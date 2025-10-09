Westfalia Dortmund bejubelte schon 71 Tore. – Foto: Andy Seiffert

Das sind die 25 besten A-Ligisten - nur noch sechs verlustpunktfrei 35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz Westfalia Dortmund | Dortmund | 9-0-0 | 71:4 | +67

VTS Iserlohn | Iserlohn | 9-0-0 | 59:11 | +48 SpVg Hagen 11 II | Hagen | 9-0-0 | 48:9 | +39