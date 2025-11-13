 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Nach dem zwischenzeitlichen Absturz in die B-Liga könnte der bis dato noch ungeschlagene TuS Kachtenhausen nach 26 Jahren in die Bezirkskliga zurückkehren.
Das sind die 30 besten A-Ligisten - immer noch zwei verlustpunktfrei

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

VTS Iserlohn und Cheruskia Laggenbeck steuern auf die perfekte Hinrunde zu.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Hinweis:

+ = steigt nach aktuellem Stand direkt in die Bezirksliga auf

* = bestreitet nach aktuellem Stand Aufstiegsspiele

x = steigt nach aktuellen Stand nicht auf

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

+ VTS Iserlohn | Iserlohn | 14-0-0 | 84:14 | +70

+ Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 12-0-0 | 43:15 | +28

___

Zwei Verlustpunkte

+ Westfalia Dortmund | Dortmund | 12-1-0 | 91:6 | +85

+ Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 12-1-0 | 64:19 | +45

+ TuS Kachtenhausen | Detmold | 11-1-0 | 45:13 | +32

+ TuS Ennepe | Lüdenscheid | 9-1-0 | 39:11 | +28

___

Drei Verlustpunkte

+ VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 12-0-1 | 42:14 | +28

+ RWT Herne | Herne | 11-0-1 | 93:11 | +82

x RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 9-0-1 | 41:5 | +36

___

Vier Verlustpunkte

+ TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 12-2-0 | 54:9 | +45

___

Fünf Verlustpunkte

+ SpVg Hagen 11 II | Hagen | 12-1-1 | 63:16 | +47

* BW Alstedde | Unna/Hamm | 12-1-1 | 54:13 | +41

* SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 12-1-1 | 49:13 | +36

* FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 12-1-1 | 47:12 | +35

x VfB Habinghorst | Herne | 10-1-1 | 59:14 | +45

+ SC Roland Beckum | Beckum | 9-1-1 | 48:18 | +30

x FSV Werdohl | Lüdenscheid | 8-1-1 | 40:15 | +25

___

Sechs Verlustpunkte

* Türkischer SC Hamm | Unna/Hamm | 10-3-0 | 49:13 | +36

+ TuS Witten-Stockum | Bochum | 9-3-0 | 50:13 | +37

x SSV Hagen | Hagen | 12-0-2 | 59:16 | +43

* TuS Uentrop | Unna/Hamm | 12-0-2 | 66:19 | +47

+ TuS Laer | Steinfurt | 12-0-2 | 47:13 | +34

+ SuS Legden | Ahaus/Coesfeld | 12-0-2 | 39:9 | +30

x FC Frohlinde | Herne | 10-0-2 | 43:19 | +24

+ FC Neuruhrort | Bochum | 10-0-2 | 48:18 | +30

___

Sieben Verlustpunkte

x BSV Lendringsen | Iserlohn | 11-2-1 | 55:19 | +36

* DJK BW Huckarde | Dortmund | 10-2-1 | 47:18 | +29

+ SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 11-2-1 | 40:15 | +25

x TuS Gahlen | Recklinghausen | 10-2-1 | 46:14 | +32

x Fortuna Schlangen | Detmold | 9-2-1 | 49:11 | +38

x RW Vellern | Beckum | 8-2-1 | 46:14 | +32

