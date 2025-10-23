 2025-10-15T11:43:40.576Z

Westfalia Dortmund marschiert Richtung Bezirksliga.
Westfalia Dortmund marschiert Richtung Bezirksliga. – Foto: Andy Seiffert

Das sind die 30 besten A-Ligisten - nur noch vier verlustpunktfrei

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

In der Kreisliga A1 Recklinghausen verlor der VfL Ramsdorf durch die 1:2-Topspiel-Niederlage bei Verfolger Concordia Flaesheim seine weiße Weste.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Hinweis:

+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf

* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele

x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 11-0-0 | 71:13 | +51

+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 11-0-0 | 56:10 | +46

+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 10-0-0 | 73:4 | +69

+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 8-0-0 | 28:9 | +19

___

Zwei Verlustpunkte

+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 10-1-0 | 40:9 | +31

+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 9-1-0 | 47:11 | +36

+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 8-1-0 | 43:7 | +36

+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 8-1-0 | 29:8 | +21

* FSV Werdohl | Lüdenscheid | 7-1-0 | 38:12 | +26

* TuS Ennepe | Lüdenscheid | 7-1-0 | 30:8 | +22

___

Drei Verlustpunkte

* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 10-0-1 | 52:14 | +38

+ TuS Laer | Steinfurt | 10-0-1 | 39:8 | +31

+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 9-0-1 | 32:11 | +21

+ RWT Herne | Herne | 8-0-1 | 80:9 | +71

x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 8-0-1 | 37:4 | +33

+ FC Neuruhrort | Bochum | 8-0-1 | 37:13 | +24

___

Vier Verlustpunkte

+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 10-2-0 | 29:4 | +25

+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 10-2-0 | 48:9 | +39

+ SV Körne | Dortmund | 9-2-0 | 32:14 | +18

+ RW Vellern | Beckum | 7-2-0 | 39:10 | +29

___

Fünf Verlustpunkte

x BSV Lendringsen | Iserlohn | 9-1-1 | 47:15 | +32

* SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 9-1-1 | 34:13 | +21

* SSV Meschede | Hochsauerland | 9-1-1 | 38:7 | +31

* DJK BW Huckarde | Dortmund | 9-1-1 | 42:15 | +27

* BW Alstedde | Unna/Hamm | 9-1-1 | 37:10 | +27

* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 9-1-1 | 36:12 | +24

+ RW Lennestadt | Olpe | 9-1-1 | 42:19 | +23

+ SG Oberes Almetal | Paderborn | 9-1-1 | 27:7 | +20

+ SG Coesfeld | Ahaus-Coesfeld | 9-1-1 | 29:13 | +16

x TuS Gahlen | Recklinghausen | 8-1-1 | 38:11 | +27

+ SW Röllinghausen | Recklinghausen | 8-1-1 | 40:14 | +26

x VfB Habinghorst | Herne | 8-1-1 | 38:13 | +25

x SV Diestelbruch-Mosebeck | Detmold | 7-1-1 | 45:11 | +34

x SC Roland Beckum | Beckum | 6-1-1 | 38:15 | +23

