Allgemeines
Oberligist TuS Ennepetal (in Blau) ist mit sechs Niederlagen gestartet.
Oberligist TuS Ennepetal (in Blau) ist mit sechs Niederlagen gestartet. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Das sind die 40 formschwächsten Mannschaften im September 2025

FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Wer erlebt bislang eine Spielzeit 2025/26 zum Vergessen und ist überhaupt nicht in Form gekommen?

Alleine zehn Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore | Formquotient

VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

SV Zweckel | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

TuS Leopoldshöhe | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

VfR Borgentreich | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

FC Lübbecke | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)

SV 04 Attendorn | Landesliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)

Hombrucher SV | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)

Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlage in Folge)

TuS Holzen-Sommerberg | Bezirksliga 6 | N-U-N-N-N | 0,11

SC Reken | Bezirksliga 11 | N-N-S-N-N | 0,11

Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | N-N-N-U-N | 0,12

SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | N-N-N-U-N | 0,13

SV Eidinghausen-Werste | Bezirksliga 1 | N-N-N-U-N | 0,13

SW Wattenscheid 08 | Bezirksliga 10 | N-N-N-U-N | 0,14

SV Büren | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-U | 0,14

SC Bünde | Bezirksliga 1 | N-N-N-U-N | 0,18

DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | U-U-N-N-N | 0,20

SV Heek | Bezirksliga 11 | N-U-N-U-N | 0,21

TuRa Freienohl | Bezirksliga 4 | U-N-N-U-N | 0,23

SuS Neuenkirchen II | Bezirksliga 12 | N-U-U-U-N | 0,23

SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | N-U-N-U-N | 0,24

SV Wacker Obercastrop | Westfalenliga 2 | N-U-U-N-N | 0,25

Fatih Türkgücü Meschede | Bezirksliga 4 | N-N-U-U-N | 0,25

SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | S-N-N-N-N | 0,26

SV Herbern | Bezirksliga 7 | N-N-U-U-N | 0,26

Mengede 08/20 | Bezirksliga 10 | N-N-U-U-N | 0,26

SVF Herringen | Bezirksliga 8 | N-U-N-N-U | 0,27

FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | N-U-N-N-U | 0,28

SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2 | N-S-N-N-N | 0,29

Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | S-N-N-N-N | 0,30

SC Lippetal | Bezirksliga 7 | N-S-N-N-N | 0,30

TuS Plettenberg | Bezirksliga 5 | S-N-N-N-N | 0,32

Türkspor Dortmund | Oberliga Westfalen | S-N-N-N-N | 0,33

Concordia Wiemelhausen | Westfalenliga 2 | N-N-N-U-U | 0,34

Union Lüdinghausen | Bezirksliga 8 | U-U-N-N-U | 0,35

SC Verl II | Oberliga Westfalen | U-U-N-U-N | 0,36

FC Wetter | Bezirksliga 6 | N-N-S-N-N | 0,36

RW Mastholte | Bezirksliga 6 | N-N-S-N-N | 0,36

VfB Börnig | Bezirksliga 9 | N-N-S-N-N | 0,36

TuS Sundern | Landesliga 2 | N-N-S-N-N | 0,37

SV Bommern | Bezirksliga 10 | N-S-N-N-N | 0,37

