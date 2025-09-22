Das sind die 40 formschwächsten Mannschaften im September 2025

Wer erlebt bislang eine Spielzeit 2025/26 zum Vergessen und ist überhaupt nicht in Form gekommen?
Alleine zehn Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore | Formquotient
VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)
SV Zweckel | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)
TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
TuS Leopoldshöhe | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
VfR Borgentreich | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
FC Lübbecke | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)
SV 04 Attendorn | Landesliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)
Hombrucher SV | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)
Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)
TuS Holzen-Sommerberg | Bezirksliga 6 | N-U-N-N-N | 0,11
SC Reken | Bezirksliga 11 | N-N-S-N-N | 0,11
Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | N-N-N-U-N | 0,12
SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | N-N-N-U-N | 0,13
SV Eidinghausen-Werste | Bezirksliga 1 | N-N-N-U-N | 0,13
SW Wattenscheid 08 | Bezirksliga 10 | N-N-N-U-N | 0,14
SV Büren | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-U | 0,14
SC Bünde | Bezirksliga 1 | N-N-N-U-N | 0,18
DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | U-U-N-N-N | 0,20
SV Heek | Bezirksliga 11 | N-U-N-U-N | 0,21
TuRa Freienohl | Bezirksliga 4 | U-N-N-U-N | 0,23
SuS Neuenkirchen II | Bezirksliga 12 | N-U-U-U-N | 0,23
SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | N-U-N-U-N | 0,24
SV Wacker Obercastrop | Westfalenliga 2 | N-U-U-N-N | 0,25
Fatih Türkgücü Meschede | Bezirksliga 4 | N-N-U-U-N | 0,25
SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | S-N-N-N-N | 0,26
SV Herbern | Bezirksliga 7 | N-N-U-U-N | 0,26
Mengede 08/20 | Bezirksliga 10 | N-N-U-U-N | 0,26
SVF Herringen | Bezirksliga 8 | N-U-N-N-U | 0,27
FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | N-U-N-N-U | 0,28
SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2 | N-S-N-N-N | 0,29
Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | S-N-N-N-N | 0,30
SC Lippetal | Bezirksliga 7 | N-S-N-N-N | 0,30
TuS Plettenberg | Bezirksliga 5 | S-N-N-N-N | 0,32
Türkspor Dortmund | Oberliga Westfalen | S-N-N-N-N | 0,33
Concordia Wiemelhausen | Westfalenliga 2 | N-N-N-U-U | 0,34
Union Lüdinghausen | Bezirksliga 8 | U-U-N-N-U | 0,35
SC Verl II | Oberliga Westfalen | U-U-N-U-N | 0,36
FC Wetter | Bezirksliga 6 | N-N-S-N-N | 0,36
RW Mastholte | Bezirksliga 6 | N-N-S-N-N | 0,36
VfB Börnig | Bezirksliga 9 | N-N-S-N-N | 0,36
TuS Sundern | Landesliga 2 | N-N-S-N-N | 0,37
SV Bommern | Bezirksliga 10 | N-S-N-N-N | 0,37