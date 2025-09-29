Das sind die 30 formschwächsten Mannschaften im September 2025

Wer erlebt bislang eine Spielzeit 2025/26 zum Vergessen und ist überhaupt nicht in Form gekommen?
Sieben Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.
Gleich 15 Mannschaften beendeten am Wocheende eine längere Durststrecke.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient
VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)
Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)
FC Lübbecke | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
Hombrucher SV | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
TuS Plettenberg | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
SC Reken | Bezirksliga 11 | N-S-N-N-N | 0,09
DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | U-N-N-N-N | 0,10
SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | N-N-U-N-N | 0,11
SuS Neuenkirchen II | Bezirksliga 12 | N-N-N-U-N | 0,12
W Wattenscheid 08 | Bezirksliga 10 | N-N-U-N-N | 0,12
TuRa Freienohl | Bezirksliga 4 | N-N-U-N-N | 0,13
SV Büren | Bezirksliga 12 | N-N-N-U-N | 0,13
TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | N-N-N-N-U | 0,16
SV Heek | Bezirksliga 11 | U-N-U-N-N | 0,19
Union Lüdinghausen | Bezirksliga 8 | U-N-N-U-N | 0,22
Mengede 08/20 | Bezirksliga 10 | N-U-U-N-N | 0,23
Union Minden | Bezirksliga 1 | S-N-N-N-N | 0,25
FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | U-N-N-U-N | 0,25
DJK Vorwärts Ahlen | Bezirksliga 7 | S-N-N-N-N | 0,25
SC Lippetal | Bezirksliga 7 | S-N-N-N-N | 0,26
SV Eidinghausen-Werste | Bezirksliga 1 | N-N-U-N-U | 0,27
SV RW Deuten | Landesliga 4 | N-U-N-U-N | 0,28
SC Halle | Bezirksliga 2 | N-S-N-N-N | 0,29
YEG Hassel | Landesliga 3 | S-N-N-N-N | 0,30
FC Wetter | Bezirksliga 6 | N-S-N-N-N | 0,31
RW Mastholte | Bezirksliga 7 | N-S-N-N-N | 0,32
TuS Sundern | Landesliga 2 | N-S-N-N-N | 0,33
TuS Harpen | Landesliga 3 | S-N-N-N-N | 0,33
USC Altenautal | Landesliga 2 | N-S-N-N-N | 0,36
SC Verl II | Oberliga Westfalen | U-N-U-N-U | 0,37
SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | U-N-U-N-U | 0,37
SV Bommern | Bezirksliga 10 | N-S-N-N-N | 0,37
FC Marokko Herne | Bezirksliga 9 | U-U-U-N-N | 0,37
__
Diese 15 Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:
Türkspor Dortmund | Oberliga Westfalen | Sieg nach 4 Niederlage in Folge
TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | "Beinahe-Sieg" nach 6 Niederlagen zum Saisonauftakt
Concordia Wiemelhausen | Westfalenliga 2 | Sieg nach 5 Spielen ohne Sieg
SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge
SV Wacker Obercastrop | Westfalenliga 2 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt
SV 04 Attendorn | Landesliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge
SC Bünde | Bezirksliga 1 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt
TuS Leopoldshöhe | Bezirksliga 2 | Sieg nach 6 Niederlagen zum Saisonauftakt
VfR Borgentreich | Bezirksliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge
Fatih Türkgücü Meschede | Bezirksliga 4 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt
TuS Holzen-Sommerberg | Bezirksliga 6 | Sieg nach 5 Spielen ohne Sieg
SV Herbern | Bezirksliga 7 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt
SVF Herringen | Bezirksliga 8 | Sieg nach 6 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt
SV Zweckel | Bezirksliga 9 | Sieg nach 7 Niederlagen zum Saisonauftakt
Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt
Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge