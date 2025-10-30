Das sind die 30 besten A-Ligisten - nur noch drei verlustpunktfrei

In der Kreisliga A1 Dortmund kassierte Westfalia Dortmund im Topspiel bei Verfolger BW Huckarde den 2:2-Last-Minute-Ausgleich und verlor damit die weiße Weste.
Hinweis:
+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf
* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele
x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 12-0-0 | 80:14 | +66
+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 12-0-0 | 60:11 | +49
+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 9-0-0 | 31:9 | +22
___
+ SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 11-1-0 | 41:9 | +32
+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 10-1-0 | 75:6 | +69
+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 10-1-0 | 51:13 | +38
+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 9-1-0 | 46:9 | +37
+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 9-1-0 | 34:11 | +23
* FSV Werdohl | Lüdenscheid | 8-1-0 | 40:13 | +27
* TuS Ennepe | Lüdenscheid | 8-1-0 | 35:8 | +27
___
* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 11-0-1 | 54:15 | +39
+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 10-0-1 | 36:12 | +24
+ RWT Herne | Herne | 9-0-1 | 84:10 | +74
x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 9-0-1 | 43:5 | +38
___
+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 11-2-0 | 50:9 | +41
+ SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 10-2-0 | 29:4 | +25
___
x BSV Lendringsen | Iserlohn | 10-1-1 | 50:16 | +34
+ SSV Meschede | Hochsauerland | 10-1-1 | 44:8 | +37
* BW Alstedde | Unna/Hamm | 10-1-1 | 45:10 | +35
* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 10-1-1 | 40:12 | +28
+ RW Lennestadt | Olpe | 10-1-1 | 45:19 | +26
+ SW Röllinghausen | Recklinghausen | 8-1-1 | 40:14 | +26
x VfB Habinghorst | Herne | 9-1-1 | 40:13 | +27
x SV Langendreer | Bochum | 8-1-1 | 29:15 | +14
+ SC Roland Beckum | Beckum | 7-1-1 | 40:16 | +24
___
x Türkischer SC Hamm | 9-3-0 | 45:12 | +33
x Teutonia SuS Waltrop | 8-3-0 | 31:4 | +27
* SW Eppendorf | Bochum | 7-3-0 | 46:14 | +32
* VfB Günnigfeld | Bochum | 6-3-0 | 32:8 | +24
x SSV Hagen | Hagen | 10-0-2 | 52:13 | +39
+ TuS Laer | Steinfurt | 10-0-2 | 41:11 | +30
+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 10-0-2 | 34:8 | +26
x FC Frohlinde | Herne | 10-0-2 | 43:19 | +24
* FC Neuruhrort | Bochum | 8-0-2 | 38:18 | +24
x SV Liesborn | Beckum | 7-0-2 | 38:19 | +19
x VfB Germania Lette | Beckum | 7-0-2 | 30:22 | +8