Der Hombrucher SV, hier mit Eigengewäch Julien Maurice Götzen (in Rot), steht nach 39 Jahren vor dem Absturz in die Bezirksliga, damals noch unter dem Vorgängerverein Hombrucher FV. – Foto: Joachim Josephs

Das sind die 30 formschwächsten Mannschaften im Oktober 2025 FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Wer ist inmitten der Hinrunde überhaupt nicht in Form? Sieben Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück. Gleich 15 Mannschaften beendeten am Wochenende eine längere Durststrecke.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)

Hombrucher SV | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge) SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)