Das sind die 40 besten A-Ligisten

Nach dem TuS GW Pödinghausen hat auch die SG Gahmen verlustpunktfrei die Herbstmeisterschaft eingefahren. Nur acht A-Ligisten gehen ungeschlagen in das neue Jahr.
1. TuS GW Pödinghausen (Kreisliga A Herford)
Bilanz 16-0-0 / 71:8 Tore
2. SG Gahmen (Kreisliga A2 Dortmund)
Bilanz 15-0-0 / 69:15 Tore
3. TuS Ennepetal II (Kreisliga A2 Hagen)
Bilanz 15-0-1 / 72:9 Tore
4. TuS Ahmsen (Kreisliga A Lemgo)
Bilanz 15-1-0 / 66:28 Tore
5. Sportfreunde Bulmke (Kreisliga A2 Gelsenkirchen)
Bilanz 12-0-1 / 51:15 Tore
6. SuS Beckhausen (Kreisliga A1 Gelsenkirchen)
Bilanz 14-2-0 / 74:12 Tore
7. SC Lippetal (Kreisliga A Soest)
Bilanz 14-2-0 / 62:12 Tore
8. Beckumer SpVg II (Kreisliga A Beckum)
Bilanz 13-2-0 / 68:18 Tore
9. SVF Herringen (Kreisliga A1 Unna/Hamm)
Bilanz 13-2-0 / 49:3 Tore
10. FC Hilchenbach (Kreisliga A Siegen-Wittgenstein)
Bilanz 16-1-1 / 78:17 Tore
11. SV Marienloh (Kreisliga A Paderborn)
Bilanz 16-1-1 / 63:10 Tore
12. BV Bad Sassendorf (Kreisliga A Soest)
Bilanz 15-1-1 / 74:18 Tore
13. SSV Buer II (Kreisliga A1 Gelsenkirchen)
Bilanz 14-1-1 / 81:15 Tore
14. TSG Sprockhövel II (Kreisliga A2 Hagen)
Bilanz 14-1-1 / 53:8 Tore
15. Union Minden (Kresliga A Minden)
Bilanz 14-0-2 / 64:19 Tore
16. Eintracht Werne (Kreisliga A1 Unna/Hamm)
Bilanz 13-2-1 / 68:19 Tore
17. DJK Wacker Mecklenbeck (Kreisliga A2 Münster)
Bilanz 14-2-1 / 58:15 Tore
18. TSV Raesfeld (Kreisliga A1 Recklinghausen)
Bilanz 12-2-1 / 60:16 Tore
19. FC Gütersloh II (Kreisliga A Gütersloh)
Bilanz 13-2-1 / 62:20 Tore
20. SV Lembeck (Kreisliga A1 Recklinghausen)
Bilanz 12-2-1 / 48:15 Tore
21. SSV/FCA Rotthausen (Kreisliga A2 Gelsenkirchen)
Bilanz 10-2-1 / 32:18 Tore
22. SV Hüsten 09 II (Kreisliga A Arnsberg)
Bilanz 12-4-0 / 67:24 Tore
23. SW Holtwick (Kreisliga A2 Ahaus/Coesfeld)
Bilanz 14-1-2 / 55:18 Tore
24. SG Belle-Cappel (Kreisliga A Detmold)
Bilanz 12-1-2 / 60:21 Tore
25. VfR Sölde II (Kreisliga A2 Dortmund)
Bilanz 12-1-2 / 54:22 Tore
26. SpVgg Oelde (Kreisliga A Beckum)
Bilanz 11-1-2 / 50:12 Tore
27. SC Lüdenscheid (Kreisliga A Lüdenscheid)
Bilanz 11-1-2 / 50:23 Tore
28. FC Dahl/Dörenhagen (Kreisliga A Paderborn)
Bilanz 13-3-1 / 43:21 Tore
29. TSV Fichte Hagen (Kreisliga A1 Hagen)
Bilanz 12-3-1 / 78:20 Tore
30. Hasper SV (Kreisliga A1 Hagen)
Bilanz 12-3-1 / 70:17 Tore
31. VfL Mark (Kreisliga A1 Unna/Hamm)
Bilanz 12-3-1 / 62:10 Tore
32. SpVg Hagen II (Kreisliga A1 Hagen)
Bilanz 12-3-1 / 70:19 Tore
33. GW Langenberg-Benteler (Kreisliga A Gütersloh)
Bilanz 12-3-1 / 50:17 Tore
34. DJK SpVg Mellrich (Kreisliga A Lippstadt)
Bilanz 12-3-1 / 41:10 Tore
35. GW Amisia Rheine (Kreisliga A Steinfurt)
Bilanz 12-3-1 / 41:13 Tore
36. FC Mönninghausen (Kreisliga A Lippstadt)
Bilanz 12-3-1 / 45:18 Tore
37. SV Bommern (Kreisliga A2 Bochum)
Bilanz 11-3-1 / 58:15 Tore
38. TuRa Bergkamen (Kreisliga A2 Unna/Hamm)
Bilanz 11-3-1 / 59:18 Tore
39. BV Herne-Süd (Kreisliga A Herne)
Bilanz 11-3-1 / 50:15 Tore
40. VfB Habinghorst (Kreisliga A Herne)
Bilanz 11-3-1 / 40:19 Tore
41. FC BW Weser (Kreisliga A Höxter)
Bilanz 10-3-1 / 46:11 Tore
42. SV Affeln (Kreisliga A Arnsberg)
Bilanz 10-3-1 / 38:19 Tore
Hinweis: Gelistet sind nicht nur Tabellenführer, sondern die besten A-Kreisligisten nach Quotient. Aktuell haben 42 Mannschaften maximal erst neun „Verlustpunkte“ auf dem Konto.