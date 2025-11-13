Das sind die 30 besten A-Ligisten - immer noch zwei verlustpunktfrei

VTS Iserlohn und Cheruskia Laggenbeck steuern auf die perfekte Hinrunde zu.
Hinweis:
+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf
* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele
x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 14-0-0 | 84:14 | +70
+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 12-0-0 | 43:15 | +28
___
+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 12-1-0 | 91:6 | +85
+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 12-1-0 | 64:19 | +45
+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 11-1-0 | 45:13 | +32
+ TuS Ennepe | Lüdenscheid | 9-1-0 | 39:11 | +28
___
+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 12-0-1 | 42:14 | +28
+ RWT Herne | Herne | 11-0-1 | 93:11 | +82
x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 9-0-1 | 41:5 | +36
___
+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 12-2-0 | 54:9 | +45
___
+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 12-1-1 | 63:16 | +47
* BW Alstedde | Unna/Hamm | 12-1-1 | 54:13 | +41
* SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 12-1-1 | 49:13 | +36
* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 12-1-1 | 47:12 | +35
x VfB Habinghorst | Herne | 10-1-1 | 59:14 | +45
+ SC Roland Beckum | Beckum | 9-1-1 | 48:18 | +30
x FSV Werdohl | Lüdenscheid | 8-1-1 | 40:15 | +25
___
* Türkischer SC Hamm | Unna/Hamm | 10-3-0 | 49:13 | +36
+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 9-3-0 | 50:13 | +37
x SSV Hagen | Hagen | 12-0-2 | 59:16 | +43
* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 12-0-2 | 66:19 | +47
+ TuS Laer | Steinfurt | 12-0-2 | 47:13 | +34
+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 12-0-2 | 39:9 | +30
x FC Frohlinde | Herne | 10-0-2 | 43:19 | +24
+ FC Neuruhrort | Bochum | 10-0-2 | 48:18 | +30
___
x BSV Lendringsen | Iserlohn | 11-2-1 | 55:19 | +36
* DJK BW Huckarde | Dortmund | 10-2-1 | 47:18 | +29
+ SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 11-2-1 | 40:15 | +25
x TuS Gahlen | Recklinghausen | 10-2-1 | 46:14 | +32
x Fortuna Schlangen | Detmold | 9-2-1 | 49:11 | +38
x RW Vellern | Beckum | 8-2-1 | 46:14 | +32