Das sind die 64 Teilnehmer der BFV-Totopokal-Hauptrunde

Alle Teams an Bord: Das Teilnehmerfeld für die 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb der Saison 2026/27 steht fest. Am vergangenen Wochenende wurde die 3. und letzte Qualifikationsrunde der Landes- und Bayernligsten abgeschlossen und das 64 Vereine umfassende Teilnehmerfeld steht damit fest. Die Auslosung der 1. BFV-Hauptrunde, bei der sich die 22 bayerischen Kreispokal-Sieger gemäß den Durchführungsbestimmungen erneut ihren "Wunschgegner“ aussuchen dürfen, findet am kommenden Freitag (10. Juli 2026) ab 18.30 Uhr in der Spielbank Bad Kötzting statt und wird live auf dem Youtube-Kanal des BFV übertragen. Gespielt werden die Partien der 1. Hauptrunde am 18. Juli 2026.
Insgesamt sind 64 Mannschaften in der 1. BFV-Hauptrunde dabei. Die 22 Kreispokalsieger 2026, die Regionalligisten der vergangenen Spielzeit 2025/26 (ohne zweite Mannschaften) und 24 Teams aus der Qualifikation der Bayern- und Landesligisten, die am Wochenende gespielt wurde. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Drittligisten der Saison 2025/26, TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg und den 1. FC Schweinfurt 05.
44 Starter aus den Regional-, Bayern- und Landesligen
TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg, 1. FC Schweinfurt 05, FC Würzburger Kickers, SpVgg Unterhaching, FV Illertissen, VfB Eichstätt, DJK Vilzing, SV Wacker Burghausen, TSV Aubstadt, SpVgg Ansbach, TSV Buchbach, FC Memmingen, SpVgg Bayreuth, TSV Schwaben Augsburg, SV Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Hankofen-Hailing, SV Aubing München, TSV Großbardorf, TSV 1860 Rosenheim, SV Alemannia Haibach, DJK Ammerthal, TSV Abtswind, TSV Seebach, SV Unterreichenbach, SpVgg Lam, TSC Neuendettelsau, SpVgg SV Weiden, FC Dingolfing, SV Fortuna Regensburg, TSV 1880 Wasserburg, SV Heimstetten, TSV Neudrossenfeld, TSV 1874 Kottern, TSV Schwabmünchen, SV Manching, FC Ismaning, 1. FC Lichtenfels, FC Eintracht Bamberg, TSV Kornburg, TSV 1882 Landsberg
22 Kreispokalsieger