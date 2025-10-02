Das sind die 20 besten A-Ligisten - nur noch neun verlustpunktfrei

FuPa Westfalen blickt auf die besten Mannschaften in der Kreisliga A.
Mannschaft | Fußball-Kreis | Bilanz | Tore | Differenz
Westfalia Dortmund | Dortmund | 8-0-0 | 59:4 | +55
VTS Iserlohn | Iserlohn | 8-0-0 | 56:10 | +46
SpVg Hagen 11 II | Hagen | 8-0-0 | 44:9 | +35
TuS Laer | Steinfurt | 8-0-0 | 30:3 | +27
SC Füchtorf | Münster | 7-0-0 | 22:4 | +18
VfL Ramsdorf | Recklinghausen | 7-0-0 | 25:8 | +17
RW Lüdenscheid | Lüdenscheid | 6-0-0 | 30:1 | +29
FC Neuruhrort | Bochum | 6-0-0 | 27:9 | +18
Cheruskia Laggenbeck | Tecklenburg | 6-0-0 | 22:7 | +15
SuS Bad Westernkotten II | 8-1-0 | 22:3 | +19
BSV Lendringsen | Iserlohn | 7-1-0 | 39:9 | +30
SSV Meschede | HSK | 7-1-0 | 30:2 | +28
FC Eiserfeld | Siegen-Wittgenstein | 7-1-0 | 28:8 | +20
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Siegen-Wittgenstein | 7-1-0 | 27:8 | +19
Tur Abdin Gütersloh | Gütersloh | 6-1-0 | 33:7 | +26
TuS Witten-Stockum | Bochum | 5-1-0 | 29:6 | +23
TuS Kachtenhausen | Detmold | 5-1-0 | 17:6 | +11
TuS Recke | Tecklenburg | 5-1-0 | 14:7 | +7
FSV Werdohl | Lüdenscheid | 4-1-0 | 26:9 | +17
TuS Ennepe | Lüdenscheid | 4-1-0 | 15:6 | +9