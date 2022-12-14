Der TuS GW Pödinghausen wird sich im Winter langsam aber sicher auf die Bezirksliga vorbereiten.
Der TuS GW Pödinghausen wird sich im Winter langsam aber sicher auf die Bezirksliga vorbereiten. – Foto: Kevin Kosmehl

Das sind die 40 besten A-Ligisten

37 A-Liga Staffeln werden in Westfalen ausgetragen.

Nach dem TuS GW Pödinghausen hat auch die SG Gahmen verlustpunktfrei die Herbstmeisterschaft eingefahren. Nur acht A-Ligisten gehen ungeschlagen in das neue Jahr.

1. TuS GW Pödinghausen (Kreisliga A Herford)

Bilanz 16-0-0 / 71:8 Tore

2. SG Gahmen (Kreisliga A2 Dortmund)

Bilanz 15-0-0 / 69:15 Tore

3. TuS Ennepetal II (Kreisliga A2 Hagen)

Bilanz 15-0-1 / 72:9 Tore

4. TuS Ahmsen (Kreisliga A Lemgo)

Bilanz 15-1-0 / 66:28 Tore

5. Sportfreunde Bulmke (Kreisliga A2 Gelsenkirchen)

Bilanz 12-0-1 / 51:15 Tore

6. SuS Beckhausen (Kreisliga A1 Gelsenkirchen)

Bilanz 14-2-0 / 74:12 Tore

7. SC Lippetal (Kreisliga A Soest)

Bilanz 14-2-0 / 62:12 Tore

8. Beckumer SpVg II (Kreisliga A Beckum)

Bilanz 13-2-0 / 68:18 Tore

9. SVF Herringen (Kreisliga A1 Unna/Hamm)

Bilanz 13-2-0 / 49:3 Tore

10. FC Hilchenbach (Kreisliga A Siegen-Wittgenstein)

Bilanz 16-1-1 / 78:17 Tore

11. SV Marienloh (Kreisliga A Paderborn)

Bilanz 16-1-1 / 63:10 Tore

12. BV Bad Sassendorf (Kreisliga A Soest)

Bilanz 15-1-1 / 74:18 Tore

13. SSV Buer II (Kreisliga A1 Gelsenkirchen)

Bilanz 14-1-1 / 81:15 Tore

14. TSG Sprockhövel II (Kreisliga A2 Hagen)

Bilanz 14-1-1 / 53:8 Tore

15. Union Minden (Kresliga A Minden)

Bilanz 14-0-2 / 64:19 Tore

16. Eintracht Werne (Kreisliga A1 Unna/Hamm)

Bilanz 13-2-1 / 68:19 Tore

17. DJK Wacker Mecklenbeck (Kreisliga A2 Münster)

Bilanz 14-2-1 / 58:15 Tore

18. TSV Raesfeld (Kreisliga A1 Recklinghausen)

Bilanz 12-2-1 / 60:16 Tore

19. FC Gütersloh II (Kreisliga A Gütersloh)

Bilanz 13-2-1 / 62:20 Tore

20. SV Lembeck (Kreisliga A1 Recklinghausen)

Bilanz 12-2-1 / 48:15 Tore

21. SSV/FCA Rotthausen (Kreisliga A2 Gelsenkirchen)

Bilanz 10-2-1 / 32:18 Tore

22. SV Hüsten 09 II (Kreisliga A Arnsberg)

Bilanz 12-4-0 / 67:24 Tore

23. SW Holtwick (Kreisliga A2 Ahaus/Coesfeld)

Bilanz 14-1-2 / 55:18 Tore

24. SG Belle-Cappel (Kreisliga A Detmold)

Bilanz 12-1-2 / 60:21 Tore

25. VfR Sölde II (Kreisliga A2 Dortmund)

Bilanz 12-1-2 / 54:22 Tore

26. SpVgg Oelde (Kreisliga A Beckum)

Bilanz 11-1-2 / 50:12 Tore

27. SC Lüdenscheid (Kreisliga A Lüdenscheid)

Bilanz 11-1-2 / 50:23 Tore

28. FC Dahl/Dörenhagen (Kreisliga A Paderborn)

Bilanz 13-3-1 / 43:21 Tore

29. TSV Fichte Hagen (Kreisliga A1 Hagen)

Bilanz 12-3-1 / 78:20 Tore

30. Hasper SV (Kreisliga A1 Hagen)

Bilanz 12-3-1 / 70:17 Tore

31. VfL Mark (Kreisliga A1 Unna/Hamm)

Bilanz 12-3-1 / 62:10 Tore

32. SpVg Hagen II (Kreisliga A1 Hagen)

Bilanz 12-3-1 / 70:19 Tore

33. GW Langenberg-Benteler (Kreisliga A Gütersloh)

Bilanz 12-3-1 / 50:17 Tore

34. DJK SpVg Mellrich (Kreisliga A Lippstadt)

Bilanz 12-3-1 / 41:10 Tore

35. GW Amisia Rheine (Kreisliga A Steinfurt)

Bilanz 12-3-1 / 41:13 Tore

36. FC Mönninghausen (Kreisliga A Lippstadt)

Bilanz 12-3-1 / 45:18 Tore

37. SV Bommern (Kreisliga A2 Bochum)

Bilanz 11-3-1 / 58:15 Tore

38. TuRa Bergkamen (Kreisliga A2 Unna/Hamm)

Bilanz 11-3-1 / 59:18 Tore

39. BV Herne-Süd (Kreisliga A Herne)

Bilanz 11-3-1 / 50:15 Tore

40. VfB Habinghorst (Kreisliga A Herne)

Bilanz 11-3-1 / 40:19 Tore

41. FC BW Weser (Kreisliga A Höxter)

Bilanz 10-3-1 / 46:11 Tore

42. SV Affeln (Kreisliga A Arnsberg)

Bilanz 10-3-1 / 38:19 Tore

Hinweis: Gelistet sind nicht nur Tabellenführer, sondern die besten A-Kreisligisten nach Quotient. Aktuell haben 42 Mannschaften maximal erst neun „Verlustpunkte“ auf dem Konto.

Aufrufe: 014.12.2022, 08:00 Uhr
sbAutor

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