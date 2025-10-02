 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Westfalia Dortmund möchte den "Betriebsunfall Nichtaufstieg" schnellstmöglich korrigieren,
Westfalia Dortmund möchte den "Betriebsunfall Nichtaufstieg" schnellstmöglich korrigieren, – Foto: Javad Mohammadpour

Das sind die 20 besten A-Ligisten - nur noch neun verlustpunktfrei

35 A-Liga-Staffeln werden in der Spielzeit 2025/26 gespielt.

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.

Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz

Westfalia Dortmund | Dortmund | 8-0-0 | 59:4 | +55

VTS Iserlohn | Iserlohn | 8-0-0 | 56:10 | +46

SpVg Hagen 11 II | Hagen | 8-0-0 | 44:9 | +35

TuS Laer | Steinfurt | 8-0-0 | 30:3 | +27

SC Füchtorf | Münster | 7-0-0 | 22:4 | +18

VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 7-0-0 | 25:8 | +17

RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 6-0-0 | 30:1 | +29

FC Neuruhrort | Bochum | 6-0-0 | 27:9 | +18

Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 6-0-0 | 22:7 | +15

Zwei Verlustpunkte

SuS Bad Westernkotten II | 8-1-0 | 22:3 | +19

BSV Lendringsen | Iserlohn | 7-1-0 | 39:9 | +30

SSV Meschede | HSK | 7-1-0 | 30:2 | +28

FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 7-1-0 | 28:8 | +20

SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 7-1-0 | 27:8 | +19

Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 6-1-0 | 33:7 | +26

TuS Witten-Stockum | Bochum | 5-1-0 | 29:6 | +23

TuS Kachtenhausen | Detmold | 5-1-0 | 17:6 | +11

TuS Recke | Tecklenburg | 5-1-0 | 14:7 | +7

FSV Werdohl | Lüdenscheid | 4-1-0 | 26:9 | +17

TuS Ennepe | Lüdenscheid | 4-1-0 | 15:6 | +9

