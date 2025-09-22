Oberligist TuS Ennepetal (in Blau) ist mit sechs Niederlagen gestartet. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Das sind die 40 formschwächsten Mannschaften im September 2025 FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Wer erlebt bislang eine Spielzeit 2025/26 zum Vergessen und ist überhaupt nicht in Form gekommen? Alleine zehn Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore | Formquotient VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

SV Zweckel | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge) TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)