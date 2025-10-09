 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Westfalia Dortmund bejubelte schon 71 Tore.
Westfalia Dortmund bejubelte schon 71 Tore. – Foto: Andy Seiffert

Das sind die 25 besten A-Ligisten - nur noch sechs verlustpunktfrei

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

Westfalia Dortmund | Dortmund | 9-0-0 | 71:4 | +67

VTS Iserlohn | Iserlohn | 9-0-0 | 59:11 | +48

SpVg Hagen 11 II | Hagen | 9-0-0 | 48:9 | +39

TuS Laer | Steinfurt | 9-0-0 | 34:3 | +31

VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 8-0-0 | 28:8 | +20

Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 7-0-0 | 26:9 | +17

___

Zwei Verlustpunkte

BSV Lendringsen | Iserlohn | 8-1-0 | 43:10 | +33

SSV Meschede | HSK | 8-1-0 | 35:4 | +31

SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 8-1-0 | 22:3 | +19

SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 8-1-0 | 32:8 | +24

Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 7-1-0 | 39:9 | +30

TuS Witten-Stockum | Bochum | 6-1-0 | 34:6 | +28

TuS Kachtenhausen | Detmold | 6-1-0 | 20:7 | +13

TuS Recke | Tecklenburg | 6-1-0 | 18:8 | +10

FSV Werdohl | Lüdenscheid | 5-1-0 | 32:10 | +22

TuS Ennepe | Lüdenscheid | 5-1-0 | 18:7 | +11

___

Drei Verlustpunkte

SG Erkeln/Hembsen | Höxter | 9-0-1 | 32:10 | +22

TuS Uentrop | Unna/Hamm | 8-0-1 | 43:11 | +32

RW Lennestadt | Olpe | 8-0-1 | 36:15 | +21

FC Frohlinde | Herne | 8-0-1 | 32:11 | +21

TuRa Bergkamen | Unna/Hamm | 8-0-1 | 29:14 | +15

SV Bösensell | Münster | 8-0-1 | 23:12 | +11

SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 8-0-1 | 31:11 | +20

RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 6-0-1 | 31:4 | +27

FC Neuruhrort | Bochum | 6-0-1 | 28:13 | +15

SV Diestelbruch-Mosebeck | Detmold | 6-0-1 | 33:9 | +24

Aufrufe: 09.10.2025, 09:00 Uhr
redAutor