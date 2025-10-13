Das sind die 40 formschwächsten Mannschaften im Oktober 2025 FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Neun Mannschaften beendeten am Wochenende eine längere Durststrecke.

Vier Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.

Wer ist inmitten der Hinrunde überhaupt nicht in Form?

Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (9 Niederlagen in Folge)

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient

TuS Harpen | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

RW Ahlen | Oberliga Westfalen | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SV Heek | Bezirksliga 11 | U-N-N-N-N | 0,08

FC Marokko Herne | Bezirksliga 9 | U-N-N-N-N | 0,10

SuS Neuenkirchen II | Bezirksliga 12 | N-U-N-N-N | 0,10

SuK Canlar Bielefeld | Bezirksliga 2 | U-N-N-N-N | 0,11

SpVg Hagen 11 | Westfalenliga 2 | N-U-N-N-N | 0,11

FC Brünninghausen | Westfalenliga 2 | U-N-N-N-N | 0,11

Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10 | N-U-N-N-N | 0,11

SG Oberschelden | Bezirksliga 5 | N-U-N-N-N | 0,11

SV Heggen | Bezirksliga 5 | N-U-N-N-N | 0,12

SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | N-N-N-N-U | 0,16

DJK Vorwärts Ahlen | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-U | 0,16

VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-N-N-U-N | 0,16

SV Westfalia Soest | Westfalenliga 1 | N-N-N-N-U | 0,19

Vorwärts Wettringen | Landesliga 4 | U-N-U-N-N | 0,21

BC Eslohe | Bezirksliga 4 | U-U-N-N-N | 0,21

SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | U-N-U-N-N | 0,22

FC Lennestadt | Landesliga 2 | S-N-N-N-N | 0,25

Mengede 08/20 | Bezirksliga 10 | U-N-N-N-U | 0,25

FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | N-U-N-U-N | 0,26

DJK/VfL Billerbeck | Bezirksliga 11 | S-N-N-N-N | 0,26

TuS Tengern | Bezirksliga 1 | N-N-U-N-U | 0,27

SV Büren | Bezirksliga 12 | N-U-N-N-U | 0,27

Teuto Riesenbeck | Bezirksliga 12 | U-N-N-N-U | 0,27

SV Setzen | Bezirksliga 5 | S-N-N-N-N | 0,27

Geisecker SV | Bezirksliga 6 | S-N-N-N-N | 0,28

SuS Kaiserau | Landesliga 3 | N-S-N-N-N | 0,29

Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3 | N-S-N-N-N | 0,29

FC Wetter | Bezirksliga 6 | N-N-N-U-U | 0,29

ASSV Letmathe | Bezirksliga 6 | N-S-N-N-N | 0,29

SC Neheim | Landesliga 2 | N-N-N-U-U | 0,30

VfL Senden | Landesliga 4 | N-S-N-N-N | 0,30

VfB Altena | Bezirksliga 6 | S-N-N-N-N | 0,30

SG BW Haspe | Bezirksliga 6 | N-S-N-N-N | 0,31

SV Hilbeck | Bezirksliga 7 | N-S-N-N-N | 0,33

SV Bommern 05 | Bezirksliga 10 | N-N-S-N-N | 0,35

TuS Leopoldshöhe | Bezirksliga 2 | N-N-S-N-N | 0,36

VfB Börnig | Bezirksliga 9 | N-N-S-N-N | 0,36

SV Schermbeck | Oberliga Westfalen | N-U-U-U-N | 0,37

FC Neheim-Erlenbruch | Bezirksliga 4 | N-S-N-N-N | 0,37

SuS Cappel | Bezirksliga 7 | U-N-U-N-U | 0,39

Diese 9 Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:

SC Verl II | Oberliga Westfalen | Sieg nach 7 Sieglos-Spielen

TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | Sieg nach 8 Sieglos-Spielen zum Saisonauftakt

DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | Unentschieden nach 6 Niederlage in Folge

Hövelhofer SV | Landesliga 1 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

Hombrucher SV | Landesliga 3 | Sieg nach 7 Niederlagen in Folge

SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | Sieg nach 8 Sieglos-Spielen zum Saisonauftakt

SC Lippetal | Bezirksliga 7 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge

SC Reken | Bezirksliga 11 | Sieg nach 8 Sieglos-Spielen zum Saisonauftakt