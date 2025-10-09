Das sind die 25 besten A-Ligisten - nur noch sechs verlustpunktfrei

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
Westfalia Dortmund | Dortmund | 9-0-0 | 71:4 | +67
VTS Iserlohn | Iserlohn | 9-0-0 | 59:11 | +48
SpVg Hagen 11 II | Hagen | 9-0-0 | 48:9 | +39
TuS Laer | Steinfurt | 9-0-0 | 34:3 | +31
VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 8-0-0 | 28:8 | +20
Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 7-0-0 | 26:9 | +17
___
BSV Lendringsen | Iserlohn | 8-1-0 | 43:10 | +33
SSV Meschede | HSK | 8-1-0 | 35:4 | +31
SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 8-1-0 | 22:3 | +19
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 8-1-0 | 32:8 | +24
Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 7-1-0 | 39:9 | +30
TuS Witten-Stockum | Bochum | 6-1-0 | 34:6 | +28
TuS Kachtenhausen | Detmold | 6-1-0 | 20:7 | +13
TuS Recke | Tecklenburg | 6-1-0 | 18:8 | +10
FSV Werdohl | Lüdenscheid | 5-1-0 | 32:10 | +22
TuS Ennepe | Lüdenscheid | 5-1-0 | 18:7 | +11
___
SG Erkeln/Hembsen | Höxter | 9-0-1 | 32:10 | +22
TuS Uentrop | Unna/Hamm | 8-0-1 | 43:11 | +32
RW Lennestadt | Olpe | 8-0-1 | 36:15 | +21
FC Frohlinde | Herne | 8-0-1 | 32:11 | +21
TuRa Bergkamen | Unna/Hamm | 8-0-1 | 29:14 | +15
SV Bösensell | Münster | 8-0-1 | 23:12 | +11
SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 8-0-1 | 31:11 | +20
RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 6-0-1 | 31:4 | +27
FC Neuruhrort | Bochum | 6-0-1 | 28:13 | +15
SV Diestelbruch-Mosebeck | Detmold | 6-0-1 | 33:9 | +24