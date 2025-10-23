Das sind die 30 besten A-Ligisten - nur noch vier verlustpunktfrei

In der Kreisliga A1 Recklinghausen verlor der VfL Ramsdorf durch die 1:2-Topspiel-Niederlage bei Verfolger Concordia Flaesheim seine weiße Weste.
Hinweis:
+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf
* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele
x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 11-0-0 | 71:13 | +51
+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 11-0-0 | 56:10 | +46
+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 10-0-0 | 73:4 | +69
+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 8-0-0 | 28:9 | +19
___
+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 10-1-0 | 40:9 | +31
+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 9-1-0 | 47:11 | +36
+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 8-1-0 | 43:7 | +36
+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 8-1-0 | 29:8 | +21
* FSV Werdohl | Lüdenscheid | 7-1-0 | 38:12 | +26
* TuS Ennepe | Lüdenscheid | 7-1-0 | 30:8 | +22
___
* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 10-0-1 | 52:14 | +38
+ TuS Laer | Steinfurt | 10-0-1 | 39:8 | +31
+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 9-0-1 | 32:11 | +21
+ RWT Herne | Herne | 8-0-1 | 80:9 | +71
x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 8-0-1 | 37:4 | +33
+ FC Neuruhrort | Bochum | 8-0-1 | 37:13 | +24
___
+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 10-2-0 | 29:4 | +25
+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 10-2-0 | 48:9 | +39
+ SV Körne | Dortmund | 9-2-0 | 32:14 | +18
+ RW Vellern | Beckum | 7-2-0 | 39:10 | +29
___
x BSV Lendringsen | Iserlohn | 9-1-1 | 47:15 | +32
* SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 9-1-1 | 34:13 | +21
* SSV Meschede | Hochsauerland | 9-1-1 | 38:7 | +31
* DJK BW Huckarde | Dortmund | 9-1-1 | 42:15 | +27
* BW Alstedde | Unna/Hamm | 9-1-1 | 37:10 | +27
* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 9-1-1 | 36:12 | +24
+ RW Lennestadt | Olpe | 9-1-1 | 42:19 | +23
+ SG Oberes Almetal | Paderborn | 9-1-1 | 27:7 | +20
+ SG Coesfeld | Ahaus-Coesfeld | 9-1-1 | 29:13 | +16
x TuS Gahlen | Recklinghausen | 8-1-1 | 38:11 | +27
+ SW Röllinghausen | Recklinghausen | 8-1-1 | 40:14 | +26
x VfB Habinghorst | Herne | 8-1-1 | 38:13 | +25
x SV Diestelbruch-Mosebeck | Detmold | 7-1-1 | 45:11 | +34
x SC Roland Beckum | Beckum | 6-1-1 | 38:15 | +23