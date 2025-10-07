 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Der Hombrucher SV, hier mit Eigengewäch Julien Maurice Götzen (in Rot), steht nach 39 Jahren vor dem Absturz in die Bezirksliga, damals noch unter dem Vorgängerverein Hombrucher FV. – Foto: Joachim Josephs

Das sind die 30 formschwächsten Mannschaften im Oktober 2025

FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Wer ist inmitten der Hinrunde überhaupt nicht in Form?

Sieben Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.

Gleich 15 Mannschaften beendeten am Wochenende eine längere Durststrecke.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient

Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)

Hombrucher SV | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

Delbrücker SC II | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

TuS Harpen | Landesliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

DJK Vorwärts Ahlen | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SC Lippetal | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SC Reken | Bezirksliga 11 | U-N-N-N-N | 0,08

SV Heek | Bezirksliga 11 | N-U-N-N-N | 0,09

SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | N-U-N-N-N | 0,10

SV Büren | Bezirksliga 12 | N-N-U-N-N | 0,11

SuS Neuenkirchen II | Bezirksliga 12 | N-N-U-N-N | 0,11

SG Oberschelden | Bezirksliga 5 | N-N-U-N-N | 0,12

Teuto Riesenbeck | Bezirksliga 12 | N-U-N-N-N | 0,12

TuS Tengern | Bezirksliga 1 | N-N-N-U-N | 0,13

TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | N-N-N-U-N | 0,15

VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-U | 0,18

Mengede 08/20 | Bezirksliga 10 | U-U-N-N-N | 0,20

FC Brünninghausen | Westfalenliga 2 | U-U-N-N-N | 0,21

SC Verl II | Oberliga Westfalen | N-U-N-U -N| 0,23

SV Eidinghausen-Werste | Bezirksliga 1 | N-U-N-U-N | 0,24

FC Marokko Herne | Bezirksliga 9 | U-U-N-N-N | 0,24

SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | N-U-N-U-N | 0,25

FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | N-N-U-N-U | 0,30

SV Setzen | Bezirksliga 5 | N-S-N-N-N | 0,31

Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3 | N-N-S-N-N | 0,33

SuS Kaiserau | Landesliga 3 | N-N-S-N-N | 0,34

RW Ahlen | Oberliga Westfalen | S-N-N-N-N | 0,35

SV Westfalia Soest | Westfalenliga 1 | S-N-N-N-N | 0,35

VfB Altena | Bezirksliga 6 | N-S-N-N-N | 0,35

SV Schermbeck | Oberliga Westfalen | N-U-U-U-N | 0,37

Hövelhofer SV | Landesliga 1 | N-S-N-N-N | 0,37

SV Hilbeck | Bezirksliga 7 | Bezirksliga | N-N-S-N-N | 0,37

DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2 | N-S-N-N-N | 0,38

Diese 15 Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:

SF DJK Mastbruch | Landesliga 1 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

FC Lübbecke | Landesliga 1 | Sieg nach 6 Niederlagen in Folge

USC Altenautal | Landesliga 2 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

TuS Sundern | Landesliga 2 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

YEG Hassel | Landesliga 3 | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge

SV RW Deuten | Landesliga 4 | Sieg nach 7 Sieglos-Spielen in Folge

Union Minden | Bezirksliga 1 | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge

SC Halle | Bezirksliga 2 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

TuRa Freienohl | Bezirksliga 4 | Sieg nach 6 Sieglos-Spielen in Folge

TuS Plettenberg | Bezirksliga 5 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge

RW Mastholte | Bezirksliga 7 | Sieg nach 3 Niederlage in Folge

VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | "Beinahe-Sieg" nach 8 Niederlagen zum Saisonauftakt

Union Lüdinghausen | Bezirksliga 8 | Sieg nach 8 Siegslos-Spielen zum Saisonauftakt

SW Wattenscheid 08 | Bezirksliga 10 | Sieg nach 8 Siegslos-Spielen zum Saisonauftakt

DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | Sieg nach 7 Siegslos-Spielen zum Saisonauftakt

