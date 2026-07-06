Das sind die 64 Teilnehmer der BFV-Totopokal-Hauptrunde

Die Würzburger Kickers gehen als Titelverteidiger an den Start – Foto: Frank Scheuring

Alle Teams an Bord: Das Teilnehmerfeld für die 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb der Saison 2026/27 steht fest. Am vergangenen Wochenende wurde die 3. und letzte Qualifikationsrunde der Landes- und Bayernligsten abgeschlossen und das 64 Vereine umfassende Teilnehmerfeld steht damit fest. Die Auslosung der 1. BFV-Hauptrunde, bei der sich die 22 bayerischen Kreispokal-Sieger gemäß den Durchführungsbestimmungen erneut ihren "Wunschgegner“ aussuchen dürfen, findet am kommenden Freitag (10. Juli 2026) ab 18.30 Uhr in der Spielbank Bad Kötzting statt und wird live auf dem Youtube-Kanal des BFV übertragen. Gespielt werden die Partien der 1. Hauptrunde am 18. Juli 2026.