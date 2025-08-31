Das sind die 16 Zweitrundenpartien im DFB-Pokal-Auslosung:

Auch der FC Bayern München bekommt es mit einem Bundesligisten zu tun: Die Münchner reisen zum 1. FC Köln, der seit seinem Wiederaufstieg zurück in der Bundesliga wieder auf Punktejagd geht. Der Rekordpokalsieger setzte sich in der ersten Runde nur knapp mit 3:2 beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden durch.

Insgesamt kommt es zu fünf reinen Bundesliga-Paarungen in der zweiten Runde: Neben Frankfurt gegen Dortmund und Köln gegen Bayern empfängt der 1. FC Heidenheim den Hamburger SV, der 1. FSV Mainz 05 trifft auf Titelverteidiger VfB Stuttgart, und der FC St. Pauli hat mit der TSG Hoffenheim ebenfalls ein Erstliga-Team zu Gast.

Besondere Aufmerksamkeit galt bei der Ziehung den letzten verbliebenen Amateurvereinen. Der FV Illertissen, einziger Regionalligist im Wettbewerb, bekommt es mit dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg zu tun. Der bayrische Klub hatte in der ersten Runde für Aufsehen gesorgt, als er den 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen ausschaltete. Als dritterklassiger Vertreter steht zudem Energie Cottbus in der Runde der letzten 32. Die Lausitzer treffen auf den amtierenden Pokalsieger RB Leipzig – ein schwieriges Los für den Drittligisten, der sich in Runde eins gegen Hannover 96 durchgesetzt hatte.

Arminia Bielefeld, seit Jahren für Überraschungen im Pokal bekannt, steht ebenfalls in der zweiten Runde. Die Ostwestfalen hatten in der ersten Runde Bundesligist Werder Bremen aus dem Wettbewerb geworfen und zählen somit auch diesmal zum erweiterten Kreis der möglichen Pokalschrecks.

Die Spiele der zweiten Runde finden am 29. und 30. Oktober statt. Das Achtelfinale wird im Dezember ausgespielt.

Die Partien in der Übersicht

Spiel 1: FV Illertissen – 1. FC Magdeburg

Spiel 2: Energie Cottbus – RB Leipzig

Spiel 3: 1. FC Union Berlin – Arminia Bielefeld

Spiel 4: 1. FC Heidenheim – Hamburger SV

Spiel 5: Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Spiel 6: Hertha BSC – SV Elversberg

Spiel 7: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern

Spiel 8: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

Spiel 9: SV Darmstadt 98 – FC Schalke 04

Spiel 10: FC Augsburg – VfL Bochum

Spiel 11: Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

Spiel 12: SC Paderborn – Bayer 04 Leverkusen

Spiel 13: FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart

Spiel 14: VfL Wolfsburg – Holstein Kiel

Spiel 15: 1. FC Köln – FC Bayern München

Spiel 16: FC St. Pauli – TSG Hoffenheim





Die beiden Lostöpfe