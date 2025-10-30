 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Nach dem zwischenzeitlichen Absturz in die B-Liga könnte der bis dato noch ungeschlagene TuS Kachtenhausen nach 26 Jahren in die Bezirkskiga zurückkehren.
Das sind die 30 besten A-Ligisten - nur noch drei verlustpunktfrei

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

In der Kreisliga A1 Dortmund kassierte Westfalia Dortmund im Topspiel bei Verfolger BW Huckarde den 2:2-Last-Minute-Ausgleich und verlor damit die weiße Weste.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Hinweis:

+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf

* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele

x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 12-0-0 | 80:14 | +66

+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 12-0-0 | 60:11 | +49

+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 9-0-0 | 31:9 | +22

___

Zwei Verlustpunkte

+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 11-1-0 | 41:9 | +32

+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 10-1-0 | 75:6 | +69

+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 10-1-0 | 51:13 | +38

+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 9-1-0 | 46:9 | +37

+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 9-1-0 | 34:11 | +23

* FSV Werdohl | Lüdenscheid | 8-1-0 | 40:13 | +27

* TuS Ennepe | Lüdenscheid | 8-1-0 | 35:8 | +27

___

Drei Verlustpunkte

* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 11-0-1 | 54:15 | +39

+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 10-0-1 | 36:12 | +24

+ RWT Herne | Herne | 9-0-1 | 84:10 | +74

x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 9-0-1 | 43:5 | +38

___

Vier Verlustpunkte

+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 11-2-0 | 50:9 | +41

+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 10-2-0 | 29:4 | +25

___

Fünf Verlustpunkte

x BSV Lendringsen | Iserlohn | 10-1-1 | 50:16 | +34

+ SSV Meschede | Hochsauerland | 10-1-1 | 44:8 | +37

* BW Alstedde | Unna/Hamm | 10-1-1 | 45:10 | +35

* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 10-1-1 | 40:12 | +28

+ RW Lennestadt | Olpe | 10-1-1 | 45:19 | +26

+ SW Röllinghausen | Recklinghausen | 8-1-1 | 40:14 | +26

x VfB Habinghorst | Herne | 9-1-1 | 40:13 | +27

x SV Langendreer | Bochum | 8-1-1 | 29:15 | +14

+ SC Roland Beckum | Beckum | 7-1-1 | 40:16 | +24

___

Sechs Verlustpunkte

x Türkischer SC Hamm | 9-3-0 | 45:12 | +33

x Teutonia SuS Waltrop | 8-3-0 | 31:4 | +27

* SW Eppendorf | Bochum | 7-3-0 | 46:14 | +32

* VfB Günnigfeld | Bochum | 6-3-0 | 32:8 | +24

x SSV Hagen | Hagen | 10-0-2 | 52:13 | +39

+ TuS Laer | Steinfurt | 10-0-2 | 41:11 | +30

+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 10-0-2 | 34:8 | +26

x FC Frohlinde | Herne | 10-0-2 | 43:19 | +24

* FC Neuruhrort | Bochum | 8-0-2 | 38:18 | +24

x SV Liesborn | Beckum | 7-0-2 | 38:19 | +19

x VfB Germania Lette | Beckum | 7-0-2 | 30:22 | +8

