmerksam. In einem Testspiel gegen die TSG Backnang feierte der offensive Außenspieler seine Premiere, danach spielte Nevio sich mit starken Trainingsleistungen dauerhaft in den Kader. Letzte Saison erhielt der 19-Jährige bereits viel Einsatzzeit.

3. Jacob Danquah – Rückkehrer aus Hannover

Bereits als U17-Spieler kam Jacob vom VfB Stuttgart zu den Stuttgarter Kickers – und spielte bis zur U19 bei den Kickers. Der heute 20-Jährige wurde dann im Anschluss von Hannover 96 verpflichtet. Dort reifte Jacob trotz Verletzungspech in der U23 weiter. In diesem Sommer kehrte er zurück auf die Waldau – und feierte gegen Notts County sein Debüt im GAZi-Stadion auf der Waldau vor heimischem Publikum.