Das sind die 16 Partien der zweiten Runde im Mittelrheinpokal!

Die zweite Runde des Bitburger-Pokals 2025/26 steht. Am frühen Dienstagabend wurden die 16 Zweitrunden-Paarungen gezogen, die ab dem 23. September über die Bühne gehen sollen.
Die großen Lose zogen der VfL Vichttal, die daheim Viktoria Köln begrüßen dürfen, und der SC Fortuna Bonn, der es mit der Alemannia aus Aachen zutun bekommt. Die Partien finden zwischen dem 23. und 25. September statt.
FC Hürth - FC Hennef 05
Wahlscheider SV - SC Fliesteden
SSV Jan Wellem 05 - SV Kurdistan Düren
FC Wegberg-Beeck - Bonner SC
FC Rheinsüd Köln - FV Bonn-Endenich
SV Eintracht Hohkeppel - SSV Bornheim
SC Fortuna Bonn - TSV Alemannia Aachen
DJK Rasensport Aachen-Brand - FC Teutonia Weiden
SC Elsdorf - SV RW Merl
SpVg. Frechen 20 - SpVg Porz
SV Eilendorf - FC Union Schaffhausen
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SSV Merten
SV Scherpenseel-Grotenrath - S.C. Fortuna Köln
VfL 08 Vichttal - Viktoria Köln
FC Germania Lich-Steinstraß - FC Pesch
Siegburger SV 04 - TuS BW Königsdorf
2. Runde: 23. bis 25. September 2025
Achtelfinale: 22. November 2025 (Spiele mit Beteiligung von Regional- und Drittligisten am 19. September 2025)
Viertelfinale: 24. bis 26. Februar 2026
Halbfinale: 24. bis 26. März 2026
Finale: 23. Mai 2026