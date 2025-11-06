Das sind die 40 besten A-Ligisten - immer noch zwei verlustpunktfrei

Die Reserve von Landesligist SpVg Hagen 11 kassierte beim 2:2 gegen Verfolger Polonia Hagen die ersten Verlustpunkte, führt die neue eingleisige Kreisliga A Hagen aber weiterhin souverän an.
Hinweis:
+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf
* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele
x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 13-0-0 | 82:14 | +68
+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 10-0-0 | 34:11 | +23
+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 12-1-0 | 62:13 | +49
+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 12-1-0 | 48:11 | +37
+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 11-1-0 | 77:6 | +71
+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 11-1-0 | 59:15 | +44
+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 10-1-0 | 40:12 | +28
+ TuS Ennepe | Lüdenscheid | 8-1-0 | 33:10 | +23
+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 11-0-1 | 39:12 | +27
+ RWT Herne | Herne | 10-0-1 | 89:11 | +78
x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 9-0-1 | 41:5 | +36
+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 12-2-0 | 54:9 | +45
+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 9-2-0 | 48:11 | +37
x BSV Lendringsen | Iserlohn | 11-1-1 | 54:18 | +36
+ SSV Meschede | Hochsauerland | 11-1-1 | 46:8 | +38
* BW Alstedde | Unna/Hamm | 11-1-1 | 48:11 | +37
* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 11-1-1 | 43:12 | +31
x VfB Habinghorst | Herne | 9-1-1 | 40:13 | +27
+ SC Roland Beckum | Beckum | 8-1-1 | 46:17 | +29
x FSV Werdohl | Lüdenscheid | 8-1-1 | 40:15 | +25
+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 11-3-0 | 34:6 | +28
* Türkischer SC Hamm | Unna/Hamm | 10-3-0 | 49:13 | +36
* VfB Günnigfeld | Bochum | 7-3-0 | 34:8 | +26
x SSV Hagen | Hagen | 11-0-2 | 56:15 | +41
* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 11-0-2 | 55:19 | +36
+ TuS Laer | Steinfurt | 11-0-2 | 43:12 | +31
+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 11-0-2 | 38:9 | +29
x FC Frohlinde | Herne | 10-0-2 | 43:19 | +24
* FC Neuruhrort | Bochum | 9-0-2 | 40:18 | +22
+ TuS Lohe II | Minden | 11-2-1 | 41:11 | +30
* DJK BW Huckarde | Dortmund | 10-2-1 | 47:18 | +29
x SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 10-2-1 | 39:15 | +24
x TuS Gahlen | Recklinghausen | 9-2-1 | 44:13 | +31
x RW Germania | Dortmund | 9-2-1 | 54:24 | +30
x Fortuna Schlangen | Detmold | 8-2-1 | 45:10 | +35
x RW Vellern | Beckum | 8-2-1 | 46:14 | +32
x SW Röllinghausen | Recklinghausen | 8-2-1 | 42:16 | +26
x SV Langendreer | Bochum | 8-2-1 | 31:17 | +14
x DJK Arminia Ibbenbüren | Tecklenburg | 8-2-1 | 35:18 | +17
x Eintracht Mettingen | Tecklenburg | 7-2-1 | 28:13 | +15