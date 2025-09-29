Das sind die 30 formschwächsten Mannschaften im September 2025 FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Gleich 15 Mannschaften beendeten am Wocheende eine längere Durststrecke.

Sieben Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.

Wer erlebt bislang eine Spielzeit 2025/26 zum Vergessen und ist überhaupt nicht in Form gekommen?

VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient

FC Lübbecke | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

Hombrucher SV | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

TuS Plettenberg | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SC Reken | Bezirksliga 11 | N-S-N-N-N | 0,09

DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | U-N-N-N-N | 0,10

SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | N-N-U-N-N | 0,11

SuS Neuenkirchen II | Bezirksliga 12 | N-N-N-U-N | 0,12

W Wattenscheid 08 | Bezirksliga 10 | N-N-U-N-N | 0,12

TuRa Freienohl | Bezirksliga 4 | N-N-U-N-N | 0,13

SV Büren | Bezirksliga 12 | N-N-N-U-N | 0,13

TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | N-N-N-N-U | 0,16

SV Heek | Bezirksliga 11 | U-N-U-N-N | 0,19

Union Lüdinghausen | Bezirksliga 8 | U-N-N-U-N | 0,22

Mengede 08/20 | Bezirksliga 10 | N-U-U-N-N | 0,23

Union Minden | Bezirksliga 1 | S-N-N-N-N | 0,25

FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | U-N-N-U-N | 0,25

DJK Vorwärts Ahlen | Bezirksliga 7 | S-N-N-N-N | 0,25

SC Lippetal | Bezirksliga 7 | S-N-N-N-N | 0,26

SV Eidinghausen-Werste | Bezirksliga 1 | N-N-U-N-U | 0,27

SV RW Deuten | Landesliga 4 | N-U-N-U-N | 0,28

SC Halle | Bezirksliga 2 | N-S-N-N-N | 0,29

YEG Hassel | Landesliga 3 | S-N-N-N-N | 0,30

FC Wetter | Bezirksliga 6 | N-S-N-N-N | 0,31

RW Mastholte | Bezirksliga 7 | N-S-N-N-N | 0,32

TuS Sundern | Landesliga 2 | N-S-N-N-N | 0,33

TuS Harpen | Landesliga 3 | S-N-N-N-N | 0,33

USC Altenautal | Landesliga 2 | N-S-N-N-N | 0,36

SC Verl II | Oberliga Westfalen | U-N-U-N-U | 0,37

SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | U-N-U-N-U | 0,37

SV Bommern | Bezirksliga 10 | N-S-N-N-N | 0,37

FC Marokko Herne | Bezirksliga 9 | U-U-U-N-N | 0,37

__

Diese 15 Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:

Türkspor Dortmund | Oberliga Westfalen | Sieg nach 4 Niederlage in Folge

TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | "Beinahe-Sieg" nach 6 Niederlagen zum Saisonauftakt

Concordia Wiemelhausen | Westfalenliga 2 | Sieg nach 5 Spielen ohne Sieg

SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

SV Wacker Obercastrop | Westfalenliga 2 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt

SV 04 Attendorn | Landesliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge

SC Bünde | Bezirksliga 1 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt

TuS Leopoldshöhe | Bezirksliga 2 | Sieg nach 6 Niederlagen zum Saisonauftakt

VfR Borgentreich | Bezirksliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge

Fatih Türkgücü Meschede | Bezirksliga 4 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt

TuS Holzen-Sommerberg | Bezirksliga 6 | Sieg nach 5 Spielen ohne Sieg

SV Herbern | Bezirksliga 7 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt

SVF Herringen | Bezirksliga 8 | Sieg nach 6 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt

SV Zweckel | Bezirksliga 9 | Sieg nach 7 Niederlagen zum Saisonauftakt

Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | Sieg nach 7 Spielen ohne Sieg zum Saisonauftakt

Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge