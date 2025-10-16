Das sind die 25 besten A-Ligisten - nur noch fünf verlustpunktfrei

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
VTS Iserlohn | Iserlohn | 10-0-0 | 64:13 | +51
SpVg Hagen 11 II | Hagen | 10-0-0 | 51:9 | +42
Westfalia Dortmund | Dortmund | 9-0-0 | 71:4 | +67
VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 9-0-0 | 31:9 | +22
Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 7-0-0 | 26:9 | +17
SuS Bad Westernkotten II | Lippstadt | 9-1-0 | 27:3 | +24
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 9-1-0 | 36:9 | +27
Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 8-1-0 | 42:10 | +32
TuS Witten-Stockum | Bochum | 7-1-0 | 41:7 | +34
TuS Kachtenhausen | Detmold | 7-1-0 | 26:7 | +19
FSV Werdohl | Lüdenscheid | 6-1-0 | 35:11 | +24
TuS Ennepe | Lüdenscheid | 5-1-0 | 18:7 | +11
TuS Laer | Steinfurt | 9-0-1 | 35:6 | +29
TuS Uentrop | Unna/Hamm | 9-0-1 | 49:13 | +36
FC Frohlinde | Herne | 9-0-1 | 36:12 | +24
SV Bösensell | Münster | 9-0-1 | 25:13 | +12
SG Ostwig-Nuttlar/Valmetal | Hochsauerland | 9-0-1 | 32:11 | +21
RWT Herne | Herne | 7-0-1 | 68:9 | +59
RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 7-0-1 | 35:4 | +31
FC Neuruhrort | Bochum | 7-0-1 | 32:13 | +19
TuS Gehlenbeck | Lübbecke | 9-2-0 | 44:8 | +36
SV Körne | Dortmund | 8-2-0 | 30:13 | +17
SW Eppendorf | Bochum | 6-2-0 | 39:11 | +28
RW Vellern | Beckum | 6-2-0 | 34:9 | +25
TuS Recke | Tecklenburg | 6-2-0 | 19:9 | +10